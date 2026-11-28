V roce 2023 ve čtvrtfinále proti Austrálii podával Jiří Lehečka na postup mezi nejlepší čtyři týmy, kde by čekali papírově velmi přijatelní Finové. Jenže nakonec z toho byla bolavá porážka 1:2.
Loni velmi podobný příběh – opět nejtěsnější možný neúspěch proti Španělům, kteří se pak dostali až do boje o titul.
Letos v Boloni zase chyběl kousek. Ve třetím setu rozhodující čtyřhry pátečního semifinále s Itálií měli Češi dva brejkboly na vedení 5:3, v tiebreaku utekli na 3:1. Přesto zase přišel krutý direkt.
Už poněkolikáté obrovská škoda!
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Obrovská bitva s hořkým koncem. Češi v semifinále Davis Cupu padli po čtyřhře
Zvlášť proto, že takové šance – a tak často za sebou – se nemusí opakovat. Výhodný další los, Španělsko bez Carlose Alcaraze, Itálie bez Jannika Sinnera...
Reprezentanti v souboji o postup na finálový turnaj dvakrát po sobě vyřadili extrémně silné Američany. Co když s nimi budou hrát zase a tentokrát už je neporazí?
V nevyzpytatelném novém formátu soutěže mrzí každé nevyužití sebemenší skulinky ještě víc.
Znepokojení přináší i fakt, že všechny tři porážky na finálových turnajích mají jednu společnou věc. Neúspěch po závěrečné čtyřhře. A právě ta je jednoznačně největší slabinou současné, jinak velmi nadějné generace.
Ani při zmíněných senzačních postupech přes tým USA ji reprezentanti nezvládli. Vždycky se hrálo velmi vyrovnaně, ale Berdychovi se za dva roky ve funkci zatím nepodařilo získat v důležitém utkání deblový bod.
Přitom právě čtyřhra byla v minulosti klíčovým prvkem na cestě za českými tituly.
Vzpomínáte? Finále v roce 2012 a dva body Davida Ferrera dokázali Češi obejít přes španělskou dvojku a právě čtyřhru.
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Kdybych měl křišťálovou kouli... Za nominací do čtyřhry si stojím, líčil Berdych
O rok později zase týmovějším pojetím přebili dvě singlová vítězství Novaka Djokoviče.
Tehdy hrávali Berdych s Radkem Štěpánkem, kteří předtím zápolili i ve dvouhrách. A je logické, že současný kapitán z těchto zkušeností vychází.
Jistě, dalo by se polemizovat, jestli bylo páteční nasazení Lehečky s Tomášem Macháčem správným tahem, obzvlášť vzhledem k tomu, že první jmenovaný, i když jinak hrající v parádní formě, měl v daviscupovém deblu bilanci 0:5 a společně přes čtyři roky nehráli.
Faktem ale je, že do poslední chvíle drželi naději na vítězství. Nevyšlo to skutečně o kousíček.
Nevýhodou pro Čechy je, že zatímco ve starém formátu měla čtyřhra vyhrazený celý samostatný den, teď se hraje hned po singlech. A tak dostal Lehečka pouze půl hodiny, aby se po svém vítězství nad Flaviem Cobollim, kterým vyrovnal na 1:1, na jinou disciplínu přeorientoval.
„Věřím, že kdybych měl o den navíc a mohl se trochu takticky připravit na to, že budu hrát čtyřhru, a nastavit na to hlavu, mohlo by mi to pomoct,“ prohlásil.
Kapitán Berdych měl sice v týmu k dispozici deblové specialisty Adama Pavláska s Patrikem Riklem, kteří v září v Praze proti Američanům předvedli solidní výkon, ale pro klíčovou semifinálovou bitvu se rozhodl vsadit na Lehečku. Což mu nelze vyčítat.
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Každopádně dál platí, že čtyřhra je pro Čechy největší slabinou. Bude to chtít nejspíš zlepšení páru Pavlásek, Rikl, aby si o místo řekli důrazněji, případně aby Lehečka, jestli má být opravdu ústřední postavou týmu, zkusil hrát debl více i na individuálních turnajích. Letos v něm nastoupil pouze do sedmi zápasů včetně toho pátečního. A vyhrál jen třikrát.
Zároveň nutno podotknout, že ani v jednom ze tří zmíněných vystoupení Čechů na finálovém turnaji nemuselo na čtyřhru dojít. Proti Austrálii měl Lehečka na raketě triumf 2:0, loni stejný hráč za stavu 1:0 vůbec nezvládl duel se španělským outsiderem Jaumem Munarem a letos proti Itálii zklamal v úvodní dvouhře Jakub Menšík.
Dalším možným receptem, který se ale samozřejmě snáz řekne, než udělá, tedy je, aby se singlisté sešli a bodovali oba. Otázkou je, zda narůstající porážky ve čtyřhře do budoucna právě na nominanty do dvouhry nezvýší tlak. Budou totiž tušit, že v párové disciplíně, která vyrovnaná utkání rozhoduje, Češi zatím zaostávají.
„Jsme na dobré cestě k tomu, aby se nám to v následujících letech, nevím kdy přesně, sešlo. Buď budeme vyhrávat singly, nebo budeme tak silní ve čtyřhře... Fakt věřím, že je jen otázkou času, kdy se ty čtyřhry začnou překlápět na naši stranu,“ zamýšlel se Lehečka.
A podobně hovořil i Berdych: „Je to další krok ve vývoji týmu a mladých kluků, kteří mají jeden společný cíl, že Davis Cup chtějí vyhrát. A já si myslím, že na to pořád mají. Každý rok se strašně zlepšují a je to vidět. Letos jsme zase byli o něco lepší. Bylo to semifinále, je to součást vývoje.“
Mezi nejlepší čtyři týmy postoupili reprezentanti po dlouhých dvanácti letech, což je úspěch. Italům, kteří ovládli poslední tři ročníky Davis Cupu a těžili z podpory zaplněné haly, málem ukončili sérii 15 výher v řadě.
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Tým je navíc pořád mladý, Lehečkovi je čerstvě 25, Menšíkovi teprve 21, Macháč má za sebou 26. narozeniny. Zlepšovat se mohou i Pavlásek s Riklem, pokud budou pokračovat ve spolupráci.
I Berdych se stále učí. V důležitých soubojích vyzkoušel tři deblové možnosti a příště už bude potřebovat vybrat tu, která konečně přinese do šatny bod.
„Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se nám povedlo získat titul hned v prvním nebo druhém roce. Myslím si ale, že kluci pro to udělali maximum. Nemůžu najít jediného člena týmu, kterému bych mohl něco vytknout,“ říkal český kapitán. „Musíme si dát další šanci příští rok.“
A tentokrát už ji využít. O tom, že parta kolem Lehečky má potenciál získat prestižní týmový titul, se mluví už tři čtyři roky. Jenže tým zatím sbírá spíš drsné lekce.