Vedení na upršené Floridě. Lehečka porazil Tiafoea a zajistil v Davis Cupu první bod

Čeští tenisté vedou ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu nad Spojenými státy 1:0 na zápasy. První bod pro tým kapitána Tomáše Berdycha zajistil Jiří Lehečka, který porazil na tvrdém povrchu v americkém Delray Beach domácího Francese Tiafoea 6:3, 6:2. Ve druhé dvouhře se utká Jakub Menšík s domácí jedničkou a světovou pětkou Taylorem Fritzem.
Jiří Lehečka v zápase Davis Cupu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz) - Český tenisový svaz

Utkání na Floridě mělo původně začínat v šest večer tamního času. Ve státě na východě USA však aktuálně vrcholí hurikánová sezona a sužují ho časté deště, které v Delray Beach trápí i tenisty. Zápas Lehečky a Tiafoea tak nabral hodinu a půl zpoždění.

Přesto se český tenista, který po úspěšném US Open poprvé pronikl do elitní dvacítky globálního hodnocení, činil.

Šestnáctý hráč světa Lehečka zdolal o třináct příček níže postaveného Tiafoea poprvé v kariéře a oplatil mu předchozí dvě porážky. Daviscupový duel zvládl za hodinu a 18 minut, nepřišel v něm ani jednou o servis, sám soupeře brejkl celkem třikrát.

Český reprezentant sice nevyužil ve druhém gamu úvodní sady dvě šance na prolomení Američanova servisu, za stavu 4:3 ale dostal další příležitost a Tiafoe zahrál při odvracení brejkbolu dvojchybu. Lehečka poté set dopodával.

Na začátku druhého dějství získal svěřenec trenéra Michala Navrátila další brejk a ujal se vedení 2:0. Tiafoe se už do utkání nevrátil. V páté hře ho Lehečka brejkl ještě jednou a duel dotáhl do vítězného konce.

Tomáš Berdych sleduje Jiřího Lehečku při zápase Davis Cupu proti Spojeným...

Po úvodních dvouhrách bude program pokračovat čtyřhrou, která začne v sobotu ve 20:00 SELČ. Do ni jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajickovi. Následovat by měly dvouhry Lehečka, Fritz a Menšík, Tiafoe. Složení se ale může ještě změnit.

Celkově se hraje na tři vítězné zápasy. Vítězové duelu postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.

Čeští tenisté hrají v Davis Cupu s Američany posedmé, zatím s nimi mají nelichotivou bilanci 1:5. Dosud jedinkrát je porazili v roce 1996, kdy uspěli v Praze 3:2 na zápasy.

Utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Delray Beach

USA - Česko 0:1 po úvodní dvouhře

Tiafoe - Lehečka 3:6, 2:6

