Davis Cup 2026: Program finálového turnaje, pavouk, výsledky a TV přenosy

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  10:24
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Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Finálový turnaj Davis Cupu 2026 se uskuteční od 24. do 29. listopadu v italské Boloni. O titul se utká osm reprezentačních výběrů včetně Česka, které ve čtvrtfinále narazí na Kanadu. Trofej obhajuje domácí Itálie. Podívejte se na kompletní program, vyřazovacího pavouka, nominace účastníků i informace o televizních přenosech.
Davis Cup 2026: Základní informace
SoutěžDavis Cup 2026 – Final 8
Termín24.–29. listopadu 2026
DějištěBoloňa, Itálie
StadionSuperTennis Arena, BolognaFiere
PovrchTvrdý, hala
Počet účastníků8
Obhájce tituluItálie
Český soupeř ve čtvrtfináleKanada
Kapitán českého týmuTomáš Berdych
TV přenosyČT sport, finále ČT2

Program, pavouk a výsledky Davis Cupu 2026

Finálový turnaj zahájí v úterý 24. listopadu čeští tenisté soubojem s Kanadou. O den později nastoupí domácí Itálie proti Jižní Koreji. Ve čtvrtek se odehrají zbývající dvě čtvrtfinále, v pátek a sobotu semifinálové zápasy. Nový vítěz Davis Cupu bude znám v neděli 29. listopadu.

Čtvrtfinále
DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
24. 11.16:00Česko – Kanada
25. 11.16:00Itálie – Jižní Korea
26. 11.10:00Velká Británie – Německo
26. 11.Ne dříve než 17:00Rakousko – Španělsko
Semifinále
DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
27. 11.16:00Itálie/Jižní Korea – Česko/Kanada
28. 11.12:00Velká Británie/Německo – Rakousko/Španělsko
Finále
DatumČas (SEČ)ZápasVýsledek
29. 11.15:00Vítězové semifinále

Týmy a nominace na Davis Cup 2026

Na závěrečný turnaj se kvalifikovalo sedm reprezentací, které uspěly ve vyřazovacích kolech kvalifikace. Osmým účastníkem je pořadatelská Itálie, která zároveň obhajuje titul.

Mezi největší hvězdy nominací patří Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev či kanadská dvojice Félix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov. Italové mají v sestavě mimo jiné Lorenza Musettiho a Flavia Cobolliho.

Účastníci a nominace Davis Cupu 2026 k 10.11.2026
ZeměKapitánNominovaní hráči
ČESKOTomáš BerdychJakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Patrik Rikl, Adam Pavlásek
KanadaFrank DancevicFélix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan
ItálieFilippo VolandriFlavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli
Jižní KoreaČong Čong-samKwon Sun-u, Čong Hjon, Pak Ui-song, Nam Či-song, Hong Song-čan
Velká BritánieLeon SmithArthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten, Neal Skupski
NěmeckoMichael KohlmannAlexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz
RakouskoJürgen MelzerJurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler
ŠpanělskoDavid FerrerCarlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich Fokina, Pedro Martínez, Marcel Granollers

Nominace se mohou před zahájením turnaje ještě změnit.

Davis Cup 2026: Kde sledovat zápasy živě v TV a online

Přímé přenosy z Davis Cupu nabídne Česká televize. Úvodní čtvrtfinále Česko – Kanada odvysílá v úterý 24. listopadu ČT sport, kde přenos začne v 15:40. Samotné utkání je naplánováno na 16:00.

Nedělní finále 29. listopadu zařadila Česká televize na ČT2 od 14:45. Zápasy bude možné sledovat také prostřednictvím internetového vysílání České televize.

UtkáníDatumTV přenos
Česko – Kanada24. 11.ČT sport, 15:40
Další čtvrtfinále25.–26. 11.Bude upřesněno
Semifinále27.–28. 11.Bude upřesněno
Finále29. 11.ČT2, 14:45

Textové online přenosy českých zápasů najdete také na iDNES.cz.

Jak se čeští tenisté kvalifikovali na finálový turnaj

Česká reprezentace se mezi nejlepší osmičku probojovala přes dvě kvalifikační kola. V únoru porazila v Jihlavě Švédsko 3:1, v září pak v pražské O2 areně zdolala Spojené státy americké 3:2.

Souboj s Američany rozhodl až poslední zápas. Češi po čtyřhře prohrávali 1:2, Jakub Menšík však vyrovnal vítězstvím nad Benem Sheltonem a Jiří Lehečka následně získal postupový bod proti Learneru Tienovi.

Výsledky Česka v kvalifikaci Davis Cupu 2026

DatumKoloZápasVýsledek
7.–8. 2. 20261. koloČesko – Švédsko3:1
18.–19. 9. 20262. koloČesko – USA3:2

Český tým tak pod vedením Tomáše Berdycha postoupil na finálový turnaj podruhé za sebou. V roce 2025 skončil ve čtvrtfinále po porážce se Španělskem 1:2.

Jaký je systém finálového turnaje Davis Cupu

Závěrečná fáze Davis Cupu se hraje vyřazovacím způsobem. Osm reprezentací nastupuje přímo do čtvrtfinále, po němž následují semifinále a finále.

Každý mezistátní duel tvoří dvě dvouhry a případná rozhodující čtyřhra. K postupu stačí získat dva body. Jednotlivé zápasy se hrají na dva vítězné sety.

Na rozdíl od kvalifikačních kol se celý mezistátní duel odehraje během jediného dne.

Historie Davis Cupu a čeští vítězové

Davis Cup vznikl v roce 1900 a patří mezi nejstarší reprezentační soutěže na světě. Nejúspěšnější zemí jsou Spojené státy americké s 32 tituly, druhá Austrálie získala trofej 28krát.

Československo poprvé triumfovalo v roce 1980. Další dvě vítězství přidala samostatná česká reprezentace v letech 2012 a 2013, kdy tým táhli Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.

České triumfy v Davis Cupu
RokVítězFinalistaVýsledek
2013ČeskoSrbsko3:2
2012ČeskoŠpanělsko3:2
1980ČeskoslovenskoItálie4:1

Vítězové posledních ročníků Davis Cupu

Itálie ovládla poslední tři ročníky soutěže a před domácím publikem v Boloni bude usilovat o čtvrtý titul v řadě.

RokVítězFinalistaVýsledek
2025ItálieŠpanělsko2:0
2024ItálieNizozemsko2:0
2023ItálieAustrálie2:0
2022KanadaAustrálie2:0
2021Ruská tenisová federaceChorvatsko2:0
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. SačkoTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Svrčina vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 3:2
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Bondioli vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Bondioli vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
10. 11. 13:00
  • 2.57
  • -
  • 1.43
Maxted vs. BartoňTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Maxted vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
10. 11. 16:00
  • 1.59
  • -
  • 2.22
Kolář vs. Reis Da SilvaTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Kolář vs. Reis Da Silva //www.idnes.cz/sport
10. 11. 19:00
  • 2.89
  • -
  • 1.35
Samson vs. AlvesováTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Samson vs. Alvesová //www.idnes.cz/sport
10. 11. 19:00
  • 1.22
  • -
  • 3.80
Kosťuková vs. PegulaováTenis - Skupina 1 - 10. 11. 2026:Kosťuková vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
10. 11. 21:00
  • 2.49
  • -
  • 1.55
Program a výsledky
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Výsledky

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