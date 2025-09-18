Kdy a kde se finálový turnaj Davis Cupu koná:
Finálový turnaj Davis Cupu se bude konat od 18. do 23. listopadu v Boloni.
Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni
Česko - Španělsko
Itálie - Rakousko
Francie - Belgie
Německo - Argentina
Systém finálového turnaje Davis Cupu v Boloni:
- 8 účastníků (7 vítězů kvalifikace + hostitel Itálie)
- Hraje se čtvrtfinále, semifinále a finále
- Duely zahrnují dvě dvouhry + jednu čtyřhru v jeden den
- Hraje se na 2 vítězné sety
Jak čeští tenisté prošli na finálový turnaj:
Čeští tenisté v dvoukolové kvalifikaci napřed v Ostravě snadno přehráli Koreu, poté uspěli i na Floridě v souboji s favorizovanými Američany.
Výsledky zápasů v duelu USA vs. Česko:
Výsledky ostatních duelů 2. kola:
|Kdy 12. až 14. 9. 2025
|zápas
|výsledek
|USA - ČESKO
|2:3
|Austrálie - Belgie
|2:3
|Maďarsko - Rakousko
|2:3
|Japonsko - Německo
|0:4
|Nizozemsko - Argentina
|1:3
|Španělsko - Dánsko
|3:2
|Chorvatsko - Francie
|1:3
Výsledky zápasů duelu Česko – Korea (1. kolo):
|Kdy
|zápas
|výsledek
|Pátek 31.1. (15:00)
|Lehečka - Lee
|6:3, 6:3
|Pátek 31.1. (16:30)
|Macháč - Kwon Sun-u
|6:2, 6:2
|Sobota 1.2. (12:00)
|Pavlásek, Menšík – Nam Či-song, Čong Jon-Song
|6:3, 6:1
|Sobota 1.2. (13:30)
|Mrva– Sin San-hui
|7:6, 7:6
Výsledky ostatních duelů 1. kola:
|zápas
|výsledek
|Švédsko - Austrálie
|1:3
|Kanada - Maďarsko
|2:3
|Izrael - Německo
|1:3
|Taiwan - USA
|0:4
|Dánsko - Srbsko
|3:2
|Chorvatsko - Slovensko
|3:1
|Francie - Brazílie
|4:0
|Švýcarsko - Španělsko
|1:3
|Japonsko - Velká Británie
|3:2
|Rakousko - Finsko
|4:0
|Norsko – Argentina
|2:3
Historie a největší české úspěchy
První ročník Davis Cupu se odehrál v roce 1900 a jednalo se pouze o souboj dvou týmů. Výběr USA porazil Velkou Británii 3:0.
Nejúspěšnějším týmem v historii soutěže jsou Američané, kterým patří 32 titulů, následují Australané s 28 triumfy.
ROK 2013. Tomáš Berdych (vlevo) s Radkem Štěpánkem v Bělehradě dotáhli český tým k obhajobě trofeje.
Zlaté časy českého tenisu přišly v letech 2012 a 2013, kdy národní tým soutěž vyhrál. V jeho sestavě zářili Berdych s Radkem Štěpánkem, kteří se postarali o všechny body. Před nimi dokázal v roce 1980 zvítězit tým Československa v sestavě Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš, nehrajícím kapitánem byl Antonín Bolardt a trenéry Pavel Korda a Petr Huťka.
České triumfy v Davis Cupu:
|Rok
|Vítěz
|Poražený finalista
|Výsledek
|2013
|Česko
|Srbsko
|3:2
|2012
|Česko
|Španělsko
|3:2
|1980
|Československo
|Itálie
|4:1
Vítězové posledních ročníků Davis Cupu:
|Rok
|Vítěz
|Poražený finalista
|Výsledek
|2024
|Itálie
|Nizozemsko
|2:0
|2023
|Itálie
|Austrálie
|2:0
|2022
|Kanada
|Austrálie
|2:0
|2021
|RTF
|Chorvatsko
|2:0
|2019
|Španělsko
|Kanada
|2:0
|2018
|Chorvatsko
|Francie
|3:1