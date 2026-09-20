Auger-Aliassime pomohl Kanaďanům k postupu na finálový turnaj Davis Cupu

Kanaďané vedli po pátku 2:0 na zápasy, hosté ale v sobotní čtyřhře vykřesali naději na zopakování loňské účasti v listopadovém finálovém turnaji v Boloni. Auger-Aliassime ji ale před téměř 12 000 diváky v hale Center Vidéotron vzápětí zhasil poté, co po obratu porazil 32. hráče světového žebříčku Arthura Rinderknecha 4:6, 7:6, 6:4.
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Kanadská jednička zvládla i druhou třísetovou bitvu po pátečním vítězství nad Quentinem Halysem. O zbývající kanadský bod se postaral Liam Draxl v úvodní dvouhře proti Rinderknechovi.
Kanaďané doplnili v seznamu čtvrtfinalistů soutěže pořadatelskou Itálii, český tým, který v sobotu po strhující bitvě vyřadil výběr Spojených států amerických, Rakušany a Korejce. Jedna výhra dělí před dnešním zbývajícím hracím dnem Brity proti Ekvádoru a Španěly v Chile, stav utkání Německo - Chorvatsko je nerozhodný 1:1.
Finálový turnaj Davis Cupu bude Boloňa hostit od 24. do 29. listopadu.
Kvalifikace tenisového Davisova poháru
Druhé kolo
Rakousko - Belgie 3:1
Kanada - Francie 3:1
Korea - Indie 3:1
Chile - Španělsko 0:2
Německo - Chorvatsko 1:1
Velká Británie - Ekvádor 2:0