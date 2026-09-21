I prezident World Tennis, jak se nově jmenuje Mezinárodní tenisová federace, David Haggerty, který do Prahy přicestoval, si jistě všiml, jak bujaře se v O2 areně fandilo.
Jako by mu v pátek i v sobotu všech 13 tisíc diváků v hale dávalo pomyslné znamení: Pane šéfe, přesně takhle má vypadat Davis Cup!
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Právě organizace World Tennis totiž zcela změnila pravidla.
Ona prosadila, aby reprezentační soutěž od roku 2019 opustila víc než stoletý formát se zápasy v domácím prostředí jednoho z týmů, a nahradila ho finálovým turnajem na neutrální půdě.
A je to ona, kvůli komu se teď podoba Davis Cupu často mění.
Ještě před dvěma lety se před finálovým turnajem hrála kvalifikační skupina. Od loňska ji nahradila utkání do tří vítězných bodů, jaké v pátek a sobotu viděla i Praha.
Jde o návrat k osvědčené minulosti, byť už tenisté nebojují na tři vítězné sety jako kdysi například Berdych a Štěpánek při cestě za tituly z let 2012 a 2013.
Tento model je podle Haggertyho pěkným kompromisem.
Ale představte si, že utkání s Američany by nebylo „jen“ kvalifikační, nýbrž finálové a Češi by doma ukořistili salátovou mísu.
To by bylo humbuku...
Však taky sami tenisté pokaždé, když měli před diváky nebo novináři promluvit, jako první zmiňovali magickou atmosféru.
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Tady jsme nikdy neprohráli. Jak Lehečka zvládl jeden z nejtěžších zápasů v životě
„Český národ ukázal, že mu na sportovních akcích záleží,“ shodli se hráči.
Ale nebyla to jen Praha.
Třeba v Kanadě, která ve druhém kole kvalifikace porazila Francii a rovněž postoupila na finálový turnaj, také přišly tisíce fanoušků.
Tenis je totiž specifický tím, že moc příležitostí povzbudit své krajany na domácí půdě nemáte, pokud zrovna nejste Američané.
V Česku dokonce žádný turnaj kategorie ATP není.
A právě v jedinečné domácí kulise – také to tak dlouho bylo – by mělo spočívat kouzlo Davis Cupu.
Češi se ho nyní nabažili. Jiří Lehečka, jenž proti USA zařídil dva body, a Jakub Menšík, který uspěl za kritického stavu 1:2, si dramatický souboj v pražské O2 areně jistě budou pamatovat do konce života.
Ale k tomu, aby si sáhli na vytoužený triumf, o němž už několik let hovoří jako o svém cíli, potřebují vyhrát ještě tři zápasy.
Při kterých je čekají úplně jiné podmínky.
Od 24. do 29. listopadu se spolu s dalšími sedmi týmy sejdou v italské Boloni, kde budou o prestižní titul zápolit. Ne do tří vítězných bodů během dvou dnů, ale k výhře budou stačit dvě vítězství a všechny duely se stihnou za jediný den.
Nástrahy zrychleného systému Češi poznali už loni. I tehdy se mezi elitu probili přes Američany, jenže závěrečný turnaj se jim nepovedl.
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Berdych: Náš tým si zaslouží nejvyšší cíle. Snad příště budeme hrát s někým jiným
Hned ve čtvrtfinále narazili, prohráli se Španěly, ač bez Carlose Alcaraze představovali hratelné soupeře. „Byla to pro nás všechny, i pro mě, obrovská zkušenost,“ podotkl nyní, s odstupem jednoho roku, kapitán Berdych.
Zejména Lehečka, který jinak v Davis Cupu předvádí skvělé výkony, se s italským prostředím nesžil.
„Jsem typ, který má rád připravovat se na utkání celý týden, a ne jako minulý rok v Boloni, kde jsme mohli na hlavním kurtu trénovat pouze hodinu a půl a hned jsme šli na ostrý zápas,“ popisoval.
Za dva měsíce už reprezentanti do neznáma nepůjdou. Nic by je nemělo překvapit, zároveň vědí, že ani cenná výhra nad USA jim negarantuje další úspěch.
„Všichni jsme lepší hráči než loni,“ hlásí Menšík. „Jsme mladý a progresivní tým, máme ambici dojít co nejdál a jednou celý Davis Cup vyhrát.“
V Praze ukázali potenciál i deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, což může znamenat možná klíčový trumf.
V Itálii budou Češi patřit k papírově nejsilnějším týmům.
Ale i kdyby získali titul, takovou euforii s diváky jako nyní v Praze určitě nezažijí. A to je velká škoda.