Daviscupové klání s USA začne Lehečka proti Tiafoeovi, pak nastoupí Menšík

Do sobotní čtyřhry, která by měla začít ve 20:00 SELČ, jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek, jejich soupeři by měli být Rajeev Ram a Austin Krajicek. Program by měl poté vyvrcholit závěrečnými dvouhrami, v nichž by na sebe měli narazit Lehečka s Fritzem a Menšík s Tiafoem. Složení se ale může ještě měnit.
Duel se hraje na tři vítězné zápasy a vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude od 18. do 23. listopadu hostit Boloňa.
Třiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 16. místo, narazí na Tiafoea potřetí. Zatím s ním má bilanci 0:2, naposledy s ním prohrál loni na turnaji v Cincinnati. Dvacetiletý Menšík se utká s Fritzem také potřetí a stav zápasů je vyrovnaný. Rodák z Prostějova zvítězil letos v semifinále turnaje v Miami, který poté ovládl.
S Američany se Češi utkají posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2007 v Ostravě, kde čeští reprezentanti prohráli 1:4. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do druhého kola díky úspěšné kvalifikaci, v níž na přelomu ledna a února porazil doma Koreu 4:0. Američané zvítězili stejným poměrem na Tchaj-wanu.
Do tenisového centra v Delray Beach se Davis Cup vrací po 21 letech, Američané zde v roce 2004 porazili Švédsko. S 32 triumfy jsou nejúspěšnějším týmem historie, naposledy ale vyhráli v roce 2007.