Navrátil o Lehečkovi: Nejlepší premiéra, jakou jsem za 13 let viděl

„Jirka je pracovitý, ctižádostivý a doufám, že ho neuspokojí, když všichni viděli, jak dobře hrál, a říkali mu, jak dobře hrál. Naši důvěru má a určitě je příslibem českého tenisu do budoucna,“ chválil Navrátil svého svěřence.



ZPRAVODAJSTVÍ ze sobotního programu

V kapitánovi českého týmu se po sobotním šestihodinovém maratonu mísily rozporuplné pocity. Přirozeně byl zklamaný z celkové porážky 1:3, která jeho mužstvo nepustila na finálový turnaj Davis Cupu, na druhou stranu mohl být hrdý na bojovnost svých svěřenců.

O čem po utkání s Nizozemskem hovořil?

O Lehečkově premiéře. „Kapitán týmu jsem 13. rokem, byl jsem u různých premiér, třeba Tomáše Berdycha. A klobouk dolů, tohle byla nejlepší premiéra, jakou jsem kdy viděl. Jako jediný v tomto mladém věku hrál ještě za nerozhodnutého stavu, takže to měl ještě těžší. Tudíž mě překvapilo, že prakticky vůbec nebyl nervózní. Je škoda, že na začátku třetí sady, kdy byl Haase opravdu unavený, nevyužil šanci tří brejkbolů. Pak by ten zápas vypadal úplně jinak.“

O výkonu týmu. „Sice jsme prohráli 1:3, ale s výkonem celého mužstva jsem hrozně spokojený. Kluci tam nechali duši, bojovali proti kvalitnímu soupeři. Kdyby to nebyl Davis Cup a my nereprezentovali český tenis, tak by Jirka Veselý do čtyřhry ani nenastoupil. Takže klobouk dolů před klukama. Bohužel jsme prohráli a nedostali jsme se do Madridu, kam jsme všichni chtěli. Ale to je sport, musíme to tak brát a dívat se dál. Když budeme takto pracovat a Adam Pavlásek nebude zraněný, tak náš tým není tak starý a má nějakou perspektivu.“

O budoucnosti. „Myslím, že Jirka si výkonem určitě řekl o další nominaci. Mnoho hráčů nemáme, jádro týmu tvoří Veselý, Rosol a Pavlásek a zabudování Jirky Lehečky a Tomáše Machače se ukázalo jako dobrá cesta. Abych neopomenul Tomáše, ten tady v trénincích předváděl taky obdivuhodné výkony a pomáhal klukům. Makal, hrál s ostatními vyrovnaně. Takže tito dva kluci během tohoto Davis Cupu splnili to, co jsme od nich očekávali. Jeden z nich dostal šanci a myslím, že to splnilo účel. Zahrát si před skvělým domácím publikem v Ostravě a navíc proti takovému soupeři, to musí být pro ně neskutečná zkušenost.“