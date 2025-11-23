Vypadá to pěkně. Konec sezony, čas na pořádnou dovolenou a především nemyslet na tenis, řekli byste si. Ale to by vás hráči hned vyvedli z omylu. „Chci si užít trochu klidu a pohody. Nikam nepoletím, protože během roku cestujeme fakt hodně,“ líčí Tomáš Macháč.
A tak přemýšlí, že stráví tři dny na horách.
Ano, skutečně tři. „Pak už začnu s přípravou,“ vysvětluje. Letos ho totiž čeká ještě finále exhibiční akce Ultimate Tennis Showdown. A tak ani po náročném programu nemůže vypadnout z tenisového rytmu.
I když jsem měl volno, musel jsem si oběhat doktory a vyšetření. Prostě různé věci k tomu, abych věděl, že jsem na novou sezonu stoprocentně připravený.