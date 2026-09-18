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Davis Cup ONLINE: Šlágr s Američany začíná Menšík, proti Tienovi chce odplatu

Stanislav Kučera
Sledujeme online   15:00

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Momentka z nástupu daviscupového utkání mezi českými tenisty a Američany | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po 13 letech se Davis Cup vrací do O₂ areny, v níž čeští tenisté ještě nikdy nepohráli. Udrží stoprocentní bilanci i proti silným Američanům? Utkání začíná Jakub Menšík proti Learneru Tienovi, po nich změří síly Jiří Lehečka a Ben Shelton. Zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Duel se hraje do tří vítězných bodů a spadá do druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších týmů postoupí pouze vítěz, kterého určí sobotní program.

Česká jednička Menšík se s Tienem střetává znovu po necelých dvou týdnech, kdy ve třetím kole US Open s levorukým Američanem prohrál 2:3. Stejně jako před dvěma lety na Turnaji mistrů pro mladé hráče.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Learner Tien

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Papírové předpoklady slibují vyrovnanou partii i nyní – Menšík je v žebříčku na 15. pozici, Tien se nachází o dvě místa výše.

„Je fajn, že kluky můžu dobře nakopnout,“ těšil se 21letý reprezentant, že celý souboj odstartuje. „S Learnerem jsem hrál v Americe, kde měl podporu on, teď bude výhoda na mé straně,“ vyhlížel atmosféru v O2 areně, jejíž kapacita je 15 tisíc diváků.

Lehečka proti finalistovi US Open

V následujícím zápase čeká českou dvojku Lehečku, aktuálně 24. hráče pořadí, nesmírně těžký úkol – zastavit světovou čtyřku Sheltona.

Bilanci s ním má 0:3, levoruký Američan navíc teprve před pěti dny dohrál na grandslamu v New Yorku, kde našel přemožitele až ve finále.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Ben Shelton

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

„Čekám Bena Sheltona ve formě z US Open, změna prostředí by velkou roli hrát neměla,“ podotkl Lehečka. „Naposledy jsme spolu hráli extrémně vyrovnaně, prohrál jsem ze dvou mečbolů. Favoritem bude on, ale já udělám všechno pro to, abych ze sebe vymáčknul maximum.“

Druhý den odstartuje čtyřhra

Sobotní program začne čtyřhrou, do níž kapitáni nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrik Rikl a Christian Harrison, Austin Krajicek.

Poté bude následovat souboj jedniček Menšíka a Sheltona a za případného stavu 2:2 rozhodne zápas dvojek Lehečky a Tiena. Pokud bude po čtyřhře stav 3:0, musí se odehrát ještě minimálně jeden singl. Nominace pro sobotní program se může ještě změnit.

Den s Jakubem Menšíkem. Víc focení než tenisu. I to je moje práce, ví české eso

Češi a Američané se potkávají přesně po roce, tehdy rovněž ve druhém kole kvalifikace uspěli svěřenci Tomáše Berdycha. V Delray Beach slavili výhru 3:2, poté na finálovém turnaji vypadli ve čtvrtfinále se Španělskem.

Letošní ročník Davis Cupu zahájili únorovým vítězstvím nad Švédskem 3:1, výběr USA si poradil s Maďarskem 4:0. V celkové historické bilanci Češi proti Američanům ztrácejí 2:5.

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Rapoluová vs. KnutsonováTenis - Čtvrtfinále - 18. 9. 2026:Rapoluová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 1:0
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Menšík vs. TienTenis - 2. kolo kvalifikace - 18. 9. 2026:Menšík vs. Tien //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.05
  • -
  • 1.77
Lehečka vs. SheltonTenis - 2. kolo kvalifikace - 18. 9. 2026:Lehečka vs. Shelton //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:00
  • 2.15
  • -
  • 1.70
Sánchez Izquierdo vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 18. 9. 2026:Sánchez Izquierdo vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
18. 9. 17:00
  • 1.62
  • -
  • 2.30
Bucsaová vs. JovicováTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:Bucsaová vs. Jovicová //www.idnes.cz/sport
19. 9. 01:00
  • 3.95
  • -
  • 1.28
Samsonovová vs. StearnsováTenis - Semifinále - 19. 9. 2026:Samsonovová vs. Stearnsová //www.idnes.cz/sport
19. 9. 02:30
  • 1.73
  • -
  • 2.24
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