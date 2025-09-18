Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program, čtvrtfinálové dvojice

Autor:
  0:33
Čeští tenisté po skvělém představení v Delray Beach a postupu přes domácí Američany budou v listopadu čelit další těžké výzvě. Ve čtvrtfinále Davisova poháru se utkají se Španělskem. Kdy a kde se finálový turnaj koná, výsledky kvalifikace i další podrobnosti najdete v přehledném textu.
Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...

Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Tomáš Macháč na tréninku v ostravské hale před kvalifikací Davis Cupu s Koreou.
Jiří Lehečka si na tréninku upravuje struny výpletu a poslouchá pokyny...
Nováček v českém daviscupovém týmu Maxim Mrva (vpravo) na tréninku před...
Česká tenisová jednička Jiří Lehečka na tréninku v porubské aréně.
9 fotografií

Kdy a kde se finálový turnaj Davis Cupu koná:

Finálový turnaj Davis Cupu se bude konat od 18. do 23. listopadu v Boloni.

Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni

Česko - Španělsko
Itálie - Rakousko
Francie - Belgie
Německo - Argentina

Systém finálového turnaje Davis Cupu v Boloni:

  • 8 účastníků (7 vítězů kvalifikace + hostitel Itálie)
  • Hraje se čtvrtfinále, semifinále a finále
  • Duely zahrnují dvě dvouhry + jednu čtyřhru v jeden den
  • Hraje se na 2 vítězné sety

Jak čeští tenisté prošli na finálový turnaj:

Čeští tenisté v dvoukolové kvalifikaci napřed v Ostravě snadno přehráli Koreu, poté uspěli i na Floridě v souboji s favorizovanými Američany.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Výsledky zápasů v duelu USA vs. Česko:

DenČas (SELČ)ZápasHráčiVýsledek
Pátek → sobotaPůlnoc (0:00)1. dvouhraFrances Tiafoe – Jiří Lehečka3:6, 2:6
SobotaPo skončení 1. zápasu2. dvouhraTaylor Fritz – Jakub Menšík6:4, 6:3
Sobota20:00ČtyřhraKrajicek, Ram - Macháč, Menšík7:6 (8:6), 5:7, 6:4
SobotaPo čtyřhře3. dvouhraFritz - Lehečka
4:6, 6:3, 4:6
SobotaPo čtyřhře4. dvohraTiafoe - Menšík 1:6, 4:6

Výsledky ostatních duelů 2. kola:

Kdy 12. až 14. 9. 2025zápasvýsledek
USA - ČESKO 2:3
Austrálie - Belgie2:3
Maďarsko - Rakousko2:3
Japonsko - Německo0:4
Nizozemsko - Argentina1:3
Španělsko - Dánsko3:2
Chorvatsko - Francie1:3

Výsledky zápasů duelu Česko – Korea (1. kolo):

Kdyzápasvýsledek
Pátek 31.1. (15:00)Lehečka - Lee 6:3, 6:3
Pátek 31.1. (16:30)Macháč - Kwon Sun-u6:2, 6:2
Sobota 1.2. (12:00)Pavlásek, Menšík – Nam Či-song, Čong Jon-Song6:3, 6:1
Sobota 1.2. (13:30)Mrva– Sin San-hui7:6, 7:6

Výsledky ostatních duelů 1. kola:

zápasvýsledek
Švédsko - Austrálie1:3
Kanada - Maďarsko2:3
Izrael - Německo1:3
Taiwan - USA0:4
Dánsko - Srbsko3:2
Chorvatsko - Slovensko3:1
Francie - Brazílie4:0
Švýcarsko - Španělsko1:3
Japonsko - Velká Británie3:2
Rakousko - Finsko4:0
Norsko – Argentina2:3

Historie a největší české úspěchy

První ročník Davis Cupu se odehrál v roce 1900 a jednalo se pouze o souboj dvou týmů. Výběr USA porazil Velkou Británii 3:0.

Nejúspěšnějším týmem v historii soutěže jsou Američané, kterým patří 32 titulů, následují Australané s 28 triumfy.

ROK 2013. Tomáš Berdych (vlevo) s Radkem Štěpánkem v Bělehradě dotáhli český tým k obhajobě trofeje.

Zlaté časy českého tenisu přišly v letech 2012 a 2013, kdy národní tým soutěž vyhrál. V jeho sestavě zářili Berdych s Radkem Štěpánkem, kteří se postarali o všechny body. Před nimi dokázal v roce 1980 zvítězit tým Československa v sestavě Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš, nehrajícím kapitánem byl Antonín Bolardt a trenéry Pavel Korda a Petr Huťka.

České triumfy v Davis Cupu:

RokVítězPoražený finalistaVýsledek
2013ČeskoSrbsko3:2
2012ČeskoŠpanělsko3:2
1980ČeskoslovenskoItálie4:1

Vítězové posledních ročníků Davis Cupu:

RokVítězPoražený finalistaVýsledek
2024ItálieNizozemsko2:0
2023ItálieAustrálie2:0
2022KanadaAustrálie2:0
2021RTFChorvatsko2:0
2019ŠpanělskoKanada2:0
2018ChorvatskoFrancie3:1
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Piraino vs. KolářTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Piraino vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
18. 9. 10:00
  • 2.50
  • -
  • 1.46
Siniaková vs. KasatkinováTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Siniaková vs. Kasatkinová //www.idnes.cz/sport
18. 9. 10:30
  • 2.07
  • -
  • 1.80
Schwärzler vs. KopřivaTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Schwärzler vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
18. 9. 11:30
  • 1.95
  • -
  • 1.77
Krejčíková vs. RaducanuováTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Krejčíková vs. Raducanuová //www.idnes.cz/sport
18. 9. 12:30
  • 2.17
  • -
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Provod jako muž zápasu? Zahřeje to možná v prosinci. Byli jsme moc hrr, litoval

Mezi novináře si odskočil z dopingové kontroly. „Proto nevím, jaká je nálada v kabině,“ krčil rameny fotbalista Lukáš Provod. Dobrá však po promrhaném vedení s norským Bodö/Glimt být nemůže. Ještě...

17. září 2025  23:27

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

Kromě střetnutí Slavie s norským celkem Bödo/Glimt se ve středu odehrálo dalších pět zápasů úvodního kola Ligy mistrů. Ve šlágru večera zvítězil Bayern nad Chelsea 3:1, obhájce trofeje PSG přejel...

17. září 2025  20:47,  aktualizováno  23:20

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Levý kraj obrany, vysportovaná postava, zatejpované zápěstí, dvanáctka na dresu i senegalský pas. Ale Malick Diouf to není, jasný pane! Taky jste žasli nad tím, koho to fotbalová Slavia vytáhla do...

17. září 2025  21:10,  aktualizováno  22:31

Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Souboj neporažených týmů mezi Litoměřicemi a Slavií v první lize dopadl lépe pro hokejisty Stadionu, kteří se po výhře 3:2 posunuli do čela tabulky po 3. kole. V první třetině Pražany do vedení...

17. září 2025  22:02

Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

Od norských novinářů přijímal gratulace k remíze. On zase pochválil Slavii i svůj tým. „Jsem na hráče hrdý,“ prohlásil Kjetil Knutsen, trenér fotbalistů Bodö/Glimt po utkání Ligy mistrů v Praze....

17. září 2025  21:51

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

Hvězdný český útočník David Pastrňák kvůli zánětu šlachy zmešká začátek přípravy Bostonu na novou sezonu NHL. Zámořská média o tom informoval generální manažer Bruins Don Sweeney.

17. září 2025  21:41

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Absolutní paráda, trefa do černého. Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na...

27. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  17.9 21:33

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

17. září 2025  17:39,  aktualizováno  21:30

Olomouc - Kladno 4:1, domácí zapsali druhou výhru v sezoně, dařilo se Orsavovi

Středeční dohrávka 4. kola extraligy dopadla lépe pro hokejisty Olomouce. Domácí porazili Kladno 4:1 a jsou na desátém místě tabulky, hosté jsou jedenáctí. Olomoučtí vyhráli podruhé v řadě, v minulém...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Zvláštní zápas pro všechny. Baník se dál trápí, Hapal velí: Musíme se nastartovat

Stav 1:0. Čas 24:07. Kpozo vhazuje z prostoru mezi střídačkami. Tak pokračoval duel druhého kola fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Teplicemi. Sudí Daniel Vokoun dal pokyn ke hře od chvíle, kdy...

17. září 2025  20:16

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 086 volných pozic

Plíšková další výhru po návratu nepřidala, v Portugalsku podlehla mladé Rusce

Karolína Plíšková na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou padla 7:5, 4:6 a 4:6.

17. září 2025  20:04

Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, svůj zápas fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic dohráli. Utkání startovalo od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval...

17. září 2025  16:45,  aktualizováno  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.