Nervy a obří show. Mrva bavil gesty i výkonem a hlásí: Jsem bez peněz!

„Nemohl jsem si dovolit prohrát. Chtěl jsem udržet výherní konto,“ líčil na tiskové konferenci ve zjevně bujaré náladě. „Bylo to neskutečné! Jsem moc rád, že jsem na lavičce mohl mít tak zkušeného hráče, jako je Tomáš Berdych. Chtěl bych poděkovat týmu za neskutečný týden. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být.“

Jeho výkon potěšil i kapitána Berdycha, jenž se na lavičce často smál Mrvovým gestům a pokřikům. „Myslím, že to ke mně patří. Už jsem dříve říkal, že jsem energický. Když jsem viděl tuhle halu, bylo to něco neskutečného. Musel jsem ještě přidat,“ pochvaloval si mladý tenista domácí atmosféru.

Premiéru v Davis Cupu zažil před zaplněnou halou, tým ho do zápasu vyprovázel s pobídkou, že od mladého krajana očekává čtvrtý bod. „To jsem předtím ani nevěděl. Jsem rád, že jsem ho do šatny přinesl.“

Zatímco ze sebe během tiskové konference sklepával poslední známky rozjařené nálady, mluvčí týmu Karel Tejkal mu připomněl: „Řekni, jak se ti před zápasem klepala noha.“

Rozesmátý Mrva ihned zareagoval. „Byl jsem nervózní, ale že se mi tak klepala noha, jsme samozřejmě hráli,“ smál se. „Snažil jsem se nervozitu nevnímat, ale moc se mi to nedařilo. Když jsem vešel na kurt, byl to neskutečný pocit. Takový adrenalin jsem snad ještě nikdy neměl. Děkuji českým fanouškům za to, co dnes předváděli.“

Maxim Mrva si plácá s kapitánem Tomášem Berdychem při kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Během celého duelu ho nadšení diváci podporovali, až někdy hlasité publikum musela uklidňovat umpirová rozhodčí.

„Jsem rád, že jsem mohl mít premiéru tady v Česku,“ pochvaloval si talentovaný junior. „Sice to bylo za stavu 3:0 a pro všechny to byl nedůležitý zápas, ale já jsem si chtěl dokázat, že umím pracovat při velkém stresu. A tohle byly obrovské nervy! Jsem rád, že mě celá hala podporovala, a chtěl jsem to fanouškům nějak vrátit.“

V publiku měl i své blízké, před novináři se pak snažil dopočítat, kdo všechno mu na tribunách fandil. „Byla tam mamka, babička, druhá babička, děda, brácha a bratranec. Bylo to taky vítězství pro ně. Jsem moc rád, že mou premiéru viděli. Dneska zajdeme na dobré sushi a všechno bude v pohodě.“

A to se před zápasem bál, že se ostravská hala kvůli rozhodnutému stavu vyprázdní. „Byl jsem hodně překvapený. Myslel jsem si, že všichni odejdou a zůstanu sám. Ale nenechali mě v tom, čehož si moc vážím.“

Že do čtvrtého duelu za případného rozhodnutého stavu naskočí, věděl už v pátek. A jak se před velkou premiérou vyspal? „Nádherně, líp to ani nešlo!“ liboval si.

Pokud jste jeho zápolení s korejským protivníkem Sinem viděli, možná jste se divili, čím to, že ho velký debut nesvazuje. „Pomáhají mi ta gesta. Vždy, když jsem nějaké udělal, tak to ze mě spadlo. Slyšel jsem jen neskutečný hluk a ‚Maxi, do toho!‘ Ten stres ze mě takhle spadne. Někomu to třeba nevyhovuje, mně ano.“

Několikrát v zápase předvedl i své atletické schopnosti, nejednou doběhl daleký míček, na který by mnozí tenisté nedosáhli. V tiebreaku druhého setu se na chvíli dokonce zastavil, aby se na obrazovce podíval, jak si vykouzlil mečbol.

„Byl jsem překvapený, co všechno doběhnu. Ani jsem nevěděl, že mám tak dobrou kondici,“ culil se. „Za stavu 5:5 to byla neskutečná výměna. Při skóre 6:5 jsem měl husinu a říkal si, že to bude zajímavý. A pak přišel první servis, bum a šli jsme slavit.“

Už při bitvě však do své show členy týmu zatahoval, po jednom z gamů si s nimi dokonce plácal. „Možná jsem to viděl u Kyrgiose, ale nejsem si jistý,“ narážel Mrva na svého idola. „Nebo v hokeji.“

Přitom on sám mohl skončit úplně u jiného sportu, za dobré výkony na fotbalovém hřišti si dokonce vysloužil pár vážných nabídek.

„Ale nakonec k tomu bylo docela daleko. Všichni byli proti, abych hrál fotbal,“ prozradil. „Myslím, že mi to šlo, ale v tu dobu jsem byl jen před brankou a střílel góly. To je jediné, co mě baví, rozhodovat zápasy a ne abych běhal tam a zpátky. To mě nenaplňuje. Bylo to docela lehké rozhodnutí hrát tenis.“

Maxim Mrva hecuje diváky v kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Díky daviscupovému týdnu mohl okoukávat tréninky zkušenějších kolegů, poslouchat rady a zažít milovaný sport na profesionální úrovni.

„Kluci jsou herně úplně někde jinde než já. Všichni čtyři jsou neskuteční,“ chválil Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka a Adama Pavláska.

„Jsem moc rád, že jsem tady s nimi mohl být a ten týden prožít. Jirka mi dával neskutečné rady, za to mu děkuju. Tento týden mi dal neskutečnou motivaci makat. Byl to asi nejlepší týden, který jsem zažil.“

Pokud bude Mrva pokračovat v tenisovém růstu, může si od kapitána Berdycha vysloužit pozvánku i na další týmovou akci. V září se Češi porvou o postup na finálový turnaj se zvučnými soupeři ze Spojených států.

„Doufám, že budu v týmu zase, ale budu muset určitě makat, abych si své místo podržel a bylo pro mě,“ uvědomuje si.

Už teď si ale může užívat pocit, že svou premiéru v Davis Cupu zvládl vítězně. A oddechnout si, že po zaplacené týmové večeři už nemusí jako nováček platit další účty.

„Tým nemá žádnou kasu, takže už se nic neplatí,“ vysvětlil mluvčí Tejkal.

„To je dobře!“ ulevil si Mrva. „Už jsem totiž bez peněz!“