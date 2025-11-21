Euforie v jednu ráno. Němci dokonali obrat v Davis Cupu díky napínavé čtyřhře

Autor: ,
  1:28
V rozhodující třetí sadě čtyřhry se přetahovali dlouhých 78 minut, celkem došlo hned na osm mečbolů. A nakonec postup do semifinále Davis Cupu po nervy drásajícím tiebreaku slavili němečtí tenisté. Druhý bod do jejich sbírky přidal pár Kevin Krawietz, Tim Pütz výhrou 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) nad argentinským duem Andrés Molteni a Horacio Zeballos.
Němečtí tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

Němečtí tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu. | foto: Luca BrunoAP

Německý pár Kevin Krawietz a Tim Pütz bojuje ve čtyřhře s argentinskou dvojicí...
Francisco Cerúndolo z Argentiny upadl během utkání v Davis Cupu.
Alexander Zverev z Německa slaví výhru ve čtvrtfinálové fázi Davis Cupu.
Tomás Martín Etcheverry slaví zisk bodu ve čtvrtfinále Davis Cupu.
Jihoameričané po úvodní dvouhře vedli. Díky zvládnutým zkráceným hrám po dvou setech slavil vítězství Tomás Martín Etcheverry 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) nad Janem-Lennardem Struffem.

Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

O následné vyrovnání se postaral třetí muž světového žebříčku Alexandr Zverev, který udolal Francisca Cerúndola 6:4 a 7:6 (7:3).

Stejně jako duel Česka se Španělskem, které němečtí tenisté vyzvou v semifinále, rozhodovala čtyřhra. V ní nakonec napínavou koncovku ovládli Krawietz s Pützem, postup slavili s parťáky až krátce po jedné hodině ranní.

Závěrečný turnaj tenisového Davis Cupu v Boloni

čtvrtfinále:

Argentina - Německo 1:2
Etcheverry - Struff 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)
F. Cerúndolo - Zverev 4:6, 6:7 (3:7)
Molteni, Zeballos - Krawietz, Pütz 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)

Výsledky



Kvůli formátu si Lehečka nezvykl na kurt. Ale prohru na to svádět nechci, říkal

Jiří Lehečka se zlobí ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Od naší zpravodajky v Itálii Zkraje tiskové konference hlesl: „Snad teď kluci vyhrají čtyřhru a já budu moct na svůj zápas zapomenout a připravit se na další výzvu.“ Jenže nemůže. Čeští tenisté podlehli ve čtvrtfinále Davis Cupu...

20. listopadu 2025  18:42

Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

Čeští fanoušci se zlobí na fotbalisty, že před ně nepřišli na děkovačku.

Až čeští fotbalisté rozehrají v březnu barážové utkání s Irskem, budou mít zase v zádech aktivní fanoušky. „Budeme vás dál podporovat i v těžkých časech,“ vzkázala iniciativa Fanatismus Česko, která...

20. listopadu 2025  18:04

