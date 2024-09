Alcaraze požene španělský hukot. Nemá slabiny, ví Češi o mladém mágovi

Španělská hvězda se v domácím prostředí připravuje už víc než týden. Na posledním grandslamu roku US Open totiž Carlos Alcaraz vypadl překvapivě už ve druhém kole. A tak je více než jisté, že se bude chtít při týmové soutěži vytáhnout.

Navíc ve Valencii, před fanoušky, kteří budou španělskému týmu v Davis Cupu přát ze všech sil. A hlasivek.

Poprvé už ve středu od 16:00, proti výběru kapitána Navrátila.

„Je beznadějně vyprodáno, všichni diváci jsou natěšení. Zvlášť po loňském roce, kdy tady Alcaraz nehrál,“ připomíná velitel českých tenistů, že minulý rok talentovaný mladík skupinovou fázi Davis Cupu vynechal. A Španělé se po porážkách poroučeli ze hry ven.

O to víc je teď 21letý Alcaraz nažhavený předvést co nejlepší výkon.

Na tribunách, kam se vmáčkne kolem devíti tisíc fanoušků, bude mít jako domácí jasnou převahu.

A dá se očekávat, že proti soupeřům jí bude oplývat i na kurtu. Aktuální pozice světové trojky mu rozhodně patří právem.

„Fyzicky je silný, na nohách velice dobrý. Dobíhá každý balonek, je to jeho herní styl, Španělé to mají zakódované,“ všímá si Jiří Lehečka. „Musím říct, že mě na něj baví koukat, jeho zápasy jsou divácky hezky sledovatelné. O to horší je stát proti němu. Davis Cup pro něj bude nový, ale vyhrál pár grandslamů, takže to pro něj nebude překážka.“

4 grandslamy už Alcaraz vyhrál: US Open (2022), Roland Garros (2024) a Wimbledon (2023, 2024)

Na majorech triumfoval Alcaraz čtyřikrát, letos si podmanil Roland Garros a podruhé i Wimbledon. První trofej na akcích velké čtyřhry pozvedl na US Open, když mu bylo teprve 19 let.

„Má skvělé vedení. Juan Carlos Ferrero ho trénuje od nějakých 14 let, provází ho světem už dlouhou dobu. To je důvod, proč byl schopen vystřelit nahoru v tak mladém věku,“ podotýká Lehečka. „Je to celodvorcový hráč, schopný zahrát cokoli, to je jeho výhoda, umí hrát na jakémkoli povrchu.“

Grandslamové tituly z antuky, trávy i betonu to jen potvrzují. A v letošní sezoně navíc urval i stříbro na olympijských hrách.

Slušná bilance. Nutno podotknout, že rodákovi z městečka El Palmar je stále pouze 21 let.

Carlos Alcaraz se raduje ze zisku úvodního setu prvního kola olympijského turnaje v Paříži.

A že má tudíž kariéru a další velké úspěchy teprve před sebou. Jenže pokud by si v letošním roce ještě něco v tenise přál, pak pomoct svému týmu získat vytoužený Davis Cup.

„Je to emotivní kluk, rád vyhrává a rád hraje za nároďák,“ ví Lehečka, který s mladým Španělem prohrál loni v Queen’s Clubu.

Teď se však utkání s houževnatým vrstevníkem vyhne.

Ve Valencii by měl Alcaraze vyzvat Tomáš Macháč.

„Určitě se bude snažit diktovat tempo, já se mu to pokusím znepříjemnit. Nemám co ztratit, ale pokusím se ho střelit,“ odhodlává se nová česká jednička. „Ale on nemá asi žádnou slabinu. Myslím, že může hrát víceméně cokoliv, je moc šikovný.“

Ano, můžete namítat, že po olympiádě se Alcarazovi zase tolik nedaří. Po přesunu na americké betony vyhrál jediný zápas ze tří, v Cincinnati dokonce jindy pozitivní mladíček vzteky rozsekal raketu.

„Je z něj cítit, že nemá úplně top formu, ale nesmíme zapomínat, že letos ovládl dva grandslamy. Jedna dvě porážky sezonu nedělají,“ namítá Lehečka.

Alcaraz navíc už několikrát dokázal, že se výpadku formy jen tak nezalekne. A domácí prostředí ho jistě může vybičovat k famóznímu výkonu. „Publikum určitě nebude na naší straně. Na to jsem připravený,“ hlásí Macháč.

Tomáš Macháč na Davis Cupu.

Ale nachystat se musí i na soupeřovy přednosti. Alcaraz oplývá až neuvěřitelnou fyzickou kondicí, umí zahrát téměř jakýkoliv úder a díky osvalenému tělu se nebojí vyslat pořádnou pumelici.

„Je to velice kvalitní hráč, světová trojka,“ uznává český kapitán Navrátil. „Ale taky je to jenom člověk. Bude pod obrovským tlakem, Tomáš ho má klidně šanci porazit.“

Ačkoliv bude jeho svěřenec Macháč v zápase jasným outsiderem, už dříve dokázal velké favority zaskočit. Vzpomeňte třeba na letošní utkání s Novakem Djokovičem v Ženevě, po kterém se srbský velikán loučil jako poražený.

Jistě, ani forma sběratele grandslamových titulů nebyla úplně stoprocentní. Ale Macháčovi výhra dodala sebevědomí, že může velké hráče porážet.

Výsledek daviscupového zápasu rozhodně jistý není. Jedno však ano: že šikovný Alcaraz konečně ozdobí skupinu ve Valencii svou jedinečnou hrou.