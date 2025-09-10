Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Právě on opět zastává roli týmové jedničky, po úspěšném newyorském grandslamu, na kterém prohrál až čtvrtfinále s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem, se posunul na životní 16. místo. V první dvacítce světového žebříčku je Lehečka poprvé, dosud byl nejvýše na 21. pozici.
„Jsem za to moc rád. Přeci jen to byl jeden z mých milníků pro tuto sezonu. Bylo pro mě důležité zůstat hlavně zdravý, což se zatím daří. Je to další věc, která mě motivuje, abych se posouval dál,“ pochvaloval si v telefonátu s novináři.
„V první dvacítce už nebyl jen tak někdo a věřím, že mám na to, abych se posunul ještě dál. Zkusím si to nějak užít, ale je potřeba neusnout na vavřínech a makat dál.“
|
Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku
Je zřejmé, že právě na něj bude kapitán Tomáš Berdych na Floridě nejvíce spoléhat. Po skvělém začátku sezony, kdy čeští tenisté sbírali velké úspěchy, totiž přišel výsledkový propad. A Lehečka je tím, kdo z týmu aktuálně vyčnívá.
„New York jsem si užil, byl to dobrý týden a půl. Předvedl jsem asi nejlepší tažení, které se mi na US Open zatím povedlo,“ ohlížel se za závěrečným grandslamem sezony. „Jen těch lidí a hluku je tam na mě až moc.“
Po konci si tak 23letý hráč na pár dní odjel vyčistit hlavu na Miami Beach, načež se přesunul za týmem do Delray Beach.
A stejně jako ostatní si před důležitými zápasy zvyká na floridské podmínky.
„Američané podle mě vybrali nejnáročnější stát, kde se může hrát. Vlhkost je obzvlášť v tomhle ročním období na Floridě neskutečná. Dokud tady člověk není, nepocítí to. Pro nás i pro ně to bude rozhodující faktor,“ tušil Jakub Menšík.
„Důležité bude, aby se nám bouřky, které jsou hlášeny na každé odpoledne a večer, vyhýbaly. Kluci jsou na to ale zvyklí. Kuba v těchto podmínkách vyhrál zatím největší turnaj, ostatní v tom hrají řadu sezon. Není to nic, na co by nebyli zvyklí. Ale není to úplně jednoduché,“ podotkl Berdych.
V září na Floridě vrcholí sezona hurikánů a počasí bývá všelijaké. A rozhodně ne ideální na venkovní tenisové zápasy.
„Déšť přichází ve vlnách. Tréninky jsou trochu improvizace. Kromě tenisové stránky se musíme připravit i kondičně, abychom v zápasech podali maximum,“ uvědomoval si Lehečka. „Fyzická stránka bude rozhodně nejnáročnější,“ přikyvoval Menšík.
Američané jsou navzdory odhláškám favorité
Rovněž se Berdychovi svěřenci musí přizpůsobit zcela odlišnému typu kurtu, než na který byli v poslední době zvyklí. Po rychlých površích v Torontu, Cincinnati a New Yorku je na Floridě přivítaly pomalé a vysoké odskoky míčků.
„Povrch je strašně hrubý, přesný opak toho, na čem jsme teď hráli,“ líčí Lehečka.
A kromě těžkých podmínek se musí tenisté připravit na ještě jednu nezvyklou věc – páteční souboje začínají až v šest večer tamního času, zatímco ty sobotní jsou na programu už ve dvě.
„Ale všichni kluci přijeli v dobrém rozpoložení, těší se a to je nejdůležitější,“ ujistil Berdych. „To je základ, aby mohli podat co nejlepší výkon.“
Kromě Lehečky a Menšíka povolal do týmu na Floridu i stálice Tomáše Macháče a Adama Pavláska. Pátým hráčem je 19letý Petr Brunclík, který zažívá daviscupovou premiéru.
„S týmem se sžíváme. Přijmu vše, co bude patřit k mé roli a zkusím toho maximálně využít. Je to pocta, úplně jiný pocit, než na co jsem zvyklý. Jsem za příležitost moc rád,“ pochvaluje si debutant.
„Trénink byl super a bylo příjemné si zahrát v jiných podmínkách. Je to tady fyzicky náročné, vlhkost a vedro jsou brutální. Těžko se pohybuje. Pár dní mi potrvá, než se naplno připravím. Ale určitě si to tady užívám.“
Berdych povolal Brunclíka především proto, že hraje levou rukou. Stejně jako jedna z největších amerických opor Shelton. Ten však na US Open skončil po skreči a daviscupový tým Spojených států nakonec neposílí.
„Když Američan na domácím grandslamu vzdá před pátým setem, je jasné, že neprožívá nic jednoduchého. Od té chvíle jsem tušil, že se Ben nezúčastní a je mi ho líto,“ prohlásil Lehečka. Z původní nominace vypadl také Paul, aktuálně patnáctý hráč žebříčku.
Přesto jsou Američané, kteří mají v týmu třeba světovou pětku Taylora Fritze či Francese Tiafoea, stále favorité.
„Jejich síla je, že mají dost náhrad, když jim jeden dva tři hráči vypadnou. Neřekl bych, že je to nějaký extrémní zvrat a že by se prohodily karty. Stále jsou na domácí půdě favorité, ale šance na náš úspěch se trochu zvyšuje,“ věděl Lehečka.
„Oba týmy jsou strašně vyrovnané a jejich hráči jsou na vysoké úrovni. Nic to nemění na tom, že utkání bude pro obě strany neskutečně těžké,“ předpovídal Berdych. „My se musíme soustředit hlavně sami na sebe.“
A v těžkých podmínkách čerpat energii především z dobré nálady v týmu.