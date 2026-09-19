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Zase prohra s Čechy! Za US Open máš víc peněz, říkal skleslému Sheltonovi kapitán

Stanislav Kučera
  22:53
Americký tenista Ben Shelton podává v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.

Americký tenista Ben Shelton podává v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Americký tenista Ben Shelton se hecuje v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do...
Američan Learner Tien se hecuje v utkání Davis Cupu s Českem v Praze
Jakub Menšík slaví výhru nad Američanem Benem Sheltonem ve druhém kole...
37 fotografií
Pyšní se čtyřmi zástupci v první patnáctce světového žebříčku, přesto Američané budou chybět na finálovém turnaji Davis Cupu. Proti českým tenistům jim nepomohl ani Ben Shelton, čerstvý finalista US Open. Z Prahy si odvážejí porážku 2:3, svěřencům Tomáše Berdycha navíc nejtěsnějším poměrem podlehli druhým rokem po sobě.

„Z výsledku jsme samozřejmě velmi zklamaní, ale jsem nesmírně pyšný na kluky,“ hodnotil na tiskové konferenci kapitán výběru USA Bob Bryan. „Utkání mělo skvělou atmosféru – hlasitou, ale férovou. Přesně takový by měl Davis Cup být. A musím smeknout před Lehečkou a Menšíkem.“

Američané po čtyřhře, v níž Christian Harrison a Austin Krajicek odvrátili Adamu Pavláskovi a Patriku Riklovi čtyři mečboly, vedli 2:1. Jenže kýžený třetí bod přidat nedokázali.

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Nejprve Shelton prohrál s Jakubem Menšíkem 7:5, 4:6 a 3:6 a poté Learner Tien nestačil na Jiřího Lehečku 3:6 a 5:7. Přitom podle žebříčkového postavení byli oba Američané favority.

„Ben předvedl neuvěřitelné odhodlání, že se po US Open na nic nevymlouval, přijel sem a bojoval. Ale je jasné, že přeorientovat se za 48 hodin z venkovního prostředí na halu, není jednoduché. Každopádně odvedl skvělou práci, jsem na něj pyšný,“ ocenil Bryan svou hlavní hvězdu.

„A Learner je taky výborný hráč, bude mít parádní kariéru. Lehečka musel neskutečně servírovat, aby ho porazil.“

Americký tenista Ben Shelton se hecuje v utkání Davis Cupu proti Česku v Praze.
Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Američan Learner Tien se hecuje v utkání Davis Cupu s Českem v Praze
Jakub Menšík slaví výhru nad Američanem Benem Sheltonem ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu.
37 fotografií

Sám Shelton, od tohoto týdne světová čtyřka, působil na tiskové konferenci velmi sklesle. Přestože po náročném tažení v New Yorku vážil dlouhou cestu do Prahy, prohrál obě své dvouhry. V pátek nestačil na Lehečku, v sobotu na Menšíka.

Když dostal otázku, jestli ho více štve tato daviscupová porážka, nebo neúspěch ve finále US Open, opřel se hlavou o stůl a chvíli nic neříkal. Až po krátké odmlce, když si ulevil posmutnělým úsměvem, prohlásil: „Nevím, která prohra bolí víc, obě jsou těžké.“

Kapitán Bryan se pokusil situaci odlehčit a řekl mu: „Za US Open jsi dostal víc peněz.“

Americký kapitán Bob Bryan v daviscupovém utkání proti Česku v Praze

Na českých tenistech ztroskotali Američané už podruhé za sebou. Loni v domácím prostředí na Floridě ani letos v Praze nevyužili vedení 2:1, v obou případech závěr nezvládli.

„Češi si postup zasloužili, hráli fantasticky,“ uznal Bryan. „Hrály tu proti sobě dva ze čtyř nejlepších týmů světa. Tak snad příští rok udělají správné nasazení a už spolu budeme hrát na finálovém turnaji v Boloni, kam tohle utkání patří.“

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