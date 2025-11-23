Berrettini porazil Carreňa a italští tenisté vedou ve finále Davis Cupu 1:0

  17:17
Italští tenisté vedou ve finále Davisova poháru nad Španělskem 1:0. První bod získal Matteo Berrettini, který porazil Pabla Carreňa 6:3, 6:4. Výběr kapitána Filippa Volandriho dělí doma na tvrdém povrchu v Boloni jediné vítězství od třetího titulu za sebou a čtvrtého celkově.

Matteo Berrettini slaví v semifinále Davis Cupu s italským publikem. | foto: Luca BrunoAP

Triumf může nyní Italům zajistit 22. hráč světa Flavio Cobolli, který bojuje v souboji jedniček s Jaumem Munarem. V případě nerozhodného výsledku by rozhodla čtyřhra. V ní by se měli utkat domácí Andrea Vavassori a Simone Bolelli s dvojicí Marcel Granollers, Pedro Martínez.

Italové se v Davisově poháru musí obejít bez světové dvojky a čtyřnásobného grandslamového vítěze Jannika Sinnera, chybí jim rovněž osmý hráč světa Lorenzo Musetti. Španělé bojují v Boloni bez světové jedničky Carlose Alcaraze.

Devětadvacetiletý Berrettini vyhrál ve finálovém turnaji Davisova poháru i třetí duel bez ztráty setu. Navázal na čtvrtfinálovou výhru nad Rakušanem Jurijem Rodionovem, v semifinále si poradil s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Duel s 89. hráčem světa Carreňem vyhrál za hodinu a 19 minut. Pomohlo mu 13 es, soupeři nenabídl jediný brejkbol.

Španělé, kteří usilují o sedmý titul v historii a první od roku 2019, budou nyní muset duel s Itálií otáčet. Zatím se jim to povedlo v letošním finálovém turnaji jednou, když ve čtvrtfinále zvrátili zápas s Českem. V semifinále porazili 2:1 Německo.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

ONLINE: Sparta ničí Kladno, Kometa ztrácí vedení. Litvínov otáčí s Třincem

Sledujeme online
Sparťanský útočník Roman Horák překonává brankáře Oscara Danska z Komety.

Hokejová extraliga pokračuje na sedmi stadionech, nedělní program 25. kola může přinést i změnu na čele tabulky. Sparta hraje od 16 hodin na Kladně, Pardubice stojí proti Vítkovicím, Kometa nastupuje...

23. listopadu 2025  15:45,  aktualizováno  17:22

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

ONLINE: Chystá se derby Arsenalu s Tottenhamem. Villa otočila na Leedsu

Sledujeme online
Útočník Lukas Nmecha z Leedsu střili gól proti Aston Ville.

Šlágrem nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy je londýnské derby mezi Arsenalem a Tottenhamem. Výkop má v 17.30 a sledujeme jej v podrobné online reportáži. Už předtím nastoupila Aston...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

ONLINE: Jablonec - Plzeň 3:3, domácí díky Růskovi otočili, bleskově srovnává Souaré

Sledujeme online
Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Naposled proti Slavii úplně neobstáli. Jak si plzeňští fotbalisté poradí proti dalšímu týmu, který je v tabulce před nimi? Jejich souboj s Jabloncem v 16. kole Chance ligy můžete od 15.30 sledovat v...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  16:55

Házenkářky v generálce na MS selhaly. S Portugalskem utrpěly debakl

Eliška Desortová

České házenkářky nezvládly generálku na nadcházející mistrovství světa, na závěr přípravného turnaje v Rumunsku nečekaně utrpěly debakl 29:41 od Portugalska. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše...

23. listopadu 2025  16:10

Domácí triumf cyklokrosařky Bukovské. Na SP v Táboře vyhrála závod juniorek

Cyklokrosařka Barbora Bukovská se raduje z vítězství v závodu juniorek na...

Nejlepší česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová obsadila na úvod Světového poháru v Táboře šesté místo mezi ženskou elitou. Na vítěznou Lucindu Brandovou ztratila 32 sekund. Šestatřicetiletá...

23. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  15:57

Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

23. listopadu 2025  15:10

Další triumf Shiffrinové. Americká hvězda v Gurglu ovládla i druhý slalom v sezoně

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová na trati slalomu v Gurglu.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i druhý slalom v nové sezoně Světového poháru. V rakouském Gurglu zvítězila s náskokem 1,23 sekundy před Larou Colturiovou.

23. listopadu 2025  15:06

Neakceptovatelné! Maršálové uklízeli v Las Vegas trať bez safety car

Traťoví maršálové čistí trať od úlomků karbonu při Velké ceně Las Vegas F1.

Poté, co při nedávné Velké ceně Mexika F1 málem jeden z traťových maršálů vběhl pod kola formule Liama Lawsona, vtrhlo jich na trať v Las Vegas hned několik. Bez safety car, které by zpomalilo...

23. listopadu 2025  14:50

