Tenisté odehrají skupinu na finálovém turnaji Davisova poháru v Innsbrucku

Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila jsou ve skupině C s Francií a Velkou Británií. V Olympijské hale v Innsbrucku budou hrát také domácí tenisté se Srbskem a Německem. Vítězové skupin se pak na stejném místě střetnou ve čtvrtfinále.

Dvě skupiny hostí i Turín a Madrid. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst. Semifinále a finále budou v Madridu.

„Bylo důležité najít dvě evropská města s dobrým spojením do Madridu a podobnými podmínkami, aby to měli hráči s přesuny co nejsnazší,“ řekl šéf finále Albert Costa.

V roce 2019 vyhrálo titul při premiéře s vyvrcholením soutěže na finálovém turnaji v Madridu domácí Španělsko v čele s Rafaelem Nadalem. Jen zápasy Španělska se ale hrály před plným hledištěm, proto se ITF s investiční skupinou Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která soutěž štědře financuje, rozhodli vyvrcholení soutěže rozdělit do tří měst.