Vyzdvihoval tak zkušeného 39letého Marcela Granollerse, který měl velký podíl na tom, že Španělsko zvítězilo. „V důležitých momentech ví, co má dělat. Byl velmi odvážný na konci obou setů. Dělá mi moji práci jednodušší, protože je lídrem týmu,“ liboval si Ferrer.
Pozápasová tisková konference španělského výběru se nesla v mnohem pozitivnějším duchu než ta v úvodu týdne.
Viděli jste úsměvy, ochotu odpovídat na otázky i uvolněné vyprávění.
Také kapitán Ferrer se na lavičce postupně měnil. V úvodním duelu Jakuba Menšíka s Pablem Carreňou chvílemi seděl jako zařezaný, pak se ale začal uvolňovat. A s deblovým párem nakonec oslavil postup mezi čtyři nejlepší týmy v Boloni.
Ale jak byl nervózní.
„No samozřejmě, když je zápas takhle těsný. Češi mají hodně kvalitní tým, jsou dobří v singlu i v deblu. Jsem na své hráče velmi hrdý, všechny tři zápasy odehráli opravdu dobře. Teď je čas na semifinále,“ velí Ferrer.
V něm vyzvou jeho svěřenci Němce, kteří přehráli soupeře z Argentiny rovněž po třech duelech.
A přitom Španělé na finálovém turnaji ani nemuseli být...
V zářijovém utkání proti Dánsku čelili mečbolu na 1:3, což by znamenalo, že se ze soutěže letos odporoučí ještě před play off. „Pro nás je dar, že jsme ve finálové fázi,“ uvědomuje si Ferrer. „V Marbelle hrál Pedro Martínez proti mečbolu. A pak byl hrdinou. Stejně jako tady, když vyhrál debl s Marcelem. Je to hráč jako dělaný pro Davis Cup.“
Správné rozhodnutí? Uvidíme. Roztržka ve španělském týmu oslabila šance na postup
Španělskému kapitánovi se líbily výkony i dalších jeho hráčů. „Jaume výborně podával. Myslím, že odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů v hale,“ pochválil Munara, jenž ve dvou setech přehrál Jiřího Lehečku. „A Pablo bojoval, ale měl smůlu. Jakub Menšík si vítězství zasloužil,“ narážel zase na Carreňův zápas s nejmladším Čechem.
Na toho si ostatně při tiskové konferenci Španělé vzpomněli hned několikrát.
Menšík totiž v závěru deblového utkání na servisu nejprve trefil síť a pak míček poslal těsně za čáru. Soupeřům tak dvojchybou zpříjemnil konec zápasu.
„Díky, Jakube, za tu dvojchybu,“ usmíval se Martínez. „Co víc říct? V takové chvíli se modlíte, aby soupeř udělal dvojchybu, protože nechcete hrát return. V ten moment je to obrovský dárek.“
Další si mohou Španělé nadělit v sobotu, kdy je čeká semifinále. A v neděli případný boj o titul, který vyhráli naposledy v roce 2019. „Teď mám skvělé tenisty,“ pochvaluje si kapitán. „Atmosféra v týmu je vážně dobrá. To je základ, pokud chcete mít šanci vyhrát Davis Cup.“
Ferrer trofej v týmové soutěži pozvedl celkem třikrát, od prosince 2022 je ve španělském týmu kapitánem. „Někdy bych byl radši na kurtu, protože na lavičce jsem mnohem víc nervózní,“ přiznal.
Na konci tiskové konference ale pohleděl na své svěřence a s úsměvem spustil: „Teď jsem ale rád, že jen sedím.“