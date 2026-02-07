Vítězná premiéra i Berdychova chvála. Jak Češi v Davis Cupu vlétli na outsidery

Pět a půl tisíce natěšených fanoušků, kteří Horáckou arénu vyprodali za necelou hodinu, si v sobotu užili sice krátkou, ale vítěznou zábavu.
První zápas trval necelou hodinu a půl, druhý ještě o deset minut méně.
„Líp to po prvním dni nešlo,“ pochvaloval si kapitán Berdych.
Nejprve mu udělal radost Lehečka, který porazil Dragose Nicolaeho Madarase 6:3 a 6:4.
Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali
„Dobrý odrazový můstek do dalšího průběhu sezony,“ líčil 21. tenista světa, pro kterého to bylo teprve čtvrté letošní utkání.
Soupeři, který je v žebříčku až na 576. pozici, nenabídl jediný brejkbol, přesto na svém výkonu našel nedostatky. „Ve druhém setu jsem nebyl spokojený se začátkem, ale servisem jsem si držel laťku, kterou jsem potřeboval. Nikdy není lehké plnit roli tak velkého favorita.“
A k atmosféře dodal: „Co se týče divácké kulisy a haly, tak to byl jeden z mých nejhezčích daviscupových zážitků.“
Jeho parťák Svrčina zažil atmosféru týmové soutěže vůbec poprvé jako aktivní hráč přímo na kurtu. A obstál na výbornou, byť ani on nečelil příliš kvalitnímu soupeři. Žebříčkové číslo 408 Olleho Wallina smetl 6:1 a 6:3.
„Před zápasem jsem byl trochu nervózní, protože v Davis Cupu hrajete za tým a celé Česko. Ale dobře jsem se připravil a dodá mi to zkušenosti do dalších zápasů,“ hodnotil. „A jsem rád, že jsem si mohl zahrát před plnou arénou, která mě hnala.“
„Takových premiér, a navíc ještě doma, moc nebylo. Dalibor předvedl skvělý výkon,“ chválil ho kapitán Berdych. „I když papírově to mohl být slabší soupeř, tak Davis Cup tyhle rozdíly smazává.“
Třiadvacetiletý Svrčina, momentálně 96. hráč žebříčku, si jedinou slabší chvilku vybral ve druhém setu, kdy se jeho náskok ztenčil ze 4:1 na 4:3.
„Tam se to trošku mohlo zvrtnout, ale pak jsem ho hned zase brejknul a potom zápas dopodával,“ těšilo ho.
„Když soupeř trefil první servis, tak byl většinou kvalitní, ale ve výměně jsem cítil, že když jsem do toho úplně nešel a míček jsem jen podržel, tak on pak udělal chybu. Což se na té lepší úrovni nestane,“ srovnával Wallina s protivníky, kterým čelil na grandslamech a dalších velkých turnajích.
Věří, že mu vítězná premiéra pomůže k dalším nominacím do Berdychova výběru. Poprvé se v národním týmu objevil už v baráži v září 2019, ale na ostrou premiéru si musel počkat až do letoška.
Než ale Češi budou moct vyhlížet další výzvy, musí nejprve dokončit utkání se Švédskem. V neděli jim k výhře stačí přidat jediný bod, pokusí se o něj hned v prvním zápase od 12.00 deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl.
Tedy další debutanti.
„Jsem na ně zvědavý. Jsou novým článkem, který se snažím do týmu zakomponovat,“ podotkl Berdych.
A hlavní pro něj bude, aby jeho svěřenci vedení 2:0 nepodcenili.
„Doufám, že si hned po prvním zápase budeme moc ten třetí bod odškrtnout.“