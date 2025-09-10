Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Markéta Plšková
  15:25
Grandslamové US Open sice skončilo, čeští tenisté přesto ve Spojených státech zůstali. Už v pátek a v sobotu je totiž na Floridě čeká utkání Davis Cupu, ve kterém se rozhodne, zda postoupí na závěrečný finálový turnaj pro osm nejlepších týmů. A vzhledem k výpadku Bena Sheltona a Tommyho Paula se jejich šance nepatrně zvýšila. „Ale stejně to bude extrémně náročné,“ předpovídal Jiří Lehečka.
Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem na Floridě.

Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem na Floridě. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
Adam Pavlásek na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
Tomáš Macháč na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
Petr Brunclík na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
12 fotografií

Právě on opět zastává roli týmové jedničky, po úspěšném newyorském grandslamu, na kterém prohrál až čtvrtfinále s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem, se posunul na životní 16. místo. V první dvacítce světového žebříčku je Lehečka poprvé, dosud byl nejvýše na 21. pozici.

„Jsem za to moc rád. Přeci jen to byl jeden z mých milníků pro tuto sezonu. Bylo pro mě důležité zůstat hlavně zdravý, což se zatím daří. Je to další věc, která mě motivuje, abych se posouval dál,“ pochvaloval si v telefonátu s novináři.

„V první dvacítce už nebyl jen tak někdo a věřím, že mám na to, abych se posunul ještě dál. Zkusím si to nějak užít, ale je potřeba neusnout na vavřínech a makat dál.“

Lehečka se po čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo žebříčku

Je zřejmé, že právě na něj bude kapitán Tomáš Berdych na Floridě nejvíce spoléhat. Po skvělém začátku sezony, kdy čeští tenisté sbírali velké úspěchy, totiž přišel výsledkový propad. A Lehečka je tím, kdo z týmu aktuálně vyčnívá.

„New York jsem si užil, byl to dobrý týden a půl. Předvedl jsem asi nejlepší tažení, které se mi na US Open zatím povedlo,“ ohlížel se za závěrečným grandslamem sezony. „Jen těch lidí a hluku je tam na mě až moc.“

Po konci si tak 23letý hráč na pár dní odjel vyčistit hlavu na Miami Beach, načež se přesunul za týmem do Delray Beach.

A stejně jako ostatní si před důležitými zápasy zvyká na floridské podmínky.

„Američané podle mě vybrali nejnáročnější stát, kde se může hrát. Vlhkost je obzvlášť v tomhle ročním období na Floridě neskutečná. Dokud tady člověk není, nepocítí to. Pro nás i pro ně to bude rozhodující faktor,“ tušil Jakub Menšík.

Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem na Floridě.

„Důležité bude, aby se nám bouřky, které jsou hlášeny na každé odpoledne a večer, vyhýbaly. Kluci jsou na to ale zvyklí. Kuba v těchto podmínkách vyhrál zatím největší turnaj, ostatní v tom hrají řadu sezon. Není to nic, na co by nebyli zvyklí. Ale není to úplně jednoduché,“ podotkl Berdych.

V září na Floridě vrcholí sezona hurikánů a počasí bývá všelijaké. A rozhodně ne ideální na venkovní tenisové zápasy.

„Déšť přichází ve vlnách. Tréninky jsou trochu improvizace. Kromě tenisové stránky se musíme připravit i kondičně, abychom v zápasech podali maximum,“ uvědomoval si Lehečka. „Fyzická stránka bude rozhodně nejnáročnější,“ přikyvoval Menšík.

Američané jsou navzdory odhláškám favorité

Rovněž se Berdychovi svěřenci musí přizpůsobit zcela odlišnému typu kurtu, než na který byli v poslední době zvyklí. Po rychlých površích v Torontu, Cincinnati a New Yorku je na Floridě přivítaly pomalé a vysoké odskoky míčků.

„Povrch je strašně hrubý, přesný opak toho, na čem jsme teď hráli,“ líčí Lehečka.

A kromě těžkých podmínek se musí tenisté připravit na ještě jednu nezvyklou věc – páteční souboje začínají až v šest večer tamního času, zatímco ty sobotní jsou na programu už ve dvě.

„Ale všichni kluci přijeli v dobrém rozpoložení, těší se a to je nejdůležitější,“ ujistil Berdych. „To je základ, aby mohli podat co nejlepší výkon.“

Kromě Lehečky a Menšíka povolal do týmu na Floridu i stálice Tomáše Macháče a Adama Pavláska. Pátým hráčem je 19letý Petr Brunclík, který zažívá daviscupovou premiéru.

„S týmem se sžíváme. Přijmu vše, co bude patřit k mé roli a zkusím toho maximálně využít. Je to pocta, úplně jiný pocit, než na co jsem zvyklý. Jsem za příležitost moc rád,“ pochvaluje si debutant.

„Trénink byl super a bylo příjemné si zahrát v jiných podmínkách. Je to tady fyzicky náročné, vlhkost a vedro jsou brutální. Těžko se pohybuje. Pár dní mi potrvá, než se naplno připravím. Ale určitě si to tady užívám.“

Berdych povolal Brunclíka především proto, že hraje levou rukou. Stejně jako jedna z největších amerických opor Shelton. Ten však na US Open skončil po skreči a daviscupový tým Spojených států nakonec neposílí.

Petr Brunclík na tréninku před Davis Cupem na Floridě.

„Když Američan na domácím grandslamu vzdá před pátým setem, je jasné, že neprožívá nic jednoduchého. Od té chvíle jsem tušil, že se Ben nezúčastní a je mi ho líto,“ prohlásil Lehečka. Z původní nominace vypadl také Paul, aktuálně patnáctý hráč žebříčku.

Přesto jsou Američané, kteří mají v týmu třeba světovou pětku Taylora Fritze či Francese Tiafoea, stále favorité.

„Jejich síla je, že mají dost náhrad, když jim jeden dva tři hráči vypadnou. Neřekl bych, že je to nějaký extrémní zvrat a že by se prohodily karty. Stále jsou na domácí půdě favorité, ale šance na náš úspěch se trochu zvyšuje,“ věděl Lehečka.

„Oba týmy jsou strašně vyrovnané a jejich hráči jsou na vysoké úrovni. Nic to nemění na tom, že utkání bude pro obě strany neskutečně těžké,“ předpovídal Berdych. „My se musíme soustředit hlavně sami na sebe.“

A v těžkých podmínkách čerpat energii především z dobré nálady v týmu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. Dedura-PalomeroTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Kopřiva vs. Dedura-Palomero //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:0
  • 1.03
  • -
  • 14.20
Koevermansová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Koevermansová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
10. 9. 18:30
  • 4.87
  • -
  • 1.14
Viďmanová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - osmifinále: - 10. 9. 2025:Viďmanová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
10. 9. 22:00
  • 1.45
  • -
  • 2.79
Fonio vs. KolářTenis - Osmifinále - 11. 9. 2025:Fonio vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
11. 9. 10:00
  • 2.41
  • -
  • 1.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Vuelta ONLINE: Dojezd na brutální stěnu. Náskok úniku se nehne, čeká se bitva lídrů

Sledujeme online

Šance bojovat o lepší celkové umístění ubývají, Vuelta ve středu nabízí předposlední horský dojezd v programu. Konkrétně na vrchol El Morredero v severozápadním Španělsku. Do itineráře cyklistického...

10. září 2025  13:35,  aktualizováno 

Spěchal, i když vedli o devět gólů. Haaland znovu pobláznil Norsko, dovede ho na MS?

Když k novinářům z norské televize přišel nebohý Cristian Avram, vtipně se představil: „Dobrý večer, já jsem brankář Moldavska a právě jsem dostal jedenáct gólů.“ Pět z nich toho úterního večera v...

10. září 2025

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Slavia získala posilu na kraj obrany. Isife z Dukly se k novému týmu připojí v zimě

Dva dny po konci přestupového období oznámila fotbalová Slavia další posilu. Z Dukly získala nigerijského krajního obránce Samuela Isifeho. Ten v aktuálním působišti ještě dohraje podzimní část...

10. září 2025  15:47

Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Grandslamové US Open sice skončilo, čeští tenisté přesto ve Spojených státech zůstali. Už v pátek a v sobotu je totiž na Floridě čeká utkání Davis Cupu, ve kterém se rozhodne, zda postoupí na...

10. září 2025  15:25

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

Fotbalisté jsou blíže výhodě pro případnou baráž, posunuli se do druhého koše losu

Čeští fotbaloví reprezentanti v zářijovém programu zvýšili své šance na to, že v případném play off o postup na mistrovství světa budou mezi lépe postavenými týmy. Svěřenci trenéra Ivana Haška se...

10. září 2025  14:50

Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem...

10. září 2025  14:14

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové...

10. září 2025  14:04

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Případ trenéra Jirkova, který podle zápisu o utkání škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, už má první důsledek. Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) prostřednictvím svého výkonného výboru...

10. září 2025  13:46

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel šel po uzavření přestupového okna spát hodně pozdě. Poslední transfer zaregistroval jen pár minut před půlnocí a v krvi mu ještě dlouho potom zůstával...

10. září 2025  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.