Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

Třiadvacetiletý levák Shelton figuroval už v první americké nominaci, ale jelikož se v New Yorku zdržel do posledního možného dne, jeho účast se nejevila jako příliš pravděpodobná. Nicméně americký kapitán Bob Bryan v úterý v poledne potvrdil, že jeden z nejlepších hráčů světa dorazí.
„Už dopředu hlásil, že tady bude. On je přesně takový člověk – když něco řekne, dodrží to. Jsme za to samozřejmě rádi, pro psychiku týmu to bude velká vzpruha.“
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Poprvé by měl v O2 areně trénovat ve středu, ve čtvrtek je na programu los a samotné utkání proběhne v pátek a sobotu. Americký kapitán prozradil, že rozhodnutí, zda nastoupí, nechá na Sheltonovi samotném.
„Bude záležet, jak se bude cítit. Má za sebou náročný turnaj, US Open je pro Američany šílené. Měl také spoustu mediálních povinností a cesta sem je dlouhá. Ale myslím, že bude v dobré náladě. Máme skvělý tým, který se o něj postará. Doufáme, že bude na pátek připravený. Hraje nejlepší tenis svého života a má velké sebevědomí.“
Kapitán dále prozradil, že byl se Sheltonem na jeho účasti domluvený už od února. Hvězdný Američan se tehdy nezúčastnil prvního kola kvalifikace proti Maďarům, ale hned prý vyhlížel střetnutí s Čechy.
„Tehdy mi řekl: V září budu hrát, ať se děje cokoli,“ líčil Bryan. „Během US Open jsem čekal, že řekne, že toho má moc, ale on opakoval: I když celý turnaj vyhraju, do Prahy přijedu. Není mnoho hráčů, kteří by udělali to stejné. Ben vždycky chce být lídrem týmu. A je pro něj velkým cílem vyhrát Davis Cup.“
Kromě něj mají Američané k dispozici Learnera Tiena (13. hráč světa), Martina Damma (104.) a deblisty Austina Krajiceka a Christiana Harrisona. Z původní nominace sice vypadl zraněný Taylor Fritz a k dispozici není ani Frances Tiafoe, ale i bez těchto dvou členů top 10 budí sestava pořádný respekt.
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Český kapitán Tomáš Berdych počítá do dvouher s Jakubem Menšíkem (15.) a Jiřím Lehečkou (24.), zaskočit je připraven Vít Kopřiva (65). A pro čtyřhru se nabízejí Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Výběr USA bude chtít Česku oplatit loňské vyřazení ve stejné fázi soutěže, tehdy se hrálo v Delray Beach na Floridě a Berdychova družina zvítězila 3:2.
„Byla to srdcervoucí porážka,“ přiznává Bryan. „Teď se pokusíme o odvetu. Ale jak víme, to se snadněji řekne, než udělá.“
Pražská O2 arena se každopádně může těšit na světový tenis.