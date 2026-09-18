Duel se hraje do tří vítězných bodů a spadá do druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších týmů postoupí pouze vítěz, kterého určí sobotní program.
Česká jednička Menšík se s Tienem střetává znovu po necelých dvou týdnech, kdy ve třetím kole US Open s levorukým Američanem prohrál 2:3. Stejně jako před dvěma lety na Turnaji mistrů pro mladé hráče.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Learner Tien
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Papírové předpoklady slibují vyrovnanou partii i nyní – Menšík je v žebříčku na 15. pozici, Tien se nachází o dvě místa výše.
„Je fajn, že kluky můžu dobře nakopnout,“ těšil se 21letý reprezentant, že celý souboj odstartuje. „S Learnerem jsem hrál v Americe, kde měl podporu on, teď bude výhoda na mé straně,“ vyhlížel atmosféru v O2 areně, jejíž kapacita je 15 tisíc diváků.
Lehečka proti finalistovi US Open
V následujícím zápase čeká českou dvojku Lehečku, aktuálně 24. hráče pořadí, nesmírně těžký úkol – zastavit světovou čtyřku Sheltona.
Bilanci s ním má 0:3, levoruký Američan navíc teprve před pěti dny dohrál na grandslamu v New Yorku, kde našel přemožitele až ve finále.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Ben Shelton
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
„Čekám Bena Sheltona ve formě z US Open, změna prostředí by velkou roli hrát neměla,“ podotkl Lehečka. „Naposledy jsme spolu hráli extrémně vyrovnaně, prohrál jsem ze dvou mečbolů. Favoritem bude on, ale já udělám všechno pro to, abych ze sebe vymáčknul maximum.“
Druhý den odstartuje čtyřhra
Sobotní program začne čtyřhrou, do níž kapitáni nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrik Rikl a Christian Harrison, Austin Krajicek.
Poté bude následovat souboj jedniček Menšíka a Sheltona a za případného stavu 2:2 rozhodne zápas dvojek Lehečky a Tiena. Pokud bude po čtyřhře stav 3:0, musí se odehrát ještě minimálně jeden singl. Nominace pro sobotní program se může ještě změnit.
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Češi a Američané se potkávají přesně po roce, tehdy rovněž ve druhém kole kvalifikace uspěli svěřenci Tomáše Berdycha. V Delray Beach slavili výhru 3:2, poté na finálovém turnaji vypadli ve čtvrtfinále se Španělskem.
Letošní ročník Davis Cupu zahájili únorovým vítězstvím nad Švédskem 3:1, výběr USA si poradil s Maďarskem 4:0. V celkové historické bilanci Češi proti Američanům ztrácejí 2:5.