Kdy a kde se utkání uskuteční
Hrát se bude v jihlavské Horácké aréně, která má kapacitu 5500 míst. V sobotu 7. února se od 13:00 odehrají dvě dvouhry, program neděle 8. února začne ve 12:00 čtyřhrou. Uspěje tým, který jako první získá tři body, každý zápas se hraje na dva vítězné sety.
Vítězové postoupí do zářijového 2. kola kvalifikace, v němž se o postup na finálový turnaj pro osm celků střetnou s lepším z duelu Maďarsko vs. USA. Poražení zamíří do baráže o účast v kvalifikaci příštího ročníku.
Česká nominace na Davis Cup se Švédskem
V týmu kapitána Berdycha figurují Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Maxim Mrva a deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl. Kvůli zranění vypadl Jakub Menšík, omluvil se také Tomáš Macháč.
|Jméno
|Věk
|Umístění na světovém žebříčku
|Bilance v Davis Cupu
|Jiří Lehečka
|24
|21.
|11/7 (jen dvouhra)
|Dalibor Svrčina
|23
|96.
|0/0
|Maxim Mrva
|18
|324.
|1/0
|Petr Nouza
|27
|45. (čtyřhra)
|0/0
|Patrik Rikl
|27
|44. (čtyřhra)
|0/0
Švédská nominace na Davis Cup s Českem
Výběr kapitána Simona Aspelina tvoří Olle Wallin, syn legendárního Björna Borga Leo Borg, zkušený deblista Andre Goransson a Erik Grevelius.
|Jméno
|Věk
|Umístění na světovém žebříčku
|Bilance v Davis Cupu
|Olle Wallin
|24
|408.
|1/1
|Leo Borg
|22
|588.
|3/5
|Andre Goransson
|31
|31. (čtyřhra)
|5/9 (čtyřhra)
|Erik Grevelius
|25
|170. (čtyřhra)
|1/0 (čtyřhra)
Kde sledovat v TV
- Utkání 1. kola kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem odvysílá v přímých přenosech kanál ČT 2.
- Portál iDNES.cz nabídne podrobné textové reportáže.
Jak si soupeři vedli v Davis Cupu 2025
Čeští tenisté v loňském ročníku prestižní týmové soutěže nejprve v Ostravě porazili Koreu 4:0, poté na jejich domácí půdě zaskočili favorizované Spojené státy 3:2 a prohráli až ve čtvrtfinále finálového turnaje, v němž nestačili na Španělsko 1:2.
|Utkání
|Datum
|Dějiště
|Výsledek
|Česko vs. Korea
|31. 1. – 1. 2. 2025
|Ostrava-Poruba
|4:0
|USA vs. Česko
|12. – 13. 9. 2025
|Delray Beach
|2:3
|Česko vs. Španělsko
|20. 11. 2025
|Boloňa
|1:2
Švédové loni na přelomu ledna a února prohráli a Austrálií 1:3, načež v září ve Světové skupině I přemohli Tunisko 3:2. Díky tomu si zajistili účast v kvalifikaci elitní divize letošního ročníku.
|Utkání
|Datum
|Dějiště
|Výsledek
|Švédsko vs. Austrálie
|31. 1. – 1. 2. 2025
|Stockholm
|1:3
|Švédsko vs. Tunisko
|12. – 13. 9. 2025
|Göteborg
|3:2
Historická bilance Česka a Švédska v Davis Cupu
Vzájemnou bilanci vedou poměrem 8:6 Seveřané, týmy se letos utkají poprvé po 25 letech.
|Zápas
|Fáze
|Výsledek
|Československo vs. Švédsko
|Osmifinále Evropské skupiny 1928
|4:1
|Československo vs. Švédsko
|Mezi 32 Evropské skupiny 1947
|3:2
|Československo vs. Švédsko
|Finále Evropské skupiny 1948
|4:1
|Švédsko vs. Československo
|Čtvrtfinále Evropské skupiny 1962
|5:0
|Švédsko vs. Československo
|Osmifinále Evropské skupiny 1964
|5:0
|Československo vs. Švédsko
|Osmifinále Evropské skupiny 1965
|3:2
|Československo vs. Švédsko
|Čtvrtfinále Evropské skupiny 1972
|3:1
|Švédsko vs. Československo
|Finále Světové skupiny 1975
|3:2
|Československo vs. Švédsko
|Finále Evropské skupiny 1979
|3:2
|Švédsko vs. Československo
|Semifinále Světové skupiny 1984
|5:0
|Švédsko vs. Československo
|Semifinále Světové skupiny 1986
|4:1
|Švédsko vs. Československo
|Čtvrtfinále Světové skupiny 1988
|3:2
|Švédsko vs. Česko
|Semifinále Světové skupiny 1996
|4:1
|Švédsko vs. Česko
|Osmifinále Světové skupiny 2001
|3:2