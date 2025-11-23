Co děláme, když nehrajeme tenis? Odpočinku je málo, přednost mají lékaři

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Markéta Plšková
  12:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Cestu finálovým turnajem Davis Cupu zakončili už ve čtvrtfinále, a tak teď mohou čeští tenisté přemýšlet o dovolené. Konečně, dalo by se říct. V nabitém kalendáři, který mnohdy začíná už na konci prosince a pro mnohé finišuje až v listopadu, je těžké si najít čas na pořádný odpočinek. Hlavně před novou sezonou má přednost spíše léčení bolístek a obíhání lékařů.

Vypadá to pěkně. Konec sezony, čas na pořádnou dovolenou a především nemyslet na tenis, řekli byste si. Ale to by vás hráči hned vyvedli z omylu. „Chci si užít trochu klidu a pohody. Nikam nepoletím, protože během roku cestujeme fakt hodně,“ líčí Tomáš Macháč.

A tak přemýšlí, že stráví tři dny na horách.

Ano, skutečně tři. „Pak už začnu s přípravou,“ vysvětluje. Letos ho totiž čeká ještě finále exhibiční akce Ultimate Tennis Showdown. A tak ani po náročném programu nemůže vypadnout z tenisového rytmu.

I když jsem měl volno, musel jsem si oběhat doktory a vyšetření. Prostě různé věci k tomu, abych věděl, že jsem na novou sezonu stoprocentně připravený.

Jiří Lehečka

