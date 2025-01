Nevyhrál zlato, a tak musel na vojnu. Na Davis Cup s Českem má Kwon výjimku

Česká sestava? Berdych chce mít jasno ve středu A jak jsou před nadcházející kvalifikací naladěni čeští tenisté? Jedním slovem – pozitivně. Jejich středeční tisková konference trvala půl hodiny a kromě výroků o přípravě a soupeřích obsahovala i mnoho úsměvů a vtipných momentů. „Atmosféra je velmi dobrá, což je základ úspěšného týmu,“ vyzdvihuje reprezentační jednička Jiří Lehečka. „Všichni víme, kvůli čemu tady jsme, ale zároveň víme, že týmová soutěž není každý týden, takže si chceme pamatovat i něco jiného než jen hotel a kurty.“ Čeští tenisté ve složení (zleva) Adam Pavlásek, Maxim Mrva, Tomáš Macháč, kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka a Jakub Menšík pózují před kvalifikací Davis Cupu v Ostravě proti Koreji. „Zatím jsem nadmíru spokojený. Vše běží, jak má,“ souhlasí kapitán Tomáš Berdych. „Až si člověk říká, že by si chtěl nějakou komplikaci odbít už teď, aby potom v zápasech žádné nepřišly, ale všichni kluci zatím na trénincích podávají super výkony.“ Se svými svěřenci se v Ostravě poprvé sešel v neděli, od té doby dohlíží na to, aby se na soupeře nachystali co nejsvědomitěji. Češi do utkání půjdou jako jasní favorité. Tuto pozici si uvědomují, ale zároveň ji nepřeceňují. Berdych ve středu po poledni prozradil, že o jednom singlistovi už jasno má a že druhého chce vybrat večer. Los proběhne ve čtvrtek v poledne a český kapitán do dvouher vyšle dva z vyrovnaného tria Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík. Do čtyřhry se mu nabízí deblový specialista Adam Pavlásek, nováčkem je 17letý Maxim Mrva. „Teď v týmu začínám třetí rok a za tu dobu jsme všichni udělali velký kus práce. Máme hodně kombinací do singlu i do deblu,“ vyzdvihuje Menšík. „A že nemám jisté místo v sestavě, je pro mě motivace dál na sobě pracovat a zlepšovat se.“ Reprezentanti zahájí kvalifikaci s Koreou v pátek, kdy se uskuteční dvě dvouhry, sobotní program odstartuje čtyřhrou, po níž budou následovat další singly. Hraje se do tří bodů, vítězové si zajistí kvalifikaci do zářijového utkání o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších družstev. První hrací den začíná v 15:00, druhý v poledne.