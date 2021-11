Teď poražení, propříště poučení. Tenisté si v Davis Cupu čichli k šanci

Na kvalitnější a ostřílenější soupeře z Francie a Velké Británie se statečně sápali. Blahopřáli jim až po závěrečných čtyřhrách. Zjistili, že pokud vytrvají v tvrdé řeholi, v příštích letech mohou navázat na úspěšné roky slavných předchůdců Berdycha a Štěpánka.

„Šance byla, čichli jsme si k ní, pro potenciál mladého týmu to znamená nový vítr,“ bilancuje kapitán Jaroslav Navrátil. „Věřím, že do dvou tří let bychom mohli hrát velice důstojnou roli ve světové skupině.“

Jeho draví svěřenci už letos toužili po průlomu. Nedělní duel s Brity mohl k vítězství doklepnout už Jiří Lehečka, který se světovou dvanáctkou Norriem zápolil tři sety. V deblu po vyrovnaném prvním setu už Jiří Veselý a Tomáš Macháč za sehranými soupeři zaostávali. Každopádně tým stejně jako proti Francii vzdoroval až do konce.

„I když jsme oba zápasy prohráli, na tým jsem pyšný,“ líčil Navrátil. „Bylo to povedené především z pohledu mladých kluků. Odjíždíme domů s mnoha zkušenostmi.“

Ve střetech s favority zaujali zejména dvacetiletý Lehečka a o rok starší Macháč. Ve světovém žebříčku se pohybují kolem 140. místa a většinu roku se probíjejí na nižších turnajích kategorie challenger. Davis Cup tak pro ně znamenal jedinečnou možnost, jak se poměřit se špičkovými soupeři. A vzhledem k tradici a pozornosti, které se týmová soutěž v tuzemsku těší, taky připomenout národu, že i mužský tenis má talentované zástupce.

„Nemáme co ztratit, všichni hrajeme dobře, postupně se posouváme, máme čím dál víc zápasů s dobrými soupeři. I když prohrajeme, tak sbíráme zkušenosti,“ rekapituluje Macháč týden s reprezentací.

Během něj získal dva dosud nejhodnotnější skalpy své kariéry. Ve čtvrtek zdolal bývalou světovou sedmičku Gasqueta, v neděli zase 25. hráče žebříčku Evanse. O stovky zápasů zkušenější protivníky přemohl ve dvou setech. V Davis Cupu přitom debutoval.

Důležité pro jeho další rozvoj je, že není osamoceným válečníkem. Kromě spoluhráčů z Davis Cupu Lehečky a pětadvacetiletého Zdeňka Koláře vykukují také Jonáš Forejtek, Dalibor Svrčina či Vít Kopřiva.

„Jsem rád, že nejsem sám, vždycky je lepší mít kolektiv,“ potvrzuje Macháč. „Když někdo zahraje dobře, tak si ukazujeme, že to jde. Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem se taky drali nahoru společně a postupně.“

Zástupci nastupující generace namíří své další kroky na challengery, případně podniky ATP, na nichž budou chtít zúročit získané zkušenosti. V Davis Cupu se znovu sejdou v březnu příštího roku, kdy v kvalifikaci zabojují o postup na příští finálový turnaj. A na něm chtějí být znovu o kousek silnější.