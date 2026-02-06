Davis Cup 2026 v Jihlavě, Česko vs. Švédsko: program, výsledky, kde sledovat

O víkendu 7. a 8. února vstoupí čeští tenisté do letošního ročníku Davis Cupu, jejich prvním soupeřem bude Švédsko. Tým kapitána Tomáše Berdycha bude v Jihlavě velkým favoritem na postup do druhého kola, které se uskuteční v září. Podívejte se na nominace obou družstev, vzájemnou bilanci a další zajímavosti o utkání.

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik Rikl, Petr Nouza, kapirán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina a Maxim Mrva. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Kdy a kde se utkání uskuteční

Hrát se bude v jihlavské Horácké aréně, která má kapacitu 5500 míst. V sobotu 7. února se od 13:00 odehrají dvě dvouhry, program neděle 8. února začne ve 12:00 čtyřhrou. Uspěje tým, který jako první získá tři body, každý zápas se hraje na dva vítězné sety.

Vítězové postoupí do zářijového 2. kola kvalifikace, v němž se o postup na finálový turnaj pro osm celků střetnou s lepším z duelu Maďarsko vs. USA. Poražení zamíří do baráže o účast v kvalifikaci příštího ročníku.

Česká nominace na Davis Cup se Švédskem

V týmu kapitána Berdycha figurují Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Maxim Mrva a deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl. Kvůli zranění vypadl Jakub Menšík, omluvil se také Tomáš Macháč.

JménoVěkUmístění na světovém žebříčkuBilance v Davis Cupu
Jiří Lehečka2421.11/7 (jen dvouhra)
Dalibor Svrčina2396. 0/0
Maxim Mrva18324.1/0
Petr Nouza2745. (čtyřhra)0/0
Patrik Rikl2744. (čtyřhra)0/0

Švédská nominace na Davis Cup s Českem

Výběr kapitána Simona Aspelina tvoří Olle Wallin, syn legendárního Björna Borga Leo Borg, zkušený deblista Andre Goransson a Erik Grevelius.

JménoVěkUmístění na světovém žebříčkuBilance v Davis Cupu
Olle Wallin24408.1/1
Leo Borg22588. 3/5
Andre Goransson3131. (čtyřhra)5/9 (čtyřhra)
Erik Grevelius25170. (čtyřhra)1/0 (čtyřhra)

Kde sledovat v TV

  • Utkání 1. kola kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem odvysílá v přímých přenosech kanál ČT 2.
  • Portál iDNES.cz nabídne podrobné textové reportáže.

Jak si soupeři vedli v Davis Cupu 2025

Čeští tenisté v loňském ročníku prestižní týmové soutěže nejprve v Ostravě porazili Koreu 4:0, poté na jejich domácí půdě zaskočili favorizované Spojené státy 3:2 a prohráli až ve čtvrtfinále finálového turnaje, v němž nestačili na Španělsko 1:2.

UtkáníDatumDějištěVýsledek
Česko vs. Korea31. 1. – 1. 2. 2025Ostrava-Poruba4:0
USA vs. Česko12. – 13. 9. 2025Delray Beach2:3
Česko vs. Španělsko20. 11. 2025Boloňa1:2

Švédové loni na přelomu ledna a února prohráli a Austrálií 1:3, načež v září ve Světové skupině I přemohli Tunisko 3:2. Díky tomu si zajistili účast v kvalifikaci elitní divize letošního ročníku.

UtkáníDatumDějištěVýsledek
Švédsko vs. Austrálie31. 1. – 1. 2. 2025Stockholm1:3
Švédsko vs. Tunisko12. – 13. 9. 2025Göteborg3:2

Historická bilance Česka a Švédska v Davis Cupu

Vzájemnou bilanci vedou poměrem 8:6 Seveřané, týmy se letos utkají poprvé po 25 letech.

ZápasFázeVýsledek
Československo vs. ŠvédskoOsmifinále Evropské skupiny 19284:1
Československo vs. ŠvédskoMezi 32 Evropské skupiny 19473:2
Československo vs. ŠvédskoFinále Evropské skupiny 19484:1
Švédsko vs. Československo Čtvrtfinále Evropské skupiny 19625:0
Švédsko vs. Československo Osmifinále Evropské skupiny 19645:0
Československo vs. Švédsko Osmifinále Evropské skupiny 19653:2
Československo vs. ŠvédskoČtvrtfinále Evropské skupiny 19723:1
Švédsko vs. ČeskoslovenskoFinále Světové skupiny 19753:2
Československo vs. ŠvédskoFinále Evropské skupiny 19793:2
Švédsko vs. ČeskoslovenskoSemifinále Světové skupiny 19845:0
Švédsko vs. ČeskoslovenskoSemifinále Světové skupiny 19864:1
Švédsko vs. ČeskoslovenskoČtvrtfinále Světové skupiny 19883:2
Švédsko vs. ČeskoSemifinále Světové skupiny 19964:1
Švédsko vs. ČeskoOsmifinále Světové skupiny 20013:2
Výsledky

