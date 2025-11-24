Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick

Markéta Plšková
  16:40
Nejlepší den v životě. Tak se v neděli navzájem dojímali Filippo Volandri a Flavio Cobolli. Italský kapitán dovedl své svěřence už ke třetímu daviscupovému titulu v řadě, což se naposledy podařilo na přelomu 60. a 70. let americkým tenistům. A 23letá týmová jednička zase v závěrečném duelu zařídila velkolepý obrat. „V klíčových momentech jsem hrál svůj nejlepší tenis.“
Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru. | foto: Reuters

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.
Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.
Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.
Španělský tenista Jaume Munar během daviscupového finále
15 fotografií

Právě Cobolli a jeho krajan Matteo Berrettini pro svou zemi vydřeli slavnou mísu. Ve všech třech duelech, které Italové na domácí půdě v Boloni hráli, nastoupili oni dva. A všechna tři utkání, tedy proti Rakousku, Belgii i finálové se Španělskem, rozhodli už po dvouhrách.

„Je to neuvěřitelná senzace,“ žasl na tiskové konferenci kapitán Volandri. „Ano, vyhráli jsme tři Davis Cupy, ale tenhle je úplně jiný, zvítězili jsme doma před našimi fanoušky. U prvních dvou jsem nebrečel, ale teď ano, protože pro mě hodně znamená. Musím poděkovat klukům, jsou neskuteční a úžasní. Je to jejich trofej.“

Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera

Na všech utkáních zažívali Italové bouřlivou atmosféru, fanoušci křičeli do megafonů jejich jména, hecovali tenisty s vlajkami a především jim tleskali za každý povedený úder. Cobolli a Berrettini se stali národními hrdiny. Přitom kdyby tým do Boloni přicestoval v nejsilnější sestavě, nejspíš by se na kurt ani nedostali.

Italům totiž chyběla světová dvojka Jannik Sinner a osmička Lorenzo Musetti. Zatímco první zmiňovaný svou neúčast oznámil již před nominacemi, Musetti finálový turnaj odřekl na poslední chvíli.

Rázem se tak začalo psát, že pro Italy bude obhajoba titulu složitá. Ale Volandriho svěřenci ukázali, že oplývají skutečně výjimečnou generací.

„Můžete mít světovou jedničku, ale co to změní? Davis Cup je o spojení mezi námi všemi. A to máme skvělé,“ pochvaloval si Volandri. „Stejně jako máme skvělé hráče. Bohužel jich do týmu můžu vzít jenom pět, určitě jsou i další, kteří by si zasloužili tady být.“

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Reflektory ale mířily hlavně na Cobolliho. On byl tím, kdo proměnil finálový mečbol, načež se k němu rozběhli všichni členové týmu. Přitom ve finálovém duelu proti španělskému soupeři Jaumemu Munarovi prohrál první set 1:6 a i ve druhém jako první přišel o podání.

„Myslím, že na začátku zápasu jsem byl trochu nervózní, protože vítězství pro mě hodně znamenalo,“ vysvětlil nepřesvědčivý start. „Ale nakonec jsem se snažil hrát svou hru, brát energii z lavičky a publika. Snažil jsem se zůstat pozitivní i na začátku druhé sady. Jsem šťastný, že se to povedlo. V klíčových momentech jsem hrál svůj nelepší tenis.“

Druhé dějství nakonec Cobolli urval v tiebreaku, i když už ve dvanáctém gamu měl čtyři setboly. Munara utahal především skvělými útoky z forhendu, které oceňovali fanoušci i spoluhráči na lavičce. A po dlouhém boji zvítězil 1:6, 7:6 a 7:5.

Italský tenista Flavio Cobolli během daviscupového finále
Ital Matteo Berrettini během daviscupového finále

„Bylo to stresující,“ komentoval závěrečné střetnutí Berrettini. „Po mém zápase jsem byl poslaný na dopingovou kontrolu, která trvala dvacet minut. A neviděl jsem první set. Lorenzo (Sonego) mi pak napsal: Pojď sem, potřebujeme tě.“

Známý hecař tak rychle přispěchal zpátky za týmem a další dvě a půl hodiny podporoval krajana na kurtu.

„Začali jsme křičet, co nám hlasivky dovolily. Myslím, že to je ta naše síla, naše zbraň. Držíme spolu. Nezáleží na tom, kdo je na kurtu. Hrajeme vždycky v pěti, v šesti i s kapitánem. Je to týmové úsilí, i když jsme hráli jen dva singly. Proto je to tak výjimečné.“

Volandri je nyní mnohem úspěšnějším kapitánem než býval coby hráč, individuální triumfy na okruhu ATP získal jen dva. „Chcete mi říct, že mám víc titulů v Davis Cupu než ve dvouhře, jo?“ smál se v sále plném novinářů.

Pak ale jednohlasně s hrdinou Cobollim dodal: „Tohle je nejlepší den mého života.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Nejlepší den v životě. Tak se v neděli navzájem dojímali Filippo Volandri a Flavio Cobolli. Italský kapitán dovedl své svěřence už ke třetímu daviscupovému titulu v řadě, což se naposledy podařilo na...

24. listopadu 2025  16:40

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

Pavel Nedvěd provedl čestný výkop při otevření první fotbalové FIFA Areny v...

Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...

24. listopadu 2025  16:34

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...

24. listopadu 2025  16:10

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová nebude kvůli zdravotním problémům startovat na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční příští týden v polském Lublinu. Oznámila to na...

24. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:41

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

24. listopadu 2025  14:29

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

24. listopadu 2025  14:27

Sudí správně odvolali penaltu Plzně v Jablonci. Na Slavii ale chybovali

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Byla by to situace, která mohla celý nervák rozseknout. Nakonec ale sudí Jan Všetečka v Jablonci po konzultaci s asistentem u videa penaltu fotbalistům Plzně odvolal. A podle komise rozhodčích...

24. listopadu 2025  14:12

Americký thaiboxer zkolaboval během zápasu, v nemocnici později zemřel

31letý americký zápasník Isaac Johnson zemřel v nemocnici poté, co zkolaboval v...

Jedenatřicetiletý zápasník Isaac Johnson v pátek v Chicagu nepřežil souboj v thajském boxu. Během duelu zkolaboval a i když se mu ihned dostalo lékařské péče, později v nemocnici zemřel. Příčinu...

24. listopadu 2025  14:01

Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

Lukáš Sadílek slaví gól Sparty s Pavlem Kadeřábkem a Asgerem Sörensenem.

V posledních měsících ztratil herní vytížení, na které byl z předchozích sezon zvyklý. Navíc mu v létě skončí smlouva. Čas se posunout dál? Fotbalový záložník Lukáš Sadílek dostává nabídky z české...

24. listopadu 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.