Čeští tenisté budou v kvalifikaci příštího ročníku Davis Cupu hostit Švédsko

Češi letos dohráli v týmové soutěži ve čtvrtfinále, když nestačili ve čtvrtek v Boloni na Španělsko. S výběrem kapitána Davida Ferrera prohráli 1:2 na zápasy. S USA hráli ve druhém kole také letos, ve floridském Delray Beach zvítězili 3:2 na zápasy. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční 18. a 19., nebo 19. a 20. září.
Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast Itálie.