Před ním sice měli všichni minimálně dvoutýdenní pauzu, Jakub Menšík dokonce skoro měsíční. Avšak pochopitelně nemohli úplně vysadit ze sportovního režimu.
Dopřáli si krátký oddech, nicméně brzy zase naskočili do přípravy, aby se v Boloni ukázali co nejlépe. A až ve městě na severu Itálie skončí? Opět dostanou jen minimální prostor na dovolenou.
Vzhledem k tomu, že nová sezona začíná už 1. ledna, do Austrálie budou odlétat kolem Vánoc. Což tedy znamená necelý měsíc, aby si odpočinuli a absolvovali dril, ze kterého pak budou čerpat v úvodu roku 2027.
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„Je to bohužel dané tímhle fantastickým formátem,“ komentoval ironicky Jiří Lehečka termínový tlak. „Kdyby se hrálo dřívějším systémem, tak je finále pro osm nebo deset hráčů, kdežto teď jich je tady čtyřicet. Přitom po čtyřech setech můžete jet domů.“
Vyvrcholení Davis Cupu později v listopadu není žádnou novinkou, například památné ročníky 2012 a 2013, které Češi ovládli, měly finále v polovině tohoto měsíce. V roce 2009 dokonce reprezentanti bojovali o pohár od 4. do 6. prosince.
Ale důležitá je Lehečkova poznámka, že finále se tehdy týkalo jen dvou týmů. Zbytek mohl relaxovat, případně trénovat. Nyní protažení sezony ovlivňuje osm zemí.
Jiří Lehečka a Jakub Menšík trénují před Davis Cupem v Boloni.
„Paradoxně se zavedení nového formátu zdůvodňovalo tím, že Davis Cup je dlouhý a nejsou na něj termíny. Ale teď znamená větší zátěž pro mnohem více hráčů,“ diví se kapitán Tomáš Berdych.
„Pokud chtějí držet tenhle formát, tak by měl být finálový turnaj po US Open, jako to teď mají holky, nebo by se soutěž měla vrátit do dřívější podoby. Tohle je bohužel asi nejméně šikovné řešení.“
Pomyslným štěstím v neštěstí – alespoň pro Čechy – je, že na závěr jedenáct měsíců dlouhého trmácení se po světě mají týmovou akci. Což jim pomáhá při boji s únavou.
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„Sezona se blíží ke konci, člověk už vidí to volno, ale Davis Cup jsem vždycky chtěl hrát a jednou ho i vyhrát. Takže mi to dává motivaci a na poslední týden je to možná příjemnější akce. I když je samozřejmě velice fyzicky i mentálně vyčerpávající,“ zamýšlí se Menšík.
„A i kdyby motivace někdy nebyla, tak věřím, že všichni máme pevnou vůli, která by to kdyžtak přebila,“ doplňuje Lehečka.
Kapitán Berdych ze svých hráčských časů moc dobře pamatuje, že úspěchu v soutěži reprezentačních družstev je třeba něco obětovat. A těší ho, že jeho svěřenci jsou hladoví si na prestižní trofej sáhnout.
„Finále Davis Cupu je obrovská akce v rámci celé sezony, takže to nesmíte brát jen jako poslední turnaj roku, ale jako jeden z jeho vrcholů, kterému přizpůsobíte zbytek, že třeba něco jiného vynecháte.“
Už loni termíny vycházely podobně nešťastně, finálový turnaj Davis Cupu se konal od 18. do 23. listopadu a nová sezona začínala 2. ledna. Příští rok to bude stejné.
Zároveň se ale uskuteční volby nového předsedy zastřešující organizace World Tennis a tématem možná bude i formát týmové soutěže, o níž hráči v posledních letech opakovaně prohlašují, že ztratila dřívější půvab.
Nejen kvůli tomu, že finálový turnaj bere většině zápasů tu pravou daviscupovou atmosféru, kterou Češi zažili třeba v září v Praze.
Také nutí hráče, aby si už tak dlouhý rok ještě protahovali. Odměnou jim samozřejmě může být titul, ale spíše hrozí další všední utkání před vlažnou kulisou, jakých si předtím v sezoně užili až až.