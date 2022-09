Po mrtvé čtyřhře nervózní drama. Jak se Navrátil klepal a Lehečka řval

Dvacetiletý tenista se postaral i o rozhodující výhru, když zdolal Lešema 4:6, 6:0 a 7:5. Dalo se na něm poznat, že si uvědomuje tíhu favorita i očekávání týmu.

Po nezdařených úderech se vztekal, bezmocně reagoval na soupeřův životní výkon, musel se vypořádat i s hlučnými diváky, kteří spustili potlesk pokaždé, když zkazil první podání.

Ale sám se rovněž hecoval, snažil se nahodit tempo.

Duel nakonec otočil a jako odměnu za dřinu po zápase vykřičel nahromaděné napětí do náhle ztichlé haly.

„Jsou to neskutečné pocity,“ zářil ještě hodinu po zápase, když dorazil do tiskového centra. „Hrát Davis Cup byl vždycky můj sen, vždycky jsem si přál vyhrávat důležité body. A utkání proti Izraeli bylo prvním, ve kterém se mi to podařilo naplnit.“

Lehečka přijížděl do Tel Avivu s bilancí v týmové soutěži 0:3, proti Izraelcům ale potvrdil kvality 63. hráče žebříčku. Cukiermana i Lešema, oba soky z páté stovky, ale nahecované publikem, zkrotil.

„Poprvé byl v roli jedničky, kdy se od něj čekaly body v obou zápasech. A úlohy se zhostil skvěle,“ chválil kapitán Jaroslav Navrátil.

Hlavně proti Lešemovi se ale lídr českého týmu pořádně zapotil.

Abyste se co nejlépe vžili do jeho rozpoložení, musíte se vrátit o hodinu a půl před začátek zápasu.

Lehečka totiž na úvod sobotního programu nezvládl čtyřhru po boku Tomáše Macháče, s párem Cukierman, Erlich prohráli 4:6 a 3:6.

Po kapitánově promluvě přišel kanár

„Čtyřhra se nám vůbec nepovedla, oba jsme předvedli velice špatný výkon,“ přiznal Lehečka. „Začali jsme slušně, vedli jsme 4:1, ale jak stáhli manko brejku, tak to s námi šlo od desíti k pěti.“

„Debl byl hrozně špatný, takový mrtvý, Izraelci si s kluky dělali, co chtěli,“ všiml si Navrátil. Původně zvažoval, jestli do párové disciplíny nevyšle Zdeňka Koláře, který ji hraje častěji, po poradě s týmem ale zvolil rozehrané singlisty.

Kapitán Jaroslav Navrátil diskutuje s Jiřím Lehečkou (vlevo) a Tomášem Macháčem během čtyřhry v Davis Cupu proti Izraeli.

„Rozhodnutí zpětně ideální nebylo, možná budeme muset tým do budoucna obohatit o zkušenějšího deblistu,“ přemítal Navrátil.

Izraelce úspěch nabudil, už při mečbolu jejich deblového páru tleskala celá hala vestoje. Oba tenisté si pak vítězství náležitě užívali, atmosféra se rychle měnila z příjemné v ohlušující.

Davis Cup Příloha iDNES.cz

A do tohoto rachotu měl po pouhé půlhodině znovu vlétnout Lehečka. S vědomím, že se v předchozím deblu trápil a že proti němu bude stát nahecovaný soupeř.

„Nebylo to nic jednoduchého, hlavně kvůli psychické náročnosti, ale naštěstí jsem měl dost sil. Jelikož jsou všichni v týmu zkušení a tuhle situaci už zažívali poněkolikáté, tak mě rychle připravili.“

Jenže českému mladíkovi v bílé kšiltovce notnou chvíli trvalo, než setřásl psychické šrámy z deblu. Začal opatrně a vinou jednoho zaváhání na servisu ztratil první set 4:6.

„Moje údery neměly dostatečnou kvalitu ani razanci.“

Když naštvaně usedl na lavičku, kapitán Navrátil jej konejšil: „Nic se neděje, jsi 63. hráč světa, tak se neboj a jdi do toho.“

A skutečně, Lehečka se ve druhé sadě osmělil. Za necelou půlhodinu deklasoval soupeře 6:0 a způsobil na tribunách zaražené ticho. „Soupeř mi na začátku trochu pomohl, což nakoplo mou sebedůvěru,“ přiblížil.

Ve třetím setu sahal po zisku osmého gamu v řadě, jenže dva brejkboly na 2:0 nevyužil. „Kdyby je proměnil, tak by Lešem odpadl,“ tušil Navrátil.

Jenže místo toho se vrátila urputná řež o každý fiftýn. Za stavu 2:2 měl dvě šance na zisk soupeřova podání pro změnu Izraelec. „V ten moment jsem se klepal,“ povídal Navrátil.

Lehečka však krizi ustál a sám si připravil výtečné zakončení. Když vedl 6:5 a přijímal, v gamu prohrával 0:30. Pak ale vytáhl znamenité údery, jimiž nachytal protivníka odvážně vyrážejícího na síť.

„Závěr jsem vybojoval, údery přišly v pravou chvíli,“ těšilo jej.

Izraelci hráli o dost líp, než jsme čekali

„Koncovku zahrál jako hráč, nečekal na soupeřovu chybu,“ ocenil spoluhráče Macháč, který zápas sledoval převážně z šatny, jelikož se rozcvičoval pro případný pátý zápas.

„Už jsem se začal soustředit, co bych dělal, jak bych působil, hlavu jsem měl nastavenou. A i kdyby Jirka prohrál, tak bych nebyl ve stresu. Atmosféra by sice byla šílená, ale zápas bych si šel užít.“

Nakonec na kurt nemusel s raketou v ruce, ale jen v teplákovce zaskotačit si se spoluhráči a poděkovat několika českým fanouškům, kteří vážili dalekou cestu do Tel Avivu.

Český daviscupový tým slaví vítězství proti Izraeli.

Největší aplaus přirozeně věnovali dvoubodovému Lehečkovi.

„Každé vítězství v Davis Cupu je pro mě strašně cenné. Nezažil jsem jich moc, několik let jsme nevyhráli celé utkání, takže jsem rád, že se to teď povedlo. Navíc Izraelci hráli o dost líp, než se předpokládalo. Naštěstí jsme byli schopni zvednout laťku společně s nimi.“

Podobně jako jeho další vrstevníci obdivně sledoval velké úspěchy Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka v týmové soutěži, nyní může sám porovnávat, že výhry pro družstvo hřejí mnohem víc než „běžné“ zápasy.

„Daviscupové vítězství bych řadil úplně do jiné kategorie než na okruhu. Tam máte šanci každý týden, zatímco Davis Cup se hraje dejme tomu dvakrát ročně a nehrajete ho jen pro sebe, ale pro celý tým.“

A tak je jasné, že Lehečka bude znovu rád reprezentovat, až se Češi na jaře příštího roku poperou o postup na finálový turnaj v roce 2023.

„Proti Izraelcům jsme splnili úkol, byli jsme favoriti, ale vždycky tvrdím, že v Davis Cupu se rozdíly smazávají,“ připomíná Navrátil. „Jsem rád, že jsme to zvládli a budu se těšit na los. Byl bych rád, kdybychom hráli v Česku.“