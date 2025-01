Šprýmy i osvědčené duo. Kolik platil daviscupový nováček Mrva? Raketu!

„Jsem rád, že je náš tým silný a že mám pro svou premiéru k dispozici všechny hráče,“ pochvaloval si Berdych, kterého v pátek čeká první utkání v roli daviscupového kapitána. „Kluci jsou obrovští profíci, na mě je vybrat tu nejsilnější možnou sestavu. A v tomto případě to jsou Jirka a Tomáš.“

Páteční singlové zápasy tedy odehrají Lehečka s Macháčem, česká jednička půjde do akce jako první. Před domácími fanoušky vyzve nedávný osmifinalista Australian Open Gerarda Campaneho Leea, 381. hráče světového žebříčku.

„O soupeři toho moc nevím. Na okruhu se s ním vůbec nepotkávám, zkusím si o něm něco najít,“ líčil Lehečka. „Ale stejně se musím soustředit hlavně na svůj výkon. Když předvedeme to nejlepší, tak myslím, že uspějeme hned v prvních třech zápasech.“

Páteční dvouhry odehrají vždy týmová jednička proti dvojce, sobotní program startuje deblovým duelem. Do něj Berdych zatím nahlásil Jakuba Menšíka s Adamem Pavláskem. Pokud by po čtyřhře nebylo rozhodnuto, následují další singlové zápasy.

„Do utkání jdeme jako favoriti,“ ví Lehečka. „Nejdůležitější je, že já i všichni ostatní jsme zdraví. Přijeli jsme ve slušné formě, všichni máme odehrané nějaké zápasy. Tady jsme odtrénovali a udělali dobrou práci ve fitku i na tenisovém kurtu.“

Kapitán Čong Čong-sam z Koreje a kapitán Tomáš Berdych z Česka před kvalifikačním duelem Davis Cupu.

Češi na Korejce narazili už předloni ve španělské Valencii, kdy je v rámci finálové skupiny deklasovali jasně 3:0. Podobně hladký průběh očekávají svěřenci nového kapitána Berdycha i nyní.

„Ale samozřejmě nechceme nic podcenit, Davis Cup může být zrádný,“ říká Macháč, jenž v pátek vyzve korejskou jedničku Kwon Sun-ua.

„Už jsem s ním odehrál čtyři utkání, hráč je to dobrý. Dlouho jsem ho na turnajích neviděl, v kariéře se ale dostal na 52. pozici. Očekávám těžkou bitvu,“ chválil český tenista svého soupeře.

„O Kwonovi máme přece jen více informací než o jeho spoluhráčích,“ podotýká Berdych. „U Gerarda je to omezenější, zápasů na ATP okruhu ještě moc neodehrál a videí je zrovna u něj extrémně málo. Ale kluci už zažili, že stojí proti hráči, o kterém toho moc neví. Důležité je, aby se soustředili na svůj výkon, soupeře si umí načíst během zápasu.“

Ostravská hala, kde kvalifikaci Češi s Korejci odehrají, by měla být na oba dny vyprodaná. „Na utkání se těším, přijel jsem do Ostravy vyhrát a udělám maximum pro to, abych to splnil,“ předeslal Kwon. „V Davis Cupu mám mnoho zkušeností. Na atmosféru se těším, myslím, že když předvedeme dobrý výkon, fanoušci ocení i naši hru.“

Na publikum se těší i Macháč, jenž si v domácím prostředí odbude premiérový daviscupový singl. „Doma se hraje málo, nemáme tady ani žádný větší turnaj, takže si utkání maximálně užiju. Davis Cup je kvalitní soutěž, jsem rád, že se můžu opřít o moje nedávné výkony.“

Davis Cup Program a výsledky kvalifikace mezi Českem a Koreou

Český tým aktuálně spoléhá i na pohodu, jež v Ostravě celý týden panuje. Tenisté si mezi sebou i kapitánem dělají vtipné naschvály, i tiskové konference provází až nezvykle uvolněná atmosféra a žertovné výroky.

Během čtvrtečního povídání s novináři se o zkušenosti podělil i 17letý Maxim Mrva, který je v týmu nováčkem. Čekalo ho tak tradiční křtění v podobě placení večeře.

A kolik za pohoštění svých kolegů utratil?

„Nečekal jsem to, ale byla to fakt raketa!“