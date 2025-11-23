Čeští tenisté budou v kvalifikaci příštího ročníku Davis Cupu hostit Švédsko

Autor:
  12:55
Čeští tenisté se v kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru utkají doma se Švédskem. Rozhodl o tom nedělní los v Boloni. Hrát se bude 6. a 7., nebo 7. a 8. února. V případě vítězství narazí tým kapitána Tomáše Berdycha ve druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA.

Jakub Menšík a Tomáš Macháč během Davis Cupu | foto: Reuters

Češi letos dohráli v týmové soutěži ve čtvrtfinále, když nestačili ve čtvrtek v Boloni na Španělsko. S výběrem kapitána Davida Ferrera prohráli 1:2 na zápasy. S USA hráli ve druhém kole také letos, ve floridském Delray Beach zvítězili 3:2 na zápasy. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční 18. a 19., nebo 19. a 20. září.

Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast Itálie.

Témata: Davis Cup, Boloň



