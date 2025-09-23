Jako aktivní hráč vystoupal Pilič na šesté místo světového žebříčku, vyhrál devět turnajů ve dvouhře a šest ve čtyřhře. V roce 1973 došel až do finále Roland Garros, v němž prohrál s Rumunem Iliem Nastasem.
V tomtéž roce byl Pilič aktérem slavného wimbledonského bojkotu. Na protest proti distanci, který Pilič dostal za neúčast v Davis Cupu, těsně před turnajem odstoupilo 81 hráčů. Z wimbledonského triumfu se poté radoval Jan Kodeš.
Djokovič o Piličovi:
Po skončení kariéry byl Pilič úspěšným koučem. V jeho akademii trénoval i pozdější rekordman v počtu grandslamových titulů Novak Djokovič, jenž vždy označoval rodáka ze Splitu za jednu z klíčových osob ve svém rozvoji. „Ovlivnil mě nejen jako trenér, ale i jako člověk, který bojoval za práva hráčů a spravedlnost,“ řekl loni Djokovič.
V Davis Cupu dovedl Pilič k triumfu tým Německa (1988, 1989 a 1993), Chorvatska (2005) a Srbska (2010).