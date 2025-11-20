Davis Cup ONLINE: Čtvrtfinále se Španěly začíná Menšík, pak nastoupí Lehečka

Čeští tenisté vstupují do finálového turnaje Davis Cupu, ve čtvrtfinále v Boloni čelí Španělsku. Utkání začíná Jakub Menšík proti Pablovi Carreňovi, po něm se v souboji jedniček střetnou Jiří Lehečka a Jaume Munar. Do čtyřhry, která se bude hrát jen za stavu 1:1, jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem proti Marceli Granollersovi a Pedru Martínezovi. Vítězný tým narazí v sobotním semifinále na lepšího z duelu mezi Německem a Argentinou.

Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha jsou proti Španělům velkými favority, soupeřům se totiž na poslední chvíli omluvila světová jednička Carlos Alcaraz a v nominaci nemají ani 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche.

Dvacetiletý Menšík by měl mít proti o čtrnáct let staršímu Carreňovi převahu – ve světovém žebříčku je na 19. místě, což z něj dělá vůbec nejlepší dvojku napříč všemi týmy v Boloni. Jeho soupeř zaujímá až 89. příčku, byť před osmi lety byl desátý.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Pablo Carreňo

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Ve prospěch Menšíka hovoří i vzájemná bilance, Carreňa porazil letos v lednu v Aucklandu 2:1.

„Rozhodování bylo o malých detailech, všichni kluci hráli opravdu výborně. Musel jsem zohlednit i to, kdo by případně mohl jít do debla a jak se kdo zrovna cítí, a z toho mi nejlíp vyšel Kuba,“ zdůvodnil nominaci Berdych.

Lehečka má s Munarem skóre 2:0

Podle papírových předpokladů by měl mít navrch i Lehečka proti Munarovi, půjde o souboj 17. tenisty světa se 36. Čtyřiadvacetiletý reprezentant má s o čtyři roky starším protivníkem pozitivní bilanci 2:0, přehrál ho loni v Šanghaji i Antverpách vždy bez ztráty setu.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jaume Munar

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

„Čekali jsme, že nastoupí Munar, Španělé nikoho lepšího nemají. Bude to další těžký zápas, ale pevně věřím, že kluci na kurtu nechají všechno a ty dva body získají,“ doplnil Berdych. Jeho tým doprovodila při cestě z hotelu do haly policejní eskorta, vzhledem k začátku utkání už v 10:00 tím pořadatelé zajistili rychlejší cestu v ranní dopravní špičce.

Do čtyřhry, která přijde na řadu jako rozhodující duel, pokud bude stav 1:1, jsou zatím nahlášeni Macháč s Pavláskem proti šestému deblistovi světa Granollersovi s Martínezem. Složení se ale ještě může změnit.

Návrat do semifinále po jedenácti letech?

Pokud reprezentanti uspějí, do semifinále Davis Cupu postoupí poprvé od roku 2014. Další zápas by hráli v sobotu od 12:00, souboj Němců a Argentinců začne ve čtvrtek v 17:00.

V novém systému, který se hraje posledních šest sezon, jsou Češi mezi nejlepší osmičkou podruhé, při své premiéře na finálovém turnaji pro osm zemí před dvěma roky vypadli hned ve čtvrtfinále.

Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Letos se na vyvrcholení soutěže kvalifikovali díky senzačnímu zářijovému triumfu nad Spojenými státy 3:2, na začátku roku v prvním kole smetli Jižní Koreu 4:0. Španělé nejprve zdolali Švýcarsko 3:1 a pak Dánsko 3:2, i když čelili mečbolu na porážku 1:3.

Poslední vzájemný souboj vyhráli Španělé, loni ve skupině o postup na finálový turnaj dominovali 3:0. Češi je naposledy porazili o rok dříve ve stejné fázi.

