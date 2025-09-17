Těžký los, Češi mají ve čtvrtfinále Davis Cupu Španěly. Budou čelit Alcarazovi?

Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Vítěz se v dalším kole utká s lepším z dvojice Německo - Argentina. Titul obhajují domácí Italové.
Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.

Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Češi figurovali po dnešním dodatečném losu v Boloni jako čtvrtí nasazení. Vedle Španělska tak mohli dostat Belgii, Rakousko, nebo Argentinu, proti níž o post nasazených usilovali. Bývalý španělský tenista Feliciano López jim pak během slavnostního ceremoniálu vytáhl z mísy své krajany.

Šestinásobní šampioni Španělé se do finálové fáze Davisova poháru dostali poté, co ve 2. kole kvalifikace otočili duel s Dánskem, s nímž prohrávali 0:2 na zápasy a ve třetí dvouhře odvracel Pedro Martínez mečbol proti Holgeru Runemu. Vedle Martíneze byli v nominaci také Pablo Carreňo, Jaume Munar a Roberto Carballés.

Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni

(18. - 23. listopadu)

Česko - Španělsko
Itálie - Rakousko
Francie - Belgie
Německo - Argentina

