Od naší zpravodajky v Itálii - Už když zveřejnili nominaci na finálový turnaj Davis Cupu, mnozí se podivovali: „A kde je Davidovich Fokina?“ Španělský kapitán David Ferrer do týmu totiž nepovolal 14. hráče světa, což odůvodnil tím, že už se letos dvakrát z reprezentace omluvil. Jenže teď by se mu jeho přítomnost hodila. Po odhlášení Carlose Alcaraze jsou Španělé jen ve čtyřech a proti Čechům budou ve čtvrtek outsidery.
Jistě, nemůžeme říct, že by Davidovich španělský tým spasil, v Davis Cupu má nelichotivou bilanci 1:5. Jenže bez něj nevypadají svěřenci Ferrera příliš nebezpečně, když kvůli zranění přišli těsně před čtvrtfinále o světovou jedničku.

„Po zápase proti Jannikovi Sinnerovi v Turíně jsem tušil, že tohle může nastat,“ líčil Ferrer na tiskové konferenci. „Když Carlos přiletěl, šel na magnetickou rezonanci. Rozhodli jsme, že je příliš riskantní nastoupit. Má vážné zranění na to, aby mohl tento týden hrát.“

Sinner kouká jen z plakátu, chybí i dvojka. Italové přesto burcují: Je čas na hattrick

Dalo se tak očekávat, že vzápětí přijde z davu novinářů i dotaz na zmiňovaného Davidoviche.

A přišel. „Nelitujete teď, že jste Alejandra nenominoval?“

„Další otázka, na tohle nehodlám odpovídat,“ odsekl 43letý Španěl. „Už jsem se k tomu vyjádřil, nemám, co jiného bych řekl.“

Davidovich se letos omluvil z utkání proti Dánsku i Švýcarsku, i přesto, že ho kapitán do nominace zařadil. A tak z obav, že světová čtrnáctka k týmovému duelu nakonec opět nedorazí, se Ferrer rozhodl sestavit svůj tým bez něj.

Což druhého nejlépe postaveného Španěla značně rozzlobilo.

„Dosáhl jsem svého maxima v žebříčku, jsem druhý mezi Španěly. Se vším respektem ke svým krajanům si myslím, že si zasloužím být mezi čtyřmi nominovanými hráči,“ hlásil Davidovich v rozhovoru pro deník Marca.

Alejandro Davidovich.

Španělský tým před duelem Davis Cupu.

Nejen ve španělských médiích se tak rozjela roztržka. „Pokud budu brát to, co jsem se dočetl, tak si myslím, že David udělal správné rozhodnutí,“ hodnotil v Boloni český kapitán Tomáš Berdych. „Ale jen do toho momentu, než se Alcaraz odhlásil.“

Což mohl zkušený Ferrer tušit.

Vždyť světová jednička letos absolvovala náročný program, Turnaj mistrů navíc končil až v neděli, jen těsně před startem Davis Cupu. A dalo se očekávat, že Alcaraz dojde až do finále.

Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

„Jako hráč můžete dělat ráznější rozhodnutí, ale David je teď už v jiné pozici. Jako kapitán na to musí nahlížet trochu jinak, tohle je pro něj malá lekce, že takhle ne. Ale tohle se děje, je to sport,“ míní Berdych.

„Ve finále si o tom můžeme jen povídat, ale to nejdůležitější se stejně odehraje ve čtvrtek na kurtu. Všichni víme, že kolikrát jsme hráli s papírově slabšími soupeři a pak jsme odcházeli po osmi hodinách a měli jsme plné brýle toho, abychom zápas zvládli a vyhráli. To je zase krása tenisu,“ doplnil český kapitán.

Ostatně, on sám dost dobře pocítí, jestli byla Ferrerova volba správná.

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program finálového turnaje
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

