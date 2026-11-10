|Soutěž
|Davis Cup 2026 – Final 8
|Termín
|24.–29. listopadu 2026
|Dějiště
|Boloňa, Itálie
|Stadion
|SuperTennis Arena, BolognaFiere
|Povrch
|Tvrdý, hala
|Počet účastníků
|8
|Obhájce titulu
|Itálie
|Český soupeř ve čtvrtfinále
|Kanada
|Kapitán českého týmu
|Tomáš Berdych
|TV přenosy
|ČT sport, finále ČT2
Program, pavouk a výsledky Davis Cupu 2026
Finálový turnaj zahájí v úterý 24. listopadu čeští tenisté soubojem s Kanadou. O den později nastoupí domácí Itálie proti Jižní Koreji. Ve čtvrtek se odehrají zbývající dvě čtvrtfinále, v pátek a sobotu semifinálové zápasy. Nový vítěz Davis Cupu bude znám v neděli 29. listopadu.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|24. 11.
|16:00
|Česko – Kanada
|–
|25. 11.
|16:00
|Itálie – Jižní Korea
|–
|26. 11.
|10:00
|Velká Británie – Německo
|–
|26. 11.
|Ne dříve než 17:00
|Rakousko – Španělsko
|–
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|27. 11.
|16:00
|Itálie/Jižní Korea – Česko/Kanada
|–
|28. 11.
|12:00
|Velká Británie/Německo – Rakousko/Španělsko
|–
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Výsledek
|29. 11.
|15:00
|Vítězové semifinále
|–
Týmy a nominace na Davis Cup 2026
Na závěrečný turnaj se kvalifikovalo sedm reprezentací, které uspěly ve vyřazovacích kolech kvalifikace. Osmým účastníkem je pořadatelská Itálie, která zároveň obhajuje titul.
Mezi největší hvězdy nominací patří Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev či kanadská dvojice Félix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov. Italové mají v sestavě mimo jiné Lorenza Musettiho a Flavia Cobolliho.
|Země
|Kapitán
|Nominovaní hráči
|ČESKO
|Tomáš Berdych
|Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Patrik Rikl, Adam Pavlásek
|Kanada
|Frank Dancevic
|Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan
|Itálie
|Filippo Volandri
|Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli
|Jižní Korea
|Čong Čong-sam
|Kwon Sun-u, Čong Hjon, Pak Ui-song, Nam Či-song, Hong Song-čan
|Velká Británie
|Leon Smith
|Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten, Neal Skupski
|Německo
|Michael Kohlmann
|Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz
|Rakousko
|Jürgen Melzer
|Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler
|Španělsko
|David Ferrer
|Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich Fokina, Pedro Martínez, Marcel Granollers
Nominace se mohou před zahájením turnaje ještě změnit.
Davis Cup 2026: Kde sledovat zápasy živě v TV a online
Přímé přenosy z Davis Cupu nabídne Česká televize. Úvodní čtvrtfinále Česko – Kanada odvysílá v úterý 24. listopadu ČT sport, kde přenos začne v 15:40. Samotné utkání je naplánováno na 16:00.
Nedělní finále 29. listopadu zařadila Česká televize na ČT2 od 14:45. Zápasy bude možné sledovat také prostřednictvím internetového vysílání České televize.
|Utkání
|Datum
|TV přenos
|Česko – Kanada
|24. 11.
|ČT sport, 15:40
|Další čtvrtfinále
|25.–26. 11.
|Bude upřesněno
|Semifinále
|27.–28. 11.
|Bude upřesněno
|Finále
|29. 11.
|ČT2, 14:45
Textové online přenosy českých zápasů najdete také na iDNES.cz.
Jak se čeští tenisté kvalifikovali na finálový turnaj
Česká reprezentace se mezi nejlepší osmičku probojovala přes dvě kvalifikační kola. V únoru porazila v Jihlavě Švédsko 3:1, v září pak v pražské O2 areně zdolala Spojené státy americké 3:2.
Souboj s Američany rozhodl až poslední zápas. Češi po čtyřhře prohrávali 1:2, Jakub Menšík však vyrovnal vítězstvím nad Benem Sheltonem a Jiří Lehečka následně získal postupový bod proti Learneru Tienovi.
Výsledky Česka v kvalifikaci Davis Cupu 2026
|Datum
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|7.–8. 2. 2026
|1. kolo
|Česko – Švédsko
|3:1
|18.–19. 9. 2026
|2. kolo
|Česko – USA
|3:2
Český tým tak pod vedením Tomáše Berdycha postoupil na finálový turnaj podruhé za sebou. V roce 2025 skončil ve čtvrtfinále po porážce se Španělskem 1:2.
Jaký je systém finálového turnaje Davis Cupu
Závěrečná fáze Davis Cupu se hraje vyřazovacím způsobem. Osm reprezentací nastupuje přímo do čtvrtfinále, po němž následují semifinále a finále.
Každý mezistátní duel tvoří dvě dvouhry a případná rozhodující čtyřhra. K postupu stačí získat dva body. Jednotlivé zápasy se hrají na dva vítězné sety.
Na rozdíl od kvalifikačních kol se celý mezistátní duel odehraje během jediného dne.
Historie Davis Cupu a čeští vítězové
Davis Cup vznikl v roce 1900 a patří mezi nejstarší reprezentační soutěže na světě. Nejúspěšnější zemí jsou Spojené státy americké s 32 tituly, druhá Austrálie získala trofej 28krát.
Československo poprvé triumfovalo v roce 1980. Další dvě vítězství přidala samostatná česká reprezentace v letech 2012 a 2013, kdy tým táhli Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.
|Rok
|Vítěz
|Finalista
|Výsledek
|2013
|Česko
|Srbsko
|3:2
|2012
|Česko
|Španělsko
|3:2
|1980
|Československo
|Itálie
|4:1
Vítězové posledních ročníků Davis Cupu
Itálie ovládla poslední tři ročníky soutěže a před domácím publikem v Boloni bude usilovat o čtvrtý titul v řadě.
|Rok
|Vítěz
|Finalista
|Výsledek
|2025
|Itálie
|Španělsko
|2:0
|2024
|Itálie
|Nizozemsko
|2:0
|2023
|Itálie
|Austrálie
|2:0
|2022
|Kanada
|Austrálie
|2:0
|2021
|Ruská tenisová federace
|Chorvatsko
|2:0