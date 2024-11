Díky tobě jsem si tenis užíval ještě víc, Federer poslal Nadalovi emotivní vzkaz

„Začněme tím evidentním: porážel jsi mě - hodně. Víc než já dokázal porážet tebe. Měl jsem to s tebou těžké jako s nikým jiným,“ napsal Federer v textu, který zahájil tradičním slovem „Vamos“ (Pojď), jímž se Nadal během zápasů povzbuzoval.

„Na antuce jsem měl pocit, že vstupuju na tvé území, a musel jsem makat ještě víc, jen abych s tebou vůbec udržel krok. Kvůli tobě jsem změnil svou hru - dokonce i velikost hlavy své rakety, abych získal nějakou výhodu,“ připomněl hvězdný Švýcar.

Nyní třiačtyřicetiletý Federer už byl světovou jedničkou, když na scénu vtrhnul o pět let mladší Nadal. Poté, co Švýcar vyhrál svých prvních sedm grandslamových finále, právě houževnatý rodák z Mallorky mu v roce 2006 ve vyvrcholení Roland Garros uštědřil první finálovou porážku a v následujících dvou letech přidal další dvě. Nadal také v roce 2008 Federera zdolal ve finále Wimbledonu, čímž ukončil jeho snahu o šestý titul z All England Clubu za sebou.

Celkově měl Nadal proti švýcarskému rivalovi výrazně pozitivní bilanci 26-14, z toho 10-4 na grandslamech a 6-3 ve finále těchto turnajů. I tak ale dnes Federer napsal: „Díky tobě jsem si užíval tenis ještě víc“.

Společně s nyní sedmatřicetiletým Novakem Djokovičem, jenž ještě končit neplánuje, vytvořili takzvanou „Velkou trojku“. I díky své rivalitě přepsali historické tabulky a mají dohromady 66 grandslamových titulů (rekordman Djokovič 24, Nadal 22 a Federer 20).

„Byla to neuvěřitelná jízda. Včetně 14 triumfů na French Open - to je historie! Celé Španělsko na tebe bylo hrdé, celý tenisový svět na tebe byl hrdý,“ napsal dnes Federer.

Když se Švýcar v září roku 2022 loučil na Laver Cupu s tenisem, bylo to ve čtyřhře s Nadalem po boku. Svět pak obletělo video, jak obě legendy sedí vedle sebe na hráčské lavici a pláčou.

„Znamenalo to pro mě všechno, že jsi tam byl se mnou. Ne jako soupeř, ale jako deblový partner. To, že jsem s tebou sdílel toho večera kurt a ty slzy, pro mě bude navždycky jeden z nejdůležitějších okamžiků kariéry,“ napsal Federer.

Nadal v Davis Cupu nastoupil do jednoho ze svých posledních zápasů kariéry či možná úplně posledního proti Boticovi van de Zandschulpovi z Nizozemska. „Rafo, vím, že se soustředíš na poslední část své epické kariéry. Až bude hotovo, promluvíme si. Chci jen, abys věděl, že tvůj starý přítel ti stále fandí a bude ti stejně hlasitě fandit v tom, co budeš dělat dál,“ dodal ve svém emotivním rozloučení Federer.