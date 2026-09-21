Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tohle je pravý Davis Cup! Čeští tenisté v Praze ukázali, oč prestižní soutěž přišla

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  9:19
Čeští fanoušci během daviscupového utkání proti Američanům v Praze.

Čeští fanoušci během daviscupového utkání proti Američanům v Praze. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Lehečka slaví výhru v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti...
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu...
Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.
74 fotografií
Jakub Menšík to na tiskové konferenci shrnul úplně přesně: „Kdo tady nebyl, nemůže chápat. Ten pocit je nepopsatelný.“ Narážel na fantastickou atmosféru, která české tenisty dohnala k senzačnímu vítězství 3:2 nad Američany a postupu na finálový turnaj Davis Cupu.

I prezident World Tennis, jak se nově jmenuje Mezinárodní tenisová federace, David Haggerty, který do Prahy přicestoval, si jistě všiml, jak bujaře se v O2 areně fandilo.

Jako by mu v pátek i v sobotu všech 13 tisíc diváků v hale dávalo pomyslné znamení: Pane šéfe, přesně takhle má vypadat Davis Cup!

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Právě organizace World Tennis totiž zcela změnila pravidla.

Ona prosadila, aby reprezentační soutěž od roku 2019 opustila víc než stoletý formát se zápasy v domácím prostředí jednoho z týmů, a nahradila ho finálovým turnajem na neutrální půdě.

A je to ona, kvůli komu se teď podoba Davis Cupu často mění.

Ještě před dvěma lety se před finálovým turnajem hrála kvalifikační skupina. Od loňska ji nahradila utkání do tří vítězných bodů, jaké v pátek a sobotu viděla i Praha.

Přáli byste si návrat k formátu Davis Cupu, který fungoval do roku 2019?

celkem hlasů: 1099

Jde o návrat k osvědčené minulosti, byť už tenisté nebojují na tři vítězné sety jako kdysi například Berdych a Štěpánek při cestě za tituly z let 2012 a 2013.

Tento model je podle Haggertyho pěkným kompromisem.

Ale představte si, že utkání s Američany by nebylo „jen“ kvalifikační, nýbrž finálové a Češi by doma ukořistili salátovou mísu.

To by bylo humbuku...

Však taky sami tenisté pokaždé, když měli před diváky nebo novináři promluvit, jako první zmiňovali magickou atmosféru.

Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě

„Český národ ukázal, že mu na sportovních akcích záleží,“ shodli se hráči.

Ale nebyla to jen Praha.

Třeba v Kanadě, která ve druhém kole kvalifikace porazila Francii a rovněž postoupila na finálový turnaj, také přišly tisíce fanoušků.

Tenis je totiž specifický tím, že moc příležitostí povzbudit své krajany na domácí půdě nemáte, pokud zrovna nejste Američané.

V Česku dokonce žádný turnaj kategorie ATP není.

A právě v jedinečné domácí kulise – také to tak dlouho bylo – by mělo spočívat kouzlo Davis Cupu.

Češi se ho nyní nabažili. Jiří Lehečka, jenž proti USA zařídil dva body, a Jakub Menšík, který uspěl za kritického stavu 1:2, si dramatický souboj v pražské O2 areně jistě budou pamatovat do konce života.

Ale k tomu, aby si sáhli na vytoužený triumf, o němž už několik let hovoří jako o svém cíli, potřebují vyhrát ještě tři zápasy.

Při kterých je čekají úplně jiné podmínky.

Od 24. do 29. listopadu se spolu s dalšími sedmi týmy sejdou v italské Boloni, kde budou o prestižní titul zápolit. Ne do tří vítězných bodů během dvou dnů, ale k výhře budou stačit dvě vítězství a všechny duely se stihnou za jediný den.

Nástrahy zrychleného systému Češi poznali už loni. I tehdy se mezi elitu probili přes Američany, jenže závěrečný turnaj se jim nepovedl.

Berdych: Náš tým si zaslouží nejvyšší cíle. Snad příště budeme hrát s někým jiným

Hned ve čtvrtfinále narazili, prohráli se Španěly, ač bez Carlose Alcaraze představovali hratelné soupeře. „Byla to pro nás všechny, i pro mě, obrovská zkušenost,“ podotkl nyní, s odstupem jednoho roku, kapitán Berdych.

Zejména Lehečka, který jinak v Davis Cupu předvádí skvělé výkony, se s italským prostředím nesžil.

„Jsem typ, který má rád připravovat se na utkání celý týden, a ne jako minulý rok v Boloni, kde jsme mohli na hlavním kurtu trénovat pouze hodinu a půl a hned jsme šli na ostrý zápas,“ popisoval.

Jiří Lehečka slaví výhru v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Američanům.
Jiří Lehečka se soustředí na úder v utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Američanům.
Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.
Kapitán českého týmu Tomáš Berdych slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.
74 fotografií

Za dva měsíce už reprezentanti do neznáma nepůjdou. Nic by je nemělo překvapit, zároveň vědí, že ani cenná výhra nad USA jim negarantuje další úspěch.

„Všichni jsme lepší hráči než loni,“ hlásí Menšík. „Jsme mladý a progresivní tým, máme ambici dojít co nejdál a jednou celý Davis Cup vyhrát.“

V Praze ukázali potenciál i deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, což může znamenat možná klíčový trumf.

V Itálii budou Češi patřit k papírově nejsilnějším týmům.

Ale i kdyby získali titul, takovou euforii s diváky jako nyní v Praze určitě nezažijí. A to je velká škoda.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Samson vs. BasilettiováTenis - 1. kolo - 21. 9. 2026:Samson vs. Basilettiová //www.idnes.cz/sport
21. 9. 20:00
  • 1.49
  • -
  • 2.42
Sakkariová vs. FruhvirtováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Sakkariová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 06:00
  • 1.23
  • -
  • 4.05
Krejčíková vs. FriedsamováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 06:00
  • 1.14
  • -
  • 5.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Belgičané? Kamarádi. Zašel bych s nimi na pivo, říká smečař Drahoňovský

Smečař Matouš Drahoňovský se snaží vyhnout italskému bloku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Smečař Matouš Drahoňovský říká, že hrát proti Belgii je pro něj tak trochu osobní záležitost. V tamější lize odehrál dvě sezony za Tectum Achel a tu minulou za Maaseik. A o to více by rád uspěl v...

21. září 2026

Silničáře porazil biker. Na Ještěd vystoupal nejrychleji Slovák Višňovský

Výjezd na Ještěd uzavřel sezonu 2026 seriálu Direct Road Classics.

Sedminásobný mistr Slovenska v maratonu na horských kolech Tomáš Višňovský vyhrál závěrečný závod cyklistického seriálu Direct Road Classics. Výjezdem na ikonický Ještěd uzavřel sezonu 2026, která...

21. září 2026  9:51

Tohle je pravý Davis Cup! Čeští tenisté v Praze ukázali, oč prestižní soutěž přišla

Čeští fanoušci během daviscupového utkání proti Američanům v Praze.

Jakub Menšík to na tiskové konferenci shrnul úplně přesně: „Kdo tady nebyl, nemůže chápat. Ten pocit je nepopsatelný.“ Narážel na fantastickou atmosféru, která české tenisty dohnala k senzačnímu...

21. září 2026  9:19

Totální kolotoč? Kometa hledá optimální složení. A taky místo pro Svozila

Brněnský Luke Witkowski slaví trefu proti Hradci.

Kometa vstoupila do sezony dvěma odvážně zvolenými venkovními zápasy, jenže z Litvínova a Třince se vracela bez bodu. Natěšení brněnští hokejisté narazili. Proti Hradci Králové však dostali...

21. září 2026  9:18

Galvas nám chybí, uznal kouč Kudrna. Liberec vychytal skvělý Pavlát

Kladenský Dominik Pavlát zasahuje v zápase s Libercem.

Bílí Tygři soupeře jasně přestříleli, jenže jim to nebylo nic platné. V brance Kladna navíc zářil skvělý Dominik Pavlát, který dostal letos poprvé šanci. „Byl to jeho zápas,“ vysekl mu poklonu...

21. září 2026  8:43

Chorý? Neskutečné, co zvládne. Trpišovský o Plzni, podzimu i Zimovi: Na repre nebude

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie dává pokyny v utkání s Plzní.

Při hodnocení první poloviny podzimní části fotbalové ligy se tak trochu nechal unést. „Vážím si, kde jsme, protože vyhrát jakýkoli zápas je těžký. Sakra těžký,“ pronesl Jindřich Trpišovský s...

21. září 2026  8:30

Musíme ubránit taková dvě zvířátka, burcuje volejbalisty trenér Novák

Trenér volejbalových reprezentantů Jiří Novák dává pokyny během utkání se...

Od našeho zpravodaje v Itálii Univerzál Ferre Reggers a smečař Sam Deroo budou pro volejbalové reprezentanty největší hrozbou v osmifinálovém utkání mistrovství Evropy s Belgií. To odehrají v pondělí od 16.00 v Turíně.

21. září 2026  8:05

Nečas, Gudas a Dravecký asistovali, Badinka se trefil za Carolinu

Dominik Badinka přijímá gratulace ke gólu od spoluhráčů z Caroliny.

Druhý hrací den přípravy na novou sezonu hokejové NHL nabídl sedm zápasů. V duelu New Jersey s Islanders byl k vidění český brankářský souboj, ve kterém David Rittich po výsledku 2:1 předčil Vítka...

21. září 2026  7:03,  aktualizováno  8:01

Hokej 2026/2027: Program a nejdůležitější termíny sezony

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Hokejová sezóna 2026/2027 nabídne řadu významných klubových i reprezentačních akcí. Přinášíme přehled nejdůležitějších termínů NHL, Tipsport extraligy, Euro Hockey Tour, mistrovství světa mužů a žen...

21. září 2026

Priske řeší, jak vyladit Brunese. Není to stoprocentní, řekl. Zlobil se na Grimalda?

Sparťanský trenér Brian Priske reaguje během zápasu s Olomoucí.

Po úspěchu v daleké Arménii zvítězili fotbalisté Sparty i v české lize. Olomouckou Sigmu zdolali v neděli 3:0 a do dlouhé reprezentační pauzy půjdou s vědomím, že se jim konečně daří nakopnout...

21. září 2026  7:20

Svůj kiks smazal gólem, i tak si Chaloupek vyčítal: Od vymýšlení tu nejsem! Co repre?

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji s plzeňským Amarem...

Proti Plzni dal svůj první gól v sezoně a navíc zatraceně důležitý. Se spoluhráči se v neděli radoval z dramatického obratu, přesto slávista Štěpán Chaloupek ví, že už odehrál lepší zápasy. Po jeho...

21. září 2026  6:30

Belgie – Česko ME ve volejbale mužů 2026: Preview osmifinále, kurzy a kde sledovat

Čeští volejbalisté se radují z bodu.

Česko postoupilo ze čtvrtého místa ve skupině A do osmifinále volejbalového mistrovství Evropy. V něm se v pondělí 21. září od 16:00 utká s Belgií, vítězem skupiny C. Prohlédněte si aktuální kurzy,...

21. září 2026  5:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet