V dalších zápasech uspěly Česko, Německo, Rakousko, Francie a Argentina. Finálový turnaj pro osm nejlepších týmů bude hostit Boloňa od 18. do 23. listopadu, osmým účastníkem je domácí Itálie, která obhajuje titul.
Collignon v sobotním souboji se světovou osmičkou De Minaurem bojoval s křečemi, přesto zvítězil 7:5, 3:6 a 6:3. Druhý bod pro Belgii následně získal Zizou Bergs poté, co zdolal Jordana Thompsona. Australané snížili zásluhou deblového páru Rinky Hijikata, Thompson a na 2:2 souboj vyrovnal De Minaur. Bergse zdolal 6:2, 7:5.
Collignon, jenž na nedávném US Open skončil ve třetím kole na raketě Jiřího Lehečky, nyní ale v souboji s druhou nasazenou Austrálií zařídil Belgii vítězství. Vukice zdolal 6:7, 6:2 a 6:3. Zatím tak uspěly ve druhém kole všechny hostující reprezentace včetně české v Delray Beach proti Američanům.
V domácím prostředí uspěli pouze Španělé, přestože v Marbelle prohrávali s Dánskem po sobotě 0:2. V neděli ale nejprve uspěli ve čtyřhře Pedro Martínez s Jaumem Munarem, Martínez pak zařídil i vyrovnání na 2:2, když ve třísetovém dramatu zdolal dánskou jedničku Holgera Runeho 6:1, 4:6, 7:6. Rozhodující postupový bod přidal Carreňo po vítězství 6:2, 6:3 nad Elmerem Möllerem.
Kvalifikace Davis Cupu - 2. kolo
Sydney: Austrálie - Belgie 2:3
Marbella: Španělsko - Dánsko 3:2