Rosol vypadl z daviscupového týmu kvůli penězům. Chtěl víc

Svaz rozděloval mezi hráče finanční odměny z dotace Mezinárodní tenisové federace (ITF), která pro základní skupiny Davis Cupu činila 400 tisíc eur, přes deset milionů korun.

Rosol byl v původně ohlášené nominaci, ale před startem soutěže kapitán Jaroslav Navrátil oznámil, že bere čtveřici Jiří Veselý, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Zdeněk Kolář.

Hospodářské noviny uvedly, že důvodem vyřazení bývalého 26. hráče světa Rosola byly dohady o penězích. Rosol měl jako žebříčkově pátý český hráč podle pravidel ITF dostat 34 tisíc eur (skoro 900 tisíc korun), ale chtěl 81 tisíc eur. Svaz mu nabízel 50 tisíc eur (přes 1,2 milionu korun), jenže šestatřicetiletý Rosol trval na svém požadavku.

„Chlapec to pojal tak, že si na našich mladíčcích chtěl vynutit souhlas k tomu, že dvojka týmu Tomáš Macháč bude mít nějakých šedesát tisíc. A on, který by v Innsbrucku mohl nastoupit možná do tramvaje, ale určitě ne na kurt, chtěl mít 81 tisíc eur. U týmových soutěží jsem nikdy nic absurdnějšího neviděl, aby si třetí náhradník říkal o dva miliony korun za týden za nic,“ citoval prezidenta tenisového svazu Ivo Kaderku web Hospodářských novin, pro které Rosol uvedl, že má mlčenlivost a rozhodně nebude nic komentovat.

Rosol během kariéry vyhrál dva turnaje na okruhu ATP, naposledy v roce 2014 ve Winston-Salemu. Podle webu ATP Tour vydělal 4,5 milionu dolarů, přes sto milionů korun. Letos se mu nedařilo, na okruhu ATP si nezahrál ani jeden zápas v hlavní soutěži a vydělal 93.090 dolarů, něco málo přes dva miliony korun.

Čeští tenisté minulý týden nepostoupili ze skupiny C v Innsbrucku. Zápasy s favorizovanými celky Francie i Británie prohráli shodně 1:2 po čtyřhře. V obou zápasech se vytáhl výhrami ve dvouhře nad žebříčkově lepšími soupeři jednadvacetiletý Macháč a o rok mladší Lehečka předvedl nadějný výkon proti světové dvanáctce Cameronu Norriemu z Británie.

V minulosti už došlo k podobnému případu. Před deseti lety odmítl Jan Hernych dodatečnou nominaci na utkání s Kazachstánem, jelikož měl dostat deset tisíc dolarů (tehdy přes 177.000 korun) pokud by nastoupil do dvouhry, 7000 pokud by byl v týmu a 2500 jako pátý člen výběru, zatímco při svém předešlém startu v roce 2005 měl fixních deset tisíc dolarů.