Zase prohra s Čechy! Za US Open máš víc peněz, říkal skleslému Sheltonovi kapitán

„Z výsledku jsme samozřejmě velmi zklamaní, ale jsem nesmírně pyšný na kluky,“ hodnotil na tiskové konferenci kapitán výběru USA Bob Bryan. „Utkání mělo skvělou atmosféru – hlasitou, ale férovou. Přesně takový by měl Davis Cup být. A musím smeknout před Lehečkou a Menšíkem.“
Američané po čtyřhře, v níž Christian Harrison a Austin Krajicek odvrátili Adamu Pavláskovi a Patriku Riklovi čtyři mečboly, vedli 2:1. Jenže kýžený třetí bod přidat nedokázali.
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Nejprve Shelton prohrál s Jakubem Menšíkem 7:5, 4:6 a 3:6 a poté Learner Tien nestačil na Jiřího Lehečku 3:6 a 5:7. Přitom podle žebříčkového postavení byli oba Američané favority.
„Ben předvedl neuvěřitelné odhodlání, že se po US Open na nic nevymlouval, přijel sem a bojoval. Ale je jasné, že přeorientovat se za 48 hodin z venkovního prostředí na halu, není jednoduché. Každopádně odvedl skvělou práci, jsem na něj pyšný,“ ocenil Bryan svou hlavní hvězdu.
„A Learner je taky výborný hráč, bude mít parádní kariéru. Lehečka musel neskutečně servírovat, aby ho porazil.“
Sám Shelton, od tohoto týdne světová čtyřka, působil na tiskové konferenci velmi sklesle. Přestože po náročném tažení v New Yorku vážil dlouhou cestu do Prahy, prohrál obě své dvouhry. V pátek nestačil na Lehečku, v sobotu na Menšíka.
Když dostal otázku, jestli ho více štve tato daviscupová porážka, nebo neúspěch ve finále US Open, opřel se hlavou o stůl a chvíli nic neříkal. Až po krátké odmlce, když si ulevil posmutnělým úsměvem, prohlásil: „Nevím, která prohra bolí víc, obě jsou těžké.“
Kapitán Bryan se pokusil situaci odlehčit a řekl mu: „Za US Open jsi dostal víc peněz.“
Na českých tenistech ztroskotali Američané už podruhé za sebou. Loni v domácím prostředí na Floridě ani letos v Praze nevyužili vedení 2:1, v obou případech závěr nezvládli.
„Češi si postup zasloužili, hráli fantasticky,“ uznal Bryan. „Hrály tu proti sobě dva ze čtyř nejlepších týmů světa. Tak snad příští rok udělají správné nasazení a už spolu budeme hrát na finálovém turnaji v Boloni, kam tohle utkání patří.“