Poprvé vkročil na kurt v boloňské hale za stavu 0:1, když šel odvracet neúspěch už po singlových zápasech. Ale tento scénář odmítl – světovou sedmičku Flavia Cobolliho zdolal 6:2, 1:6 a 6:3.
Po zhruba půlhodinové pauze už byl v akci znovu, tentokrát v rozhodujícím deblu po boku Tomáše Macháče. Ale druhý český bod nepřidali, páru Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori podlehli 6:3, 1:6 a 6:7.
„Slova se hledají těžko. Pořád nám nějaké krůčky chybí, ale věřím, že se nám to jednou povede,“ burcoval Lehečka.
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Kolik vám na konci náročného dvojboje zbývalo sil?
Měl jsem jich dost. Tohle není moment, aby se mě někdo ptal na to, jestli můžu, nebo nemůžu. Prostě jsem to tak bral. Po dvouhře jsem nechal rozhodnutí na kapitánovi. Prostě jsem řekl, že jestli mě postaví, půjdu do toho naplno. Myslím si, že bych klidně zvládl i víc setů. Atmosféra byla elektrizující, řekl bych, že nás vyhecovala. A nakonec chyběl kousek.
O to větší je zklamání?
Takový je prostě tenis. Poučili jsme se z minulého roku, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále, třeba já jsem v přípravě na tenhle týden udělal velké změny. Snažil jsem se víc tlačit na kvalitu, abych tady jenom doladil detaily. I týmově jsme udělali nějaké změny – přijeli jsme o trochu dřív, abychom si navykli na kurt. Herně jsem se cítil dobře, ale bohužel nám to nevyšlo. Jeden bod nám chyběl a s tím se nedá nic dělat. V tomhle formátu jsme věděli, že to může být trochu vabank.
Co čtyřhru rozhodlo?
Upřímně ani nevím. Druhý set nám nevyšel, Italové se rozjeli, hráli velice dobře, fakt dobře servírovali a byli na vlně. Zato my jsme se úplně nesešli. Ale třetí set jsme podle mě odehráli velice dobře a šance byly.
Třeba dva brejkboly za stavu 4:3.
Mrzí mě, že oni bohužel skvěle zaservírovali. Poprvé za celý zápas mi šel první servis na tělo, nečekal jsem to.
Šlo s tím něco dělat?
Mohl jsem míč aspoň nějak vrátit a doufat, že soupeř udělá chybu, ale to už jsou „kdyby“, na které se nehraje. Bohužel nám tyhle momenty nevyšly. V tiebreaku jsme možná mohli být malinko, nechci říct aktivnější, ale kvalitnější. Prohráli jsme o pár bodů, takže zklamání je samozřejmě veliké. Sám za sebe ale musím říct, že jsem tam tenhle týden nechal všechno.
V prvním setu jste proměnili brejkbol díky tomu, že Vavassori zkazil smeč daleko do autu. Tenisák přitom hodně rychle mířil přesně na vás a vy jste jen tak tak stihl uhnout.
Okamžitě jsem viděl, že ta rána je obrovská a že míč letí do autu, takže jsem se mu snažil jakkoli vyhnout. Byla to spíš taková reakce. Upřímně se přiznám, že si teď úplně nevybavuju, jak přesně to probíhalo. Ale rychle jsem se zvedl, oklepal a jelo se dál.
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Bilanci v daviscupovém deblu jste si zhoršil už na 0:6. Věříte, že to jednou zlomíte?
Já na nějaké deblové statistiky úplně nekoukám. Vím, že tam takové číslo je, ale pro mě se nic nemění, ani kdyby to bylo 6:0. Na kurt půjdu vždycky s tím, že se tam budu snažit nechat maximum. Někdy to může stačit, teď to zatím šestkrát nestačilo. Ani tenhle systém tomu úplně nepomáhá.
Jak to myslíte?
Věřím, že kdybych měl o den navíc, jak to bylo dřív, a mohl se na čtyřhru trochu takticky připravit, mohlo by mi to pomoct. Takhle do debla víceméně vždycky skočím rovnou. Myslím si, že jsem nehrál špatně, a to i přesto, že jsem půl hodiny předtím dohrál singl. Výkon to byl dobrý, ale ne dostatečný – a to udělalo rozdíl mezi tím, jestli jsme vyhráli, nebo jsme na straně poražených.
Jak velkou roli hrálo v celém utkání publikum, které Italy hlasitě podporovalo?
Řekl bych, že bylo fajn, atmosféru jsem si moc užil. Slyšeli jsme i české diváky, což bylo doopravdy moc hezké. Samozřejmě toho Italové využívají, mají výhodu domácího prostředí. Já jsem se ale cítil fajn, atmosféra mi přišla hezká, nebyla nijak neférová. Řekl bych, že to aspoň trochu připomínalo tu pravou daviscupovou atmosféru.
Ve dvouhře jste porazil světovou sedmičku Cobolliho, předtím v září Američany Sheltona a Tiena. Jak si těchto výher vážíte?
Jsem za ně moc rád. Myslím si, že tenhle i minulý rok byl z hlediska toho, koho jsem v Davis Cupu porazil, moc fajn. Ty zápasy jsou cenné také směrem k individuální kariéře. Ale když hrajeme v tomhle formátu, je potřeba, aby se všechno sešlo, protože víme, že v deblu nejsme úplně nejsilnější zemí. S veškerým respektem vůči všem, nemáme tu pár, který by vyhrával grandslamy a každý rok hrál Turnaj mistrů. I proto je tam asi trochu víc přemýšlení nad tím, koho do debla postavit, není to předem dané.
Když jste skládání nominace nakousl, tak jak jste se o ní bavili s kapitánem Tomášem Berdychem?
Řekl jsem mu svůj názor, on mně svůj a ujistil jsem ho, že jsem naprosto připravený. Tomáš je natolik zkušený, tolik si toho zažil a sám čtyřhru hrával, takže ví, co je pro tým nejlepší. A já za jeho rozhodnutím plně stojím, ať by postavil kohokoliv. Nemyslím si, že by v deblu někdo z nás udělal nějaké extrémní minely nebo chyby. Kapitán i já jsme věřili, že to uhrajeme na nějakou tu singlovou kvalitu. Bylo to blízko, ale co se dá dělat.