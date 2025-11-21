Euforie v jednu ráno. Němci dokonali obrat v Davis Cupu díky napínavé čtyřhře

Jihoameričané po úvodní dvouhře vedli. Díky zvládnutým zkráceným hrám po dvou setech slavil vítězství Tomás Martín Etcheverry 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) nad Janem-Lennardem Struffem.
O následné vyrovnání se postaral třetí muž světového žebříčku Alexandr Zverev, který udolal Francisca Cerúndola 6:4 a 7:6 (7:3).
Stejně jako duel Česka se Španělskem, které němečtí tenisté vyzvou v semifinále, rozhodovala čtyřhra. V ní nakonec napínavou koncovku ovládli Krawietz s Pützem, postup slavili s parťáky až krátce po jedné hodině ranní.
Závěrečný turnaj tenisového Davis Cupu v Boloni
čtvrtfinále:
Argentina - Německo 1:2