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Deblisté po bolestivé porážce o podpoře: Snad bude příště stejná a s lepším koncem

Markéta Plšková
  19:24
Adam Pavlásek (vpředu vpravo) a Patrik Rikl si podávají ruce s Američany...

Adam Pavlásek (vpředu vpravo) a Patrik Rikl si podávají ruce s Američany Austinem Krajickem (vpředu vlevo) a Christianem Harrisonem po čtyřhře ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Adam Pavlásek (vpředu) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace...
Adam Pavlásek (vpravo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace...
Adam Pavlásek a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu...
Adam Pavlásek (vpravo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace...
16 fotografií
Čtyřikrát měli příležitost zápas získat na svou stranu, jeden z mečbolů měli dokonce při vlastním servisu. Ale Adam Pavlásek s Patrikem Riklem v Davis Cupu bod českému týmu nepřinesli. S favorizovanou americkou dvojicí Christian Harrison, Austin Krajicek prohráli v Praze po dramatické bitvě 7:5, 3:6 a 6:7. „Tohle vstřebat nebude snadné,“ shodli se.

Proti sobě měli Češi deblová esa. Harrison letos ovládl Australian Open a minulý týden také domácí US Open, Krajicek je ve čtyřhře zase bývalou světovou jedničkou. Převaha ale na kurtu vidět nebyla, zvlášť v úvodu hrála uvolněněji dvojice v Pavlásek, Rikl, i proto si přivlastnila první set.

Diváci v zaplněné O₂ areně české duo hlasitě podporovali a potleskem ocenili každý vybojovaný fiftýn. „Takové publikum jsem nikdy nezažil,“ komentoval Rikl. „Je to pro mě něco nového a neskutečného. I když jsme to nezvládli a bod do šatny nedonesli, tak zážitek to byl obrovský. Jsem strašně vděčný, že jsem tu mohl být a zažít to.“

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Po vyhrané první sadě totiž Češi trochu polevili a ukázala se americká síla. Pavlásek s Riklem po chvíli prohrávali 0:3, ve druhém dějství si nevypracovali ani jeden brejkbol.

Zato třetí set měl všechny parametry vypjatého daviscupového duelu.

Hned v úvodním gamu odvrátila česká dvojice dva brejkboly, stejnou šichtu si odpracovala také za stavu 4:4. A v následující hře měla při servisu soupeřů dokonce mečbol, jenže Američané ho zvládli odvrátit. Krajicek napálil míček přesně do místa, kde stál Rikl.

„Zpětně bych třeba udělal něco jinak,“ přemítal poté 27letý Čech na tiskové konferenci. „Ale všechno se to odehrálo rychle, možná to letělo do autu, ale v té situaci jsem to zahrál. A bohužel to nedopadlo.“

Adam Pavlásek a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu...

Nebyla to však poslední šance, kterou svěřenci Tomáše Berdycha měli.

Když za stavu 6:5 returnovali podání Harrisona, opět si vytvořili příležitost na uzavření zápasu a především na zisk důležitého bodu, který by Čechy poslal do vedení 2:1. Ovšem i tuto situaci zkušení Američané ustáli.

Vyrovnanou bitvu tak rozhodl až neméně napínavý tiebreak.

V něm Češi nejprve vyrovnali skóre 1:3 a pak sami odvrátili americký mečbol, načež vedli nejprve 7:6 a pak i 8:7. A za tohoto stavu dokonce podávali, k servisu se připravoval Rikl. Jenže Pavlásek nezvládl zkrotit velmi solidní return svých protivníků.

„Tenhle mečbol nás mrzí určitě nejvíc,“ přiznal 31letý hráč. „Harrison to trefil přímo nad pásku. Kdyby to letělo o milimetr níž, je to v pásce. Ale i takové momenty k tenisu patří a musíme se z nich poučit. Harrison je vítěz dvou letošních grandslamů, Krajicek bývalá světová jednička. A my jsme ukázali, že máme vysoký level, protože s nimi dokážeme držet linii. To nás může povzbudit.“

Adam Pavlásek (vpravo) a Patrik Rikl během čtyřhry ve druhém kole kvalifikace...

„Ale prohra nás samozřejmě hodně mrzí,“ doplnil Pavlásek. „Z obou stran to byl skvělý zápas, je velká škoda, že to nepadlo na naši stranu. Byl to skvělý zážitek, věřím, že to diváky bavilo. Ale bohužel ta závěrečná tečka neklapla, a o to je to těžší.“

Pavlásek hrál pod kapitánem Berdychem úplně poprvé, i když v nominaci byl už loni. Teď má ovšem výhodu, že s Riklem tvoří pár také při klasických turnajích. „Věřím, že naše spolupráce ukázala, že o sobě víme, že máme tu chemii. Je určitě výhoda hrát Davis Cup s člověkem, se kterým hraju i na turnajích. Známe se, víme, co od sebe čekat.“

I přes bolestivou porážku si společné vystoupení před domácím publikem užili. „Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, bez nich by to nebylo ono,“ podotkl Pavlásek.

„Už je co říct, když mě to vtáhne do té atmosféry. V dobrém jsem se nepoznával. Čím vyrovnanější byly stavy, tím víc jsem cítil, že nás domácí publikum táhne k tomu, abychom bod udělali. Šance byly, kulisa byla skvělá, doufám, že se zápas fanouškům líbil, i když to dopadlo, jak to dopadlo. Budeme pevně věřit, že v následujících letech to zopakujeme, akorát s lepším koncem.“

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