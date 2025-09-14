Španělé otočili v Davis Cupu duel s Dánskem, Collignon pomohl Belgičanům

Belgičtí tenisté se na úkor favorizovaných Australanů probojovali do finálového turnaje Davisova poháru. Dva body včetně rozhodujícího pro hosty v Sydney získal Raphaël Collignon, 91. hráč světového žebříčku. V sobotu nejdříve v třísetové bitvě porazil Alexe de Minaura a v neděli i Aleksandara Vukice. Až v posledním pátém zápase rozhodli o postupu i Španělé hrající bez světové jedničky Carlose Alcaraze. Obrat v duelu s Dánskem korunoval Pablo Carreňo.
Španělští tenisté slaví úspěch v zápase Davis Cupu. | foto: Marcelo del PozoReuters

V dalších zápasech uspěly Česko, Německo, Rakousko, Francie a Argentina. Finálový turnaj pro osm nejlepších týmů bude hostit Boloňa od 18. do 23. listopadu, osmým účastníkem je domácí Itálie, která obhajuje titul.

Collignon v sobotním souboji se světovou osmičkou De Minaurem bojoval s křečemi, přesto zvítězil 7:5, 3:6 a 6:3. Druhý bod pro Belgii následně získal Zizou Bergs poté, co zdolal Jordana Thompsona. Australané snížili zásluhou deblového páru Rinky Hijikata, Thompson a na 2:2 souboj vyrovnal De Minaur. Bergse zdolal 6:2, 7:5.

Collignon, jenž na nedávném US Open skončil ve třetím kole na raketě Jiřího Lehečky, nyní ale v souboji s druhou nasazenou Austrálií zařídil Belgii vítězství. Vukice zdolal 6:7, 6:2 a 6:3. Zatím tak uspěly ve druhém kole všechny hostující reprezentace včetně české v Delray Beach proti Američanům.

V domácím prostředí uspěli pouze Španělé, přestože v Marbelle prohrávali s Dánskem po sobotě 0:2. V neděli ale nejprve uspěli ve čtyřhře Pedro Martínez s Jaumem Munarem, Martínez pak zařídil i vyrovnání na 2:2, když ve třísetovém dramatu zdolal dánskou jedničku Holgera Runeho 6:1, 4:6, 7:6. Rozhodující postupový bod přidal Carreňo po vítězství 6:2, 6:3 nad Elmerem Möllerem.

Kvalifikace Davis Cupu - 2. kolo

Sydney: Austrálie - Belgie 2:3
Hijikata, Thompson - Gille, Vliegen 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
De Minaur - Bergs 6:2, 7:5
Vukic - Collignon 7:6 (7:5), 2:6, 3:6

Marbella: Španělsko - Dánsko 3:2
Martínez, Munar - Holmgren, Ingildsen 1:6, 6:3, 6:2
Martínez - Rune 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)
Carreňo - Möller 6:2, 6:3

