Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick

Právě Cobolli a jeho krajan Matteo Berrettini pro svou zemi vydřeli slavnou mísu. Ve všech třech duelech, které Italové na domácí půdě v Boloni hráli, nastoupili oni dva. A všechna tři utkání, tedy proti Rakousku, Belgii i finálové se Španělskem, rozhodli už po dvouhrách.
„Je to neuvěřitelná senzace,“ žasl na tiskové konferenci kapitán Volandri. „Ano, vyhráli jsme tři Davis Cupy, ale tenhle je úplně jiný, zvítězili jsme doma před našimi fanoušky. U prvních dvou jsem nebrečel, ale teď ano, protože pro mě hodně znamená. Musím poděkovat klukům, jsou neskuteční a úžasní. Je to jejich trofej.“
Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera
Na všech utkáních zažívali Italové bouřlivou atmosféru, fanoušci křičeli do megafonů jejich jména, hecovali tenisty s vlajkami a především jim tleskali za každý povedený úder. Cobolli a Berrettini se stali národními hrdiny. Přitom kdyby tým do Boloni přicestoval v nejsilnější sestavě, nejspíš by se na kurt ani nedostali.
Italům totiž chyběla světová dvojka Jannik Sinner a osmička Lorenzo Musetti. Zatímco první zmiňovaný svou neúčast oznámil již před nominacemi, Musetti finálový turnaj odřekl na poslední chvíli.
Rázem se tak začalo psát, že pro Italy bude obhajoba titulu složitá. Ale Volandriho svěřenci ukázali, že oplývají skutečně výjimečnou generací.
„Můžete mít světovou jedničku, ale co to změní? Davis Cup je o spojení mezi námi všemi. A to máme skvělé,“ pochvaloval si Volandri. „Stejně jako máme skvělé hráče. Bohužel jich do týmu můžu vzít jenom pět, určitě jsou i další, kteří by si zasloužili tady být.“
Reflektory ale mířily hlavně na Cobolliho. On byl tím, kdo proměnil finálový mečbol, načež se k němu rozběhli všichni členové týmu. Přitom ve finálovém duelu proti španělskému soupeři Jaumemu Munarovi prohrál první set 1:6 a i ve druhém jako první přišel o podání.
„Myslím, že na začátku zápasu jsem byl trochu nervózní, protože vítězství pro mě hodně znamenalo,“ vysvětlil nepřesvědčivý start. „Ale nakonec jsem se snažil hrát svou hru, brát energii z lavičky a publika. Snažil jsem se zůstat pozitivní i na začátku druhé sady. Jsem šťastný, že se to povedlo. V klíčových momentech jsem hrál svůj nelepší tenis.“
Druhé dějství nakonec Cobolli urval v tiebreaku, i když už ve dvanáctém gamu měl čtyři setboly. Munara utahal především skvělými útoky z forhendu, které oceňovali fanoušci i spoluhráči na lavičce. A po dlouhém boji zvítězil 1:6, 7:6 a 7:5.
„Bylo to stresující,“ komentoval závěrečné střetnutí Berrettini. „Po mém zápase jsem byl poslaný na dopingovou kontrolu, která trvala dvacet minut. A neviděl jsem první set. Lorenzo (Sonego) mi pak napsal: Pojď sem, potřebujeme tě.“
Známý hecař tak rychle přispěchal zpátky za týmem a další dvě a půl hodiny podporoval krajana na kurtu.
„Začali jsme křičet, co nám hlasivky dovolily. Myslím, že to je ta naše síla, naše zbraň. Držíme spolu. Nezáleží na tom, kdo je na kurtu. Hrajeme vždycky v pěti, v šesti i s kapitánem. Je to týmové úsilí, i když jsme hráli jen dva singly. Proto je to tak výjimečné.“
Volandri je nyní mnohem úspěšnějším kapitánem než býval coby hráč, individuální triumfy na okruhu ATP získal jen dva. „Chcete mi říct, že mám víc titulů v Davis Cupu než ve dvouhře, jo?“ smál se v sále plném novinářů.
Pak ale jednohlasně s hrdinou Cobollim dodal: „Tohle je nejlepší den mého života.“