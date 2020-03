Konec chudých let. Češi po Davis Cupu: Konečně nebudeme barážovat

Po hodech totiž přišel půst, ba chvílemi hladovka. „Skromně řeknu, že hluché byly tři, čtyři roky. Vyhráli jsme dva tituly (2012, 2013), pak byli v semifinále. A pak jsme jen barážovali,“ vzpomíná Navrátil, přičemž do trudného období je třeba započítat i sestup z roku 2017; jeho fatálnější následky umírnila jen probíhající reforma Davis Cupu.

Jejím výsledkem je finálový turnaj v Madridu pro 18 zemí. Letos bude poprvé s Českem - díky úspěšné přetahované ve federálním derby, které Navrátilův tým vyhrál 3:1. Dva body zařídila jednička Jiří Veselý, třetí přidal Lukáš Rosol.



„Vyplatilo se, že jsem dal na zkušenost a vrátil se Lukáš. Nevím, jestli by tohle utkání mladí zvládli; spíš jsem přesvědčený že ne. Že by to na ně bylo moc, že ještě musíme počkat,“ líčil upřímně Navrátil.

Nástup talentů Jonáše Forejtka a Jiřího Lehečky (ten tentokrát ani nebyl v nominaci) se odkládá. V Bratislavě čekal soupeř kousavý, nikoli však ze světové extratřídy.

Tím podstatnější bylo uspět. Kvůli prestiži. Kvůli penězům za postup - jen hráči si v Madridu rozdělí přes 13 milionů korun, další zinkasuje svaz.

A také kvůli sebevědomí.

„I štěstí se přiklonilo na naši stranu a jsem za to nesmírně rád,“ říkal Veselý. „Snažili jsme se dělat maximum i v posledních letech, ale nedařilo se nám tak, jak jsme si přáli. Teď jsme si to vybrali.“

On sám u sousedů naznačil, že s čistší hlavou a ještě průraznějším servisem může vystoupat i ze současného 64. místa žebříčku. A že může tým v listopadu táhnout na akci, která bude stejně štědrá jako nevyzpytatelná.

Vždyť v Madridu si zahrají třeba Ekvádor, Švédsko. A Navrátil zmiňuje další rozměr. „Podle loňského prvního ročníku jsme viděli, že se tam dá uspět. Protože člověk neví, kdo přijede: můžou dorazit bez prvního hráče, bez dvou hráčů, budou se už chtít připravovat na Austrálii... Los může působit jako těžký - a pak to bude úplně jinak.“

Srovnávání Čechů na ATP s krajankami z žebříčku WTA stále znamená nerovné počty. I Navrátil to ví. „Děvčata jsou úspěšná, vyhrála Fed Cupy a teď v dubnu v Budapešti budou podle mě zase úspěšná,“ věří jim český kapitán. „Jejich kádr je daleko širší, já kluků tolik nemám. Musím vždycky zabudovat jednoho dva mladé a velký tenis zatím postavit na dvou zkušených.“

Navrátil si prožil vrcholy i pády. Euforii i zmar, když Češi před třemi lety v Haagu ztratili vedení 2:0 a nerýsovali se jim žádní nástupci člena nejužší světové špičky Berdycha ani srdcaře Štěpánka.

„Po titulech a jednom semifinále jsme se trochu trápili,“ dívá se nazpět. „Každá generace obnáší něco jiného, ale krize bych tomu neříkal. Doufám, že tohle není poslední slovo. Máme plno mladých. Myslím, že budoucnost bude určitě dobrá.“

Povinný optimismus? Či prorocký pohled toho, kdo na růst českých nadějích dohlíží zblízka? Možná obojí, až následující roky ukážou - špičkový mužský tenis je příliš vyrovnaný a konkurenceschopný a jistoty v něm neexistují, zvlášť ne po přechodu z juniorů.

Pro nástupce nedávných šampionů je nyní klíčové, že se nemusejí stresovat další baráží. Naopak vyhlížejí špičkové duely, jejich kariérám pomůžou madridské bonusy.

„V dnešní době, kdy hráčů nemáme tolik a mladí ještě nejsou tak daleko, aby poráželi ty nejlepší na světě, je to obrovský úspěch,“ soudí Veselý. „A věřím, že taky inspirace. Nejen pro mladé, co tady byli s námi, ale i pro dorostence, žáky. Že se snad všichni dívali a budou dělat všechno pro to, abychom za pár let byli znovu na výsluní. Český tenis dostane novou a pozitivní energii.“

Což je pragmatickýma očima cennější než samotné výsledky na bratislavské antuce.