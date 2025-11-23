Berrettini porazil Carreňa a italští tenisté vedou ve finále Davis Cupu 1:0

Triumf může nyní Italům zajistit 22. hráč světa Flavio Cobolli, který bojuje v souboji jedniček s Jaumem Munarem. V případě nerozhodného výsledku by rozhodla čtyřhra. V ní by se měli utkat domácí Andrea Vavassori a Simone Bolelli s dvojicí Marcel Granollers, Pedro Martínez.
Italové se v Davisově poháru musí obejít bez světové dvojky a čtyřnásobného grandslamového vítěze Jannika Sinnera, chybí jim rovněž osmý hráč světa Lorenzo Musetti. Španělé bojují v Boloni bez světové jedničky Carlose Alcaraze.
Devětadvacetiletý Berrettini vyhrál ve finálovém turnaji Davisova poháru i třetí duel bez ztráty setu. Navázal na čtvrtfinálovou výhru nad Rakušanem Jurijem Rodionovem, v semifinále si poradil s Belgičanem Raphaëlem Collignonem. Duel s 89. hráčem světa Carreňem vyhrál za hodinu a 19 minut. Pomohlo mu 13 es, soupeři nenabídl jediný brejkbol.
Španělé, kteří usilují o sedmý titul v historii a první od roku 2019, budou nyní muset duel s Itálií otáčet. Zatím se jim to povedlo v letošním finálovém turnaji jednou, když ve čtvrtfinále zvrátili zápas s Českem. V semifinále porazili 2:1 Německo.