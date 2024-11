Druhými semifinalisty Davis Cupu jsou Němci, Kanadu porazili 2:0

Němce, jimž chybí světová dvojka Alexander Zverev, nasměroval za postupem Daniel Altmaier, jenž v úvodní dvouhře porazil Gabriela Dialla 7:6, 6:4. Rozhodující druhý bod přidal Jan-Lennard Struff: otočil souboj týmových jedniček a zdolal Denise Shapovalova 4:6, 7:5 a 7:6.

„Byl to neuvěřitelný zápas, neskutečně těsný. Jsem šťastný, že jsem pro náš tým získal tenhle bod. Je to pro nás velký krok a teď chceme projít až do finále,“ řekl v rozhovoru na kurtu Struff.

Němci postoupili do semifinále Davis Cupu po třech letech, tehdy prohráli 1:2 s Ruskem. V týmové soutěži naposledy triumfovali v roce 1993.

Altmaier porazil Dialla za necelé dvě hodiny. Pomohlo mu deset es, udělal jen 18 nevynucených chyb. Šestaosmdesátý hráč světa Diallo jich nasbíral 46.

Čtyřiatřicetiletý Struff poté zvrátil nepříznivý vývoj se Shapovalovem, kterému nepomohlo ani 27 es. První set Struff prohrál po ztracenému servisu v desáté hře. Ve druhé sadě ale srovnal díky brejku v 11. gamu a rozhodující třetí set vybojoval v tie-breaku poměrem 7:5.