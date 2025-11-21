Díky, Jakube! Jak Španělé slavili český dárek i s Ferrerovým nejlepším deblistou

Markéta Plšková
  10:44
Od naší zpravodajky v Itálii - Nepovolali 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche. Pak se jim zranila světová jednička Carlos Alcaraz. Rázem z nich byli outsideři. A oni přesto uspěli. Španělští tenisté vydřeli ve čtvrtfinále Davis Cupu výhru nad českým týmem, když ovládli závěrečnou čtyřhru. A kapitán David Ferrer nešetřil pochvalami: „Mám nejlepšího deblistu na světě.“
Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu. | foto: Reuters

Tomáš Macháč a Jakub Menšík gratulují Španělům Marceli Granollersovi a Pedru...
Španělé Marcel Granollers (vlevo) a Pedro Martínez se hecují při čtyřhře ve...
Španělé Marcel Granollers (vlevo) a Pedro Martínez se domlouvají při čtyřhře ve...
Španělé Pedro Martínez (vepředu) a Marcel Granollers při čtyřhře ve čtvrtfinále...
15 fotografií

Vyzdvihoval tak zkušeného 39letého Marcela Granollerse, který měl velký podíl na tom, že Španělsko zvítězilo. „V důležitých momentech ví, co má dělat. Byl velmi odvážný na konci obou setů. Dělá mi moji práci jednodušší, protože je lídrem týmu,“ liboval si Ferrer.

Pozápasová tisková konference španělského výběru se nesla v mnohem pozitivnějším duchu než ta v úvodu týdne.

Viděli jste úsměvy, ochotu odpovídat na otázky i uvolněné vyprávění.

Také kapitán Ferrer se na lavičce postupně měnil. V úvodním duelu Jakuba Menšíka s Pablem Carreňou chvílemi seděl jako zařezaný, pak se ale začal uvolňovat. A s deblovým párem nakonec oslavil postup mezi čtyři nejlepší týmy v Boloni.

Španělský kapitán David Ferrer sleduje čtvrtfinále Davis Cupu proti Česku.

Ale jak byl nervózní.

„No samozřejmě, když je zápas takhle těsný. Češi mají hodně kvalitní tým, jsou dobří v singlu i v deblu. Jsem na své hráče velmi hrdý, všechny tři zápasy odehráli opravdu dobře. Teď je čas na semifinále,“ velí Ferrer.

V něm vyzvou jeho svěřenci Němce, kteří přehráli soupeře z Argentiny rovněž po třech duelech.

A přitom Španělé na finálovém turnaji ani nemuseli být...

V zářijovém utkání proti Dánsku čelili mečbolu na 1:3, což by znamenalo, že se ze soutěže letos odporoučí ještě před play off. „Pro nás je dar, že jsme ve finálové fázi,“ uvědomuje si Ferrer. „V Marbelle hrál Pedro Martínez proti mečbolu. A pak byl hrdinou. Stejně jako tady, když vyhrál debl s Marcelem. Je to hráč jako dělaný pro Davis Cup.“

Správné rozhodnutí? Uvidíme. Roztržka ve španělském týmu oslabila šance na postup

Španělskému kapitánovi se líbily výkony i dalších jeho hráčů. „Jaume výborně podával. Myslím, že odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů v hale,“ pochválil Munara, jenž ve dvou setech přehrál Jiřího Lehečku. „A Pablo bojoval, ale měl smůlu. Jakub Menšík si vítězství zasloužil,“ narážel zase na Carreňův zápas s nejmladším Čechem.

Na toho si ostatně při tiskové konferenci Španělé vzpomněli hned několikrát.

Menšík totiž v závěru deblového utkání na servisu nejprve trefil síť a pak míček poslal těsně za čáru. Soupeřům tak dvojchybou zpříjemnil konec zápasu.

Španěl Jaume Munar slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Česku.
Španělé Marcel Granollers (vlevo) a Pedro Martínez se domlouvají při čtyřhře ve...

„Díky, Jakube, za tu dvojchybu,“ usmíval se Martínez. „Co víc říct? V takové chvíli se modlíte, aby soupeř udělal dvojchybu, protože nechcete hrát return. V ten moment je to obrovský dárek.“

Další si mohou Španělé nadělit v sobotu, kdy je čeká semifinále. A v neděli případný boj o titul, který vyhráli naposledy v roce 2019. „Teď mám skvělé tenisty,“ pochvaluje si kapitán. „Atmosféra v týmu je vážně dobrá. To je základ, pokud chcete mít šanci vyhrát Davis Cup.“

Ferrer trofej v týmové soutěži pozvedl celkem třikrát, od prosince 2022 je ve španělském týmu kapitánem. „Někdy bych byl radši na kurtu, protože na lavičce jsem mnohem víc nervózní,“ přiznal.

Na konci tiskové konference ale pohleděl na své svěřence a s úsměvem spustil: „Teď jsem ale rád, že jen sedím.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. MoellerTenis - - 21. 11. 2025:Kolář vs. Moeller //www.idnes.cz/sport
21. 11. 12:30
  • 2.20
  • -
  • 1.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Díky, Jakube! Jak Španělé slavili český dárek i s Ferrerovým nejlepším deblistou

Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

Od naší zpravodajky v Itálii Nepovolali 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche. Pak se jim zranila světová jednička Carlos Alcaraz. Rázem z nich byli outsideři. A oni přesto uspěli. Španělští tenisté vydřeli ve čtvrtfinále...

21. listopadu 2025  10:44

ONLINE: Obhájci Perušič a Schweiner bojují o semifinále MS, čelí medailistům z Paříže

Sledujeme online
David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

Všech pět dosavadních zápasů vyhráli, zvládnou i ten šestý? Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem usilují na mistrovství světa v Adelaide o postup do semifinále. Jednatřicetiletí...

21. listopadu 2025  10:25

Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné

UŽ JEDU! Rafal Majka přijíždí do cíle čtrnácté etapy španělské Vuelty na prvním...

Zatímco většina cyklistů odpočívá po uplynulé sezoně nebo se připravuje se na tu další, on už měsíc prožívá novou kapitolu svého života. Na posledním letošním monumentu totiž ukončil kariéru jeden z...

21. listopadu 2025

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

21. listopadu 2025

Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně

Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho...

21. listopadu 2025  9:45

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

21. listopadu 2025  9:06

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

21. listopadu 2025  8:55

Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a...

21. listopadu 2025  8:38

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Krejčí se vrátil na lavičku, i tak odehrál půl hodiny. Atlanta nestačila na San Antonio

David Jones Garcia zakončuje přes blokujícího Víta Krejčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti San Antonia 126:135. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks z lavičky 30 minut a připsal si pět bodů, asistenci a zisk, když se dostal jen ke...

21. listopadu 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.