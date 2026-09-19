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Davis Cup ONLINE: Důležitá čtyřhra. Zajistí Pavlásek a Rikl českým tenistům vedení?

Stanislav Kučera
Sledujeme online   14:00

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Adam Pavlásek (vpravo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu proti USA. | foto: ČTK

Za stavu 1:1 pokračuje utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu mezi českými tenisty a Američany. Sobotní program začíná důležitou čtyřhrou, v níž Adam Pavlásek a Patrik Rikl soupeří s Christianem Harrisonem a Austinem Krajickem. Zápas v pražské O₂ areně sledujeme v podrobné reportáži.

Souboj Čechů s Američany o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí začala v pátek porážka Jakuba Menšíka s Learnerem Tienem (2:6, 4:6), ale pak vyrovnal Jiří Lehečka díky triumfu nad světovou čtyřkou Benem Sheltonem (6:4, 6:4).

V sobotu se začíná deblem, v němž proti sobě stojí původně nahlášené dvojice, ani jeden z kapitánů nominaci neupravil. Pavlásek a Rikl spolu od března hrají i na turnajích ATP, v Davis Cupu je to pro ně společná premiéra, byť oba už zkušenosti s týmovou soutěží mají.

ONLINE: Pavlásek, Rikl vs. Harrison, Krajicek

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Proti Američanům nastupují v roli outsiderů, Harrison totiž dorazil do Prahy povzbuzen deblovým titulem z US Open, a jeho spoluhráč Krajicek už byl ve čtyřhře dokonce světovou jedničkou. V únoru v prvním kole kvalifikace tento pár zařídil Američanům rozhodující proti Maďarům.

„Kluci jsou dobře takticky připravení,“ prohlásil kapitán Tomáš Berdych o Pavláskovi s Riklem. „Je dost věcí, kterými by mohli duel zvládnout. Jsou sehraní a pevně věřím, že to bude fungovat.“

Zaskočí Sheltona i Menšík?

Po deblu se v O2 areně střetnou týmové jedničky Menšík a Shelton. V pátek oba prohráli, a tak si budou chtít zlepšit náladu.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Ben Shelton

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Vzájemnou bilanci mají nerozhodnou 2:2, zatím poslední souboj před necelými pěti týdny v Montrealu vyhrál jednoznačně 6:3 a 6:1 levoruký Američan, který v Praze hraje jen pár dní po tažení do finále US Open.

Za stavu 2:2 by rozhodl duel Lehečky s Tienem

Pokud utkání dospěje až do stavu 2:2, o rozhodující třetí bod budou soupeřit Lehečka a Tien. Byl by to pro ně první vzájemný souboj.

Žebříčkově má navrch dvacetiletý Američan, který je na 13. místě, ale o čtyři roky starší Čech se blýskl výhrou nad Sheltonem, a navíc se mu v Davis Cupu v poslední době mimořádně daří.

Češi hrají s Američany 1:1. Menšík neuspěl, ale Lehečka skolil finalistu US Open

Vítězové postoupí na listopadový finálový turnaj, který stejně jako loni hostí Boloňa. Jistou účast už mají kromě přímo nasazených obhájců titulu Italů také Korejci, kteří ve druhém kole kvalifikace porazili Indii.

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  • 6.70
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Živě3:4
  • 2.20
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  • 1.63
Menšík vs. SheltonTenis - 2. kolo kvalifikace - 19. 9. 2026:Menšík vs. Shelton //www.idnes.cz/sport
19. 9. 16:00
  • 2.25
  • -
  • 1.65
Lehečka vs. TienTenis - 2. kolo kvalifikace - 19. 9. 2026:Lehečka vs. Tien //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
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  • -
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