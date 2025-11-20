Davis Cup ONLINE: Čtvrtfinále se Španěly začíná Menšík, pak nastoupí Lehečka

Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha jsou proti Španělům velkými favority, soupeřům se totiž na poslední chvíli omluvila světová jednička Carlos Alcaraz a v nominaci nemají ani 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche.
Dvacetiletý Menšík by měl mít proti o čtrnáct let staršímu Carreňovi převahu – ve světovém žebříčku je na 19. místě, což z něj dělá vůbec nejlepší dvojku napříč všemi týmy v Boloni. Jeho soupeř zaujímá až 89. příčku, byť před osmi lety byl desátý.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Pablo Carreňo
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Ve prospěch Menšíka hovoří i vzájemná bilance, Carreňa porazil letos v lednu v Aucklandu 2:1.
„Rozhodování bylo o malých detailech, všichni kluci hráli opravdu výborně. Musel jsem zohlednit i to, kdo by případně mohl jít do debla a jak se kdo zrovna cítí, a z toho mi nejlíp vyšel Kuba,“ zdůvodnil nominaci Berdych.
Lehečka má s Munarem skóre 2:0
Podle papírových předpokladů by měl mít navrch i Lehečka proti Munarovi, půjde o souboj 17. tenisty světa se 36. Čtyřiadvacetiletý reprezentant má s o čtyři roky starším protivníkem pozitivní bilanci 2:0, přehrál ho loni v Šanghaji i Antverpách vždy bez ztráty setu.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jaume Munar
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
„Čekali jsme, že nastoupí Munar, Španělé nikoho lepšího nemají. Bude to další těžký zápas, ale pevně věřím, že kluci na kurtu nechají všechno a ty dva body získají,“ doplnil Berdych. Jeho tým doprovodila při cestě z hotelu do haly policejní eskorta, vzhledem k začátku utkání už v 10:00 tím pořadatelé zajistili rychlejší cestu v ranní dopravní špičce.
Do čtyřhry, která přijde na řadu jako rozhodující duel, pokud bude stav 1:1, jsou zatím nahlášeni Macháč s Pavláskem proti šestému deblistovi světa Granollersovi s Martínezem. Složení se ale ještě může změnit.
Návrat do semifinále po jedenácti letech?
Pokud reprezentanti uspějí, do semifinále Davis Cupu postoupí poprvé od roku 2014. Další zápas by hráli v sobotu od 12:00, souboj Němců a Argentinců začne ve čtvrtek v 17:00.
V novém systému, který se hraje posledních šest sezon, jsou Češi mezi nejlepší osmičkou podruhé, při své premiéře na finálovém turnaji pro osm zemí před dvěma roky vypadli hned ve čtvrtfinále.
|
Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech
Letos se na vyvrcholení soutěže kvalifikovali díky senzačnímu zářijovému triumfu nad Spojenými státy 3:2, na začátku roku v prvním kole smetli Jižní Koreu 4:0. Španělé nejprve zdolali Švýcarsko 3:1 a pak Dánsko 3:2, i když čelili mečbolu na porážku 1:3.
Poslední vzájemný souboj vyhráli Španělé, loni ve skupině o postup na finálový turnaj dominovali 3:0. Češi je naposledy porazili o rok dříve ve stejné fázi.