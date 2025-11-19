Sinner kouká jen z plakátu, chybí i dvojka. Italové přesto burcují: Je čas na hattrick

Markéta Plšková
  8:30
Od naší zpravodajky v Itálii - Když se procházíte centrem Boloni, narazíte v jeho středu na malý improvizovaný kurt, po němž pobíhají zvídavé děti a který střeží hlídači ve žlutých vestách. Jakmile se skupinkou místních prosmýknete o kousek dál a zahnete doleva, uvítá vás budova s obřími plakáty tenisových hvězd. A vy najednou cítíte, že italské město ševelí: „Vítejte na finálovém turnaji Davis Cupu.“
Flavio Cobolli a Lorenzo Sonego před daviscupovým zápasem.

Flavio Cobolli a Lorenzo Sonego před daviscupovým zápasem.

Český tým na Davis Cupu v italské Boloni.
Jiří Lehečka na tiskové konferenci před Davis Cupem v italské Boloni.
Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.
Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.
Jenže hned v tu chvíli se zarazíte. Z fotek se na vás směje Carlos Alcaraz a samotnou plochu si pro sebe uzurpuje Jannik Sinner. Ani jeden z nich však svému týmu v boji o daviscupovou mísu nepomůže.

Ale zatímco čerstvý šampion Turnaje mistrů z Itálie účast na domácím finálovém turnaji odřekl už dopředu, španělská světová jednička do Boloni přicestovala. Kvůli potížím se stehenním svalem však v úterý Alcaraz oznámil, že čtvrteční utkání proti Česku neodehraje.

Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

A svěřencům Tomáše Berdycha se najednou trénovalo o něco lépe.

Však taky český kapitán hned z kurtu hlásil, že si po ránu vyslechl příjemnou zprávu. „Už několikrát jsem zmiňoval, že španělský tým s Alcarazem a bez něj je obrovský rozdíl. Samozřejmě nám to nic negarantuje, ale staví nás to do jiné pozice.“

Jen co se na chvíli zastavil u českých žurnalistů, aby jim své dojmy převyprávěl, už zase běžel na další trénink svých hráčů. Musí bedlivě nastudovat, kdo se mu ve čtvrtek na kurtu bude hodit nejvíc.

Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

To takoví Italové mohli mít jasno. V plné síle oplývají neuvěřitelnou výhodou, vždyť dva jejich tenisté figurují v elitní desítce světového žebříčku. V aktuální situaci ale mají obhajobu titulu mnohem složitější.

Ano, ve středečním utkání proti Rakušanům jsou jasnými favority, ale dál? Domácí publikum se jistě těšilo na Sinnera a Lorenza Musettiho, jenž ovšem kvůli náročnému programu a očekávanému narození druhého potomka účast rovněž odřekl.

Přesto La Gazzetta dello Sport burcuje: „Je čas na hattrick!“

A když potkáte kapitána Filippa Volandriho, čtete z jeho obličeje odhodlání. „Pořád jsme silní,“ věří. „Po posledních dvou letech, kdy jsme zvítězili, máme velké sebevědomí. Jsme tým připravený bojovat a chceme zůstat na vrcholu.“

Do Boloni mu dorazila třeba světová dvaadvacítka Flavio Cobolli či Matteo Berrettini (56.), který se za reprezentaci umí porvat. S kšiltovkou na hlavě si při tiskové konferenci vyslechl i chválu od italského kapitána.

Flavio Cobolli prožívá svůj zápas ve Wimbledonu.

Matteo Berrettini v osmifinále US Open.

A jestli někdo z nich přebral roli vůdce místo Sinnera? „Jsme jednotní,“ poví Berrettini. „Moje role není jiná než u ostatních, ale cítím se jako důležitý dílek italského tenisu. Když vstoupíte na kurt s národním dresem, cítíte povinnost dát do utkání všechno.“ Cobolli souhlasí: „Snažíme se vzájemně si pomáhat. Všichni jsme součástí tohoto týmu.“

Než z místnosti pro tiskovky, kde se mísí organizátoři, novináři a fotografové, odejdou, zavzpomínají ještě na společné chvíle s dětskými raketami. „Hráli jsme si s Flaviem a o Davis Cupu jsme ani nesnili. Jen jsme se chtěli bavit,“ kývne Berrettini. „Být tady je sen. Jsme připraveni na velkou výzvu,“ řekne o šest let mladší Cobolli. Pak už společně i s kapitánem Volandrim mizí za stěnami místnosti plné počítačů, aby ještě potrénovali.

Tělo řeklo stačilo. Menšík je zpět a vyhlíží Davis Cup: Oproti Americe je cokoliv lepší

V rozlehlém areálu Fiere, který by z fleku mohl sloužit jako labyrint, sice moc odkazů na finálový turnaj slavné týmové soutěže nenajdete, ale když vkročíte dovnitř, už na vás vykukují nápisy a fotky. Na jedné z nich proti sobě stojí také Alcaraz a mladý Čech Jakub Menšík.

Španělskou hvězdu už mohou pořadatelé sundat. Taky některé další.

I když většina týmů stejně věří, že společný boj je někdy důležitější než jedna superstar.

