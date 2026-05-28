Davis Cup po 13 letech míří do největší české haly. Mám husí kůži, líčí Berdych

Stanislav Kučera
  15:07
Nadcházející tenisový svátek zatím připomínal pouze oficiální plakát promítnutý na obří kostku u stropu, plocha dole se ještě využívá k jiným akcím. Ale v polovině září už bude pražská O₂ arena patřit Davis Cupu celá. Prestižní týmová soutěž se do ní vrátí po 13 letech a znovu u toho bude Tomáš Berdych. Jen už ne jako hráč, ale coby kapitán. Reprezentanty povede ve druhém kole kvalifikace proti Američanům.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych při kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku.

Poprvé tenis do největší české haly zavítal už před 19 lety. „Tomu se snad ani nechce věřit. Ale je to tak,“ pousmál se Berdych na čtvrtečním tiskovém brífinku přímo v O2 areně.

Bývalý čtvrtý hráč světa v ní zažil jedny z nejpamátnějších okamžiků své kariéry, hlavně vítězné finále Davis Cupu proti Španělům ze sezony 2012. O rok později pak pomohl týmu k úspěšnému semifinále proti Argentině.

A právě tohle utkání je zatím poslední příležitostí, při níž O2 arena mužskou soutěž družstev hostila. Změní se to letos 18. a 19 září, kdy Češi zabojují o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších zemí proti silnému výběru USA.

Ve čtvrtek se začaly prodávat vstupenky, a tak pořadatelé uspořádali krátkou prohlídku dějiště. Berdych si během ní opět prošel zázemí haly, v níž čeští tenisté ještě neprohráli.

„Jsou to hezké vzpomínky, vyvolávají husí kůži po těle. Povedly se nám tu skvělé úspěchy. Ale už bych tuhle kapitolu otočil, teď chystáme novou éru. Už jsme tady z jiného důvodu, který je moc hezký, protože mladé generaci kluků se teď daří.“

Podoba haly, co se týče umístění kurtu, šaten i nástupu hráčů, bude velmi podobná jako před třinácti lety. Kapacita hlediště pak bude 16 500 míst.

„Do prodeje jde jedenáct tisíc lístků, zbytek jsou sky boxy, klubové sedačky a blokace pro Američany a Mezinárodní tenisovou federaci ITF. Ta má teď 1200 lístků, ale všechny si určitě neodebere, takže ty nevyužité pak budeme dávat do prodeje,“ přiblížil šéf organizačního výboru Miroslav Malý.

„Věřím, že bude plno,“ doplnil Berdych. „Davis Cup se tu naposledy hrál už před hodně dlouhou dobou a lepší mužský tenis u nás k vidění nebude. Proto doufám, že lidi přijdou a nachystají skvělou atmosféru, která požene kluky k úspěchu.“

S Američany se jeho tým ve stejné fázi utkal už loni v září, tehdy v Delray Beach na Floridě uspěl 3:2 a slavil postup do Final 8.

„Nevybavuju si, že bychom hráli dvakrát za sebou s takhle těžkým soupeřem. Rivalita určitě bude,“ podotkl Berdych, který funkci kapitána zastává od září 2024.

„Čeká nás těžké utkání, které je možná až zbytečně těžké na tuhle fázi. Ale budeme mít možnost hrát doma, v krásné hale, takže moc lepších scénářů být nemůže.“

Do O2 areny se položí velmi podobný tvrdý povrch, na jakém v ní sám Berdych hrával. „Jen bude podle zadání kluků trochu pomalejší.“

Přiznal, že Češi zvažovali i antuku, která by Američanům vyhovovala nejméně. „Ale příprava antukového kurtu v hale je náročnější a arena je hodně vytížená,“ vysvětlil Berdych, že by se tím zřejmě ubral čas na trénink před utkáním. „A navíc loni jsme Američany porazili i na tvrdém povrchu.“

I když ještě do zápasu zbývají skoro čtyři měsíce a spousta turnajů, Berdych si všímá, že zámořským soupeřům se momentálně úplně nedaří.

Taylor Fritz, světová devítka, od března, kdy ho v osmifinále v Miami zdolal Jiří Lehečka, odehrál pouze dva zápasy a oba prohrál, trápí ho problémy s kolenem. Příliš konzistentní výkony nepodává ani Ben Shelton, byť je v žebříčku pátý.

„Určitě je sleduju, je jednou z mých rolí, abych měl o hráčích přehled. Ale důležitější to začne být až ve druhé půlce léta, kdy se turnaje přesunou na betony do Ameriky. Tam už se to začne blížit tomu, co nás může čekat tady v Praze,“ ví Berdych.

„Samozřejmě vnímám, že Fritz toho od začátku roku moc neodehrál, ale zase mají mladé jako Tiena, který má velice dobrou sezonu a předpokládám, že v týmu by měl být. Mají z čeho vybírat.“

To ale platí i o Češích. Variantami pro dvouhry jsou momentálně Lehečka a Jakub Menšík, jako další se nabízejí Tomáš Macháč či Vít Kopřiva. Na letošní první kolo v Jihlavě Berdych povolal specialisty na čtyřhru Petra Nouzu a Patrika Rikla, ale ti krátce poté spolupráci ukončili.

Rikl nyní hraje s Adamem Pavlásek, který už si nominaci do daviscupového družstva díky svým deblovým kvalitám také vysloužil.

„Budu se rozhodovat až podle aktuálního rozpoložení, jak na tom kdo bude,“ předeslal Berdych. „Musí být nachystaní všichni, myslím, že finální nominace je třicet dní před zápasem. Hráčů máme spoustu. Teď říkat jakákoliv jména by bylo zbytečné.“

