Čeští tenisté se sešli v Bratislavě, na tréninku otestovali antuku

Jednička Jiří Veselý přiletěl z challengeru ve francouzském Pau, Lukáš Rosol přijel z Prahy, Jonáš Forejtek z turnaje v turecké Antalyi a kapitán Navrátil do slovenské metropole dorazil se Zdeňkem Kolářem a Vítem Kopřivou z Prostějova.

„Jak byli kluci všude možné po turnajích, tak to byl jeden z nejrozháranějších odjezdů, co pamatuju,“ řekl kapitán Navrátil na webu tenisovysvet.cz.

Veselý hrál v sobotu semifinále challengeru v Pau a cestu do Bratislavy nastoupil v šest ráno. „Letěl jsem přes Paříž do Vídně a autem přes Prostějov, kde jsem si vyzvednul věci, zpátky do Bratislavy,“ líčil 71. hráč světa na týmovém facebooku.

Talentovaný Forejtek dokonce ještě v neděli hrál. V půl deváté ráno nastoupil k finále čtyřhry na turnaji ITF a v páru s Michalem Vrbenským slavili titul. „Pak jsem jel rovnou na letiště, letěl do Vídně a odtud se dostal sem,“ doplnil Forejtek.

Trojice Veselý, Rosol a Forejtek měla na programu fyzioterapii. Nováček v týmu Kopřiva a Kolář v podvečer jako první vyzkoušeli antukový kurt. Všichni se do tréninku zapojí v pondělí, ve čtvrtek je los a hrát se bude v pátek a v sobotu.

Slovenskou sestavu nedoplní někdejší 24. hráč světa Martin Kližan, jak se očekávalo, jelikož má zlomený malíček levé ruky a musí podstoupit operaci.

Sestavu kapitána Dominika Hrbatého tvoří čtveřice Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík a deblista Filip Polášek. Spolu s nimi se do přípravy zapojili Filip Horanský s Igorem Zelenayem a na trénink čtyřhry má dorazit Lukáš Klein.