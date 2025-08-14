Menšík, Macháč i Lehečka. Ke stálicím na Davis Cup přibude levoruký nováček

V nominaci na zápas druhého kola Davis Cupu proti Američanům nechybí stálice Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Adam Pavlásek. Čtveřici tenistů doplní 19letý nováček Petr Brunclík. Utkání se odehraje 12. a 13. září v Delray Beach na Floridě. Vítěz souboje postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, která se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni.

Jakub Menšík (vlevo) si podává ruku s kapitánem Tomášem Berdychem při kvalifikaci Davis Cupu s Koreou. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Mohu říct, že po dohodě se všemi kluky jsou k dispozici všichni, které potřebuji,“ řekl kapitán Tomáš Berdych při hovoru s novináři.

Češi, kteří soutěž v letech 2012 a 2013 ve starém formátu ovládli, se pokusí probojovat do finálové fáze po dvou letech. V minulém ročníku dohráli ve skupině, v níž nestačili na Španělsko, Austrálii a Francii. Po nepovedeném vystoupení skončil u týmu dlouholetý kapitán Jaroslav Navrátil, kterého vystřídal právě Berdych.

Českou jedničkou je zatím devatenáctiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 17. místo. Macháč drží 24. příčku, Lehečka je o dvě místa za ním. Debutantem v týmu bude Brunclík, který hraje levou rukou.

Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

„To byl pro mě asi jeden z největších důvodů. Vždy chci, aby v týmu byl nějaký mladý kluk. Jelikož je ale ze strany Američanů potenciální šance, že by tam měl být jeden levák mezi singlisty a možná i levák deblista, chtěl jsem pro komfort hráčů, aby měli v přípravě kluka, který na ně může servírovat a hrát levou rukou,“ vysvětlil Berdych.

Pro devatenáctiletého hráče TK Sparta Praha je nominace splněním dětského snu a motivací. „I když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem - v tréninku jako levák, při hecování a v budování vítězné atmosféry. Bude to můj první daviscupový zápas, který naživo uvidím a hned jako člen národního týmu. Soutěže družstev miluju a vždy jsem moc rád reprezentoval Českou republiku.“ uvedl Brunclík.

Nová posila Davis Cupu Petr Brunclík.

Američané by měli oznámit nominaci ve čtvrtek odpoledne. V týmu mohou mít světovou čtyřku Taylora Fritze či šestého hráče světa Bena Sheltona. V elitní dvacítce jsou momentálně také Frances Tiafoe (14.) či Tommy Paul (16.).

Duel proti USA otevřou v pátek 12. září dvě dvouhry, o den později přijde na řadu čtyřhra a zbývající dva singly. Hraje se tradičně na tři vítězné zápasy. S Američany zatím mají Češi negativní bilanci 1:5, naposledy s nimi prohráli v roce 2007.

Svěřenci Berdycha postoupili do druhého kola po úspěšné kvalifikaci, na přelomu ledna a února jasně porazili v Ostravě Jižní Koreu 4:0 na zápasy, Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu. Druhá fáze Davis Cupu se odehraje necelý týden po US Open v New Yorku.

„Kluci teď čeká poslední grandslam sezony. Doufám, že tam předvedou co nejlepší tenis, budou co nejlépe připravení a to samé si převezou i na Davis Cup,“ doplnil Berdych.

Menšík, Macháč i Lehečka. Ke stálicím na Davis Cup přibude levoruký nováček

