Díky, Rafo. Davis Cup v novém modelu nepropadl a chystá další změny

To, že se trofej nepředávala před poloprázdnými tribunami, je pro pořádající společnost Kosmos naprosto báječná zpráva. Nadal potvrdil, jakým kabrňákem je: rok 2019 končí jako světová jednička, vyhrál Roland Garros i US Open a na samý závěr pomohl vlasti.

MÍSA JE NAŠE. Selfie s celým daviscupovým týmem Španělska si dělá Rafael Nadal.

Pro Kosmos dar k nezaplacení. Což ale neznamená, že se zrodila akce snů, vždyť i šéf společnosti Javier Alonso pro AP před začátkem finále líčil: „Byl to první ročník, čili jsme měli nějaký plán – a pak přišla realita. Od pondělí začneme přemýšlet nad tím, co zatím nefungovalo a jak to výhledově zlepšíme.“

Sebekritikou nešetřil.

Vyloženě břídilsky se jeví to, že závěrečná čtyřhra mezi Itálií a USA skončila ve 4.04 ráno. „Je to problém. Tady i všude jinde,“ uvedl Alonso, a kdo si vybaví, v kolik chodily na letošním Turnaji mistryň na kurty deblistky, musí souhlasit. Pořadatelé akce v Madridu kvůli velmi pozdním startům aspoň program upravovali průběžně.

A dál? Alonso si vyčítá, že zahajovací show nechal odehrát v den, kdy nebylo v akci domácí Španělsko, tudíž se ochozy zaplnily hůře než jindy. Ani podle něj se nehodí, aby Kanaďané s jistotou výhry jen tak skrečovali debl, čímž pošetřili síly na jindy: „Souhlasím, není to fér. Musíme najít nějaké řešení.“



Sportovně nad tím ční gladiátor s raketou: zatímco Roger Federer tou dobou hrál v Mexiku exhibici proti Alexandru Zverevovi, Nadal se rval do poslední výměny. Novak Djokovič se Srby vypadl v semifinále.

Hlavní hvězdy určitě nezklamaly. A stejné zůstaly také emoce. Zvlášť u srdcařů z Balkánu se míra radosti ani bolesti nikterak nezměnila, formát neformát. „Bůh mi dal šanci stát se hrdinou a soupeř mi ji vzal. Jsem ze sebe strašně zklamaný,“ líčil zlomený Viktor Troicki a podobný bol prýštil i z Djokoviče.

Jenže právě on také upozornil, že ani podpis smlouvy se společností Kosmos na dlouhé čtvrtstoletí nemusí být samospásný, neboť konkurence nespí. „Nevidím prostor, aby se v průběhu šesti týdnů dlouhodobě konaly dvě takové akce. V kalendáři už je zkrátka moc těsno,“ připomíná, že v lednu v Austrálii proběhne premiérový ATP Cup, jiné měření národních celků.



Ideální termín? Pro Djokoviče někdy v září po US Open, jenže tenis je teď zkrátka komplikovaný, tou dobou se zase hraje Laver Cup, úspěšný Federerův projekt stavějící proti sobě Evropu a zbytek světa. Však hned Srb dodal: „Nevím, jestli je to realistický odhad, jestli je to teď vůbec možné. Třeba jednou v budoucnosti bude.“

Budoucnost je vždy nejistá, přítomnost se ale Alonsovi z Kosmosu nemusí zdát trudná. První ročník nepropadl. „Všichni se učíme. Snadné to není,“ přiznával. Ale s vírou: „Ukázali jsme, že nový formát funguje.“