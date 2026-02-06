Los Davis Cupu: Lehečka proti Švédsku začne, vyzve ho hráč ze šesté stovky

Jiří Lehečka rozehraje víkendovou kvalifikaci tenisového Davis Cupu se Švédskem, v sobotu jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras. Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně ve 13:00. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi. Rozhodl o tom páteční los.
Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka.

Program ve vyprodané hale bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Goransson.

V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení nedělních zápasů se ale může ještě změnit.

Davis Cup 2026 v Jihlavě, Česko vs. Švédsko: program, výsledky, kde sledovat

Všechny duely se budou hrát na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do druhého kola kvalifikace, kde narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

Češi jsou proti Švédům papírovými favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Šestnáctý hráč světa Menšík laboruje se zraněním břišního svalu, Macháč dal přednost turnaji v Montpellier, kde si ale ve středu poranil koleno.

Davis Cup ve starém formátu v letech 2012 a 2013 Češi vyhráli, doma se v kvalifikaci představí potřetí za sebou. Před dvěma lety porazili ve Vendryni Izrael 4:0 a loni si poradili v Ostravě stejným poměrem s Jižní Koreou. Letos obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž nestačili na závěrečném turnaji v Boloni na Španělsko.

