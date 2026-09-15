Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

Stanislav Kučera
  13:41
Americký tenista Ben Shelton slaví postup do finále US Open.

Americký tenista Ben Shelton slaví postup do finále US Open. | foto: AP

Zklamaný Ben Shelton po porážce ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton se hecuje ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.
20 fotografií
V neděli prohrál finále US Open, ale i po náročném grandslamovém tažení Ben Shelton přiletí do Prahy. Aktuálně čtvrtý hráč světa tak pro nadcházející utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Česku významně zvýší sílu amerického týmu.

Třiadvacetiletý levák Shelton figuroval už v první americké nominaci, ale jelikož se v New Yorku zdržel do posledního možného dne, jeho účast se nejevila jako příliš pravděpodobná. Nicméně americký kapitán Bob Bryan v úterý v poledne potvrdil, že jeden z nejlepších hráčů světa dorazí.

„Už dopředu hlásil, že tady bude. On je přesně takový člověk – když něco řekne, dodrží to. Jsme za to samozřejmě rádi, pro psychiku týmu to bude velká vzpruha.“

Lehečka: Vystrašit USA antukou? Chtěli jsme, ale nešlo to. Vyhrála jiná priorita

Poprvé by měl v O2 areně trénovat ve středu, ve čtvrtek je na programu los a samotné utkání proběhne v pátek a sobotu. Americký kapitán prozradil, že rozhodnutí, zda nastoupí, nechá na Sheltonovi samotném.

„Bude záležet, jak se bude cítit. Má za sebou náročný turnaj, US Open je pro Američany šílené. Měl také spoustu mediálních povinností a cesta sem je dlouhá. Ale myslím, že bude v dobré náladě. Máme skvělý tým, který se o něj postará. Doufáme, že bude na pátek připravený. Hraje nejlepší tenis svého života a má velké sebevědomí.“

Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open.

Kapitán dále prozradil, že byl se Sheltonem na jeho účasti domluvený už od února. Hvězdný Američan se tehdy nezúčastnil prvního kola kvalifikace proti Maďarům, ale hned prý vyhlížel střetnutí s Čechy.

„Tehdy mi řekl: V září budu hrát, ať se děje cokoli,“ líčil Bryan. „Během US Open jsem čekal, že řekne, že toho má moc, ale on opakoval: I když celý turnaj vyhraju, do Prahy přijedu. Není mnoho hráčů, kteří by udělali to stejné. Ben vždycky chce být lídrem týmu. A je pro něj velkým cílem vyhrát Davis Cup.“

Kromě něj mají Američané k dispozici Learnera Tiena (13. hráč světa), Martina Damma (104.) a deblisty Austina Krajiceka a Christiana Harrisona. Z původní nominace sice vypadl zraněný Taylor Fritz a k dispozici není ani Frances Tiafoe, ale i bez těchto dvou členů top 10 budí sestava pořádný respekt.

Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším

Český kapitán Tomáš Berdych počítá do dvouher s Jakubem Menšíkem (15.) a Jiřím Lehečkou (24.), zaskočit je připraven Vít Kopřiva (65). A pro čtyřhru se nabízejí Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.

Výběr USA bude chtít Česku oplatit loňské vyřazení ve stejné fázi soutěže, tehdy se hrálo v Delray Beach na Floridě a Berdychova družina zvítězila 3:2.

„Byla to srdcervoucí porážka,“ přiznává Bryan. „Teď se pokusíme o odvetu. Ale jak víme, to se snadněji řekne, než udělá.“

Pražská O2 arena se každopádně může těšit na světový tenis.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Gachov vs. KolářTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:Gachov vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
15. 9. 14:15
  • 2.96
  • -
  • 1.33
J. Bouzasová Maneirová vs. ŠalkováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:J. Bouzasová Maneirová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
15. 9. 18:30
  • 1.29
  • -
  • 3.51
Bucsaová vs. UdvardyováTenis - Osmifinále - 15. 9. 2026:Bucsaová vs. Udvardyová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 21:00
  • 1.47
  • -
  • 2.74
Parksová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 15. 9. 2026:Parksová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
15. 9. 22:30
  • 3.86
  • -
  • 1.27
Valdmannová vs. PigossiováTenis - 1. kolo - 16. 9. 2026:Valdmannová vs. Pigossiová //www.idnes.cz/sport
16. 9. 00:00
  • 1.25
  • -
  • 3.83
Parryová vs. StearnsováTenis - Osmifinále - 16. 9. 2026:Parryová vs. Stearnsová //www.idnes.cz/sport
16. 9. 01:00
  • 2.06
  • -
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Rozčílený Ronaldo se stal terčem vtipů. Připomíná slavného seriálového padoucha

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se stal terčem internetových vtipů. Stačil k tomu jeden záběr z nedávného zápasu a jeho zlaté vlasy. Fanoušci portugalskou hvězdu přirovnali ke známému televiznímu padouchovi.

15. září 2026  13:55

Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton

Americký tenista Ben Shelton slaví postup do finále US Open.

V neděli prohrál finále US Open, ale i po náročném grandslamovém tažení Ben Shelton přiletí do Prahy. Aktuálně čtvrtý hráč světa tak pro nadcházející utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti...

15. září 2026  13:41

Spartu opouští další obránce. Po šesti letech končí Němeček, míří do Finska

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Hokejová Sparta hlásí ve dvou dnech už druhý odchod. Po obránci Aaronu Irvingovi se s klubem po dlouhých šesti letech loučí další zadák David Němeček, jenž bude nově hrát za IFK Helsinki.

15. září 2026  13:25

Navzdory výprasku chvála pro Horníčka. Prohra se kouše těžce, řekl kouč Newcastlu

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem.

I britská BBC ve svém pozápasovém hodnocení hráčů zmínila, že nebýt Lukáše Horníčka v bráně, odjel by Newcastle s ještě větším výpraskem. Takhle s fotbalisty Leedsu prohrál „pouze“ 1:4 a přišel v...

15. září 2026  13:18

Na bodovou mašinu Vašinu na MS dohlíží tři ženy. Je fajn, že tu jsou, říká

Smečař Lukáš Vašina se snaží ulít míč kolem slovenského univerzála Erika Guláka.

Po každém utkání vyběhne na tribunu a obejme manželku s dcerou. Pro smečaře volejbalových reprezentantů Lukáše Vašinu je to na mistrovství světa v Modeně ta největší odměna. V hledišti má také...

15. září 2026  13:18

Stamilionové dluhy, potíže i kvůli aréně. Klub českého hokejisty je v kritické situaci

Petr Kodýtek v akci v dresu Ambri-Piotta.

Do sezony normálně nastoupí. Už večer, v prvním kole nového ligového ročníku proti Ajoie. V zákulisí ale Ambri-Piotta, kde působí i český hokejista Petr Kodýtek, řeší obrovské potíže. Tradiční klub...

15. září 2026

Slavia hlásí posilu se zkušenostmi z G League. Na zkoušku pod koš přišel Brown

Martez Brown v dresu Iowa Wolves.

Poslední zahraniční posilou českého basketbalového mistra Slavie NBK se stal pivot Martez Brown. Pětadvacetiletý Američan naposledy působil v Austrálii a do nejlepšího českého klubu přichází zatím na...

15. září 2026  12:42

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

15. září 2026  12:35

Historický milník pro atletiku. Mistrovství světa bude poprvé hostit africká země

Keňanka Peres Jepchirchirová slaví titul v maratonu na mistrovství světa v Tokiu

Atletické mistrovství světa se poprvé uskuteční v Africe, v roce 2029 ho bude hostit keňská metropole Nairobi. Světový šampionát 2031 se pak bude konat v Mnichově. Na zasedání v Budapešti o tom...

15. září 2026  12:29

Richarlison si za Tottenham nezahraje ani v poháru. Na trenéra reagoval přes sítě

Útočník Richarlison z Tottenhamu se raduje ze svého gólu.

Napětí mezi Richarlisonem a Tottenhamem dál roste. Brazilský útočník zůstává mimo tým a trenér Roberto De Zerbi potvrdil, že s ním nepočítá ani pro úterní zápas Ligového poháru proti Liverpoolu.

15. září 2026  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litvínov nezhasl, on vyhasl. Drama šéfa fanoušků má happy end: pracuje v klubu

Premium
Jan Ptáček, provozní manažer HC Verva Litvínov, bývalý šéf fanoušků Litvínova.

Zažehl kampaň Litvínov nezhasne, sám ale vyhasl. Jan Ptáček, šéf fanklubu Ropáci on Tour, za zběsilé tempo při záchraně hokejové bašty zaplatil vysokou daň. Klub udržel při životě, svoje zdraví...

15. září 2026

Raketa zničila ukrajinské tenistce byt. Bravo Rusko, napsal srbský trenér

Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská hraje bekhend na turnaji v Indian Wells.

Před pár dny zničila ruská raketa při útoku na Oděsu byt Dajany Jastremské, ukrajinská tenistka sdílela fotografie zkázy na sociálních sítích. Nesetkala se jen s podporujícími a soucitnými ohlasy,...

15. září 2026  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet