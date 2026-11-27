Hraje se do dvou vítězných bodů, a pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra, do níž kapitáni zatím nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrik Rikl a Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Složení se ale ještě může změnit.
Italové možná trochu překvapivě neudělali v sestavě žádnou změnu oproti čtvrtfinále s Koreou, kterou přemohli až 2:1.
Jedenadvacetiletý Menšík nastupuje v Boloni poprvé, ve čtvrtfinále proti Kanadě dostal přednost Tomáš Macháč. Coby patnáctý tenista žebříčku je proti 27. hráči světa Musettimu papírovým favoritem.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Lorenzo Musetti
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Dosud jediné vzájemné utkání zvládl lépe o tři roky starší Ital, ale hrálo se už v roce 2024, a ještě na antuce. Musetti ve čtvrtfinále proti Korejcům svou dvouhru zvládl.
„Z italského týmu je Musetti asi nejlepší singlista, i s relativně dobrou formou. Proto myslím, že to můžou stavět právě takhle přes Kubu, který první zápas nehrál,“ popisoval kapitán Tomáš Berdych. „Ale myslím, že tenhle rychlejší povrch a podmínky, které tady jsou, by mohli lehce víc vyhovovat Kubovi. Ten zápas je každopádně naprosto otevřený.“
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Hlavní Italovou zbraní nejspíš bude jednoručný bekhend, před nímž varuje i Berdych. „Musetti z něj hodně hraje čop, což může být jedna z věcí, na kterou může spoléhat. Ale Kuba na to má plán a pevně věřím, že ho zvládne a dodrží.“
Naváže Lehečka na skvělou formu?
V následujícím souboji jedniček bude chtít Lehečka potvrdit, že mu Davis Cup svědčí, vyhrál v něm sedm z posledních osmi zápasů. Zatím nejčerstvější vítězství přidal 14. hráč rankingu v úterý proti Kanadě.
Proti Cobollimu nastoupí poprvé, a přestože je Ital světovou sedmičkou, v poslední době se mu tolik nedaří. Ve čtvrtfinále proti Koreji dokonce podlehl Kwon Sun-uovi, až 139. hráči světa.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Flavio Cobolli
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
„Na papíře je asi favoritem Cobolli, ale když srovnáme aktuální stav, co mají oba za sebou, tak myslím, že se misky vah lehce přesouvají na Jirkovu stranu,“ věří Berdych. „Těším se na další velice dobrý zápas od Jirky, snad to zvládne. A bylo by nádherné, kdyby na debla došlo na nejlepší taktiku, tedy že se nebude muset hrát.“
Reprezentanti se do semifinále dostali díky úterní výhře 2:0 nad Kanadou, o body se postarali ve dvouhrách Macháč a Lehečka. Domácí o den později zdolali Koreu až po dramatické závěrečné čtyřhře 2:1.
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Zatímco Češi zažívají semifinále Davis Cupu poprvé od sezony 2014 a ve finále byli naposledy ještě o rok dříve, Italové jsou mezi nejlepší čtyřkou popáté v řadě. A budou se chtít přiblížit čtvrtému titulu za sebou.
Druhý finalista vzejde ze sobotního utkání mezi favorizovaným Španělskem a Velkou Británií, boj o salátovou mísu je na programu v neděli od 15:00.