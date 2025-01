Davis Cup 2025 Česko - Korea: Program, výsledky, kde sledovat

Česká nominace na Davis Cup Česko - Korea:

Český tým poprvé nastoupí pod vedením kapitána Tomáše Berdycha, který nominoval pětici Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Maxim Mrva.

Jiří Lehečka si na tréninku upravuje struny výpletu a poslouchá pokyny nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha.

Kdo je Maxim Mrva?

Mladou, perspektivní, ale ostrými zápasy slušně prověřenou sestavu, doplní junior Maxim Mrva. Sedmnáctiletý talent je loňským vítězem juniorské čtyřhry na US Open.

Nováček v českém daviscupovém týmu Maxim Mrva (vpravo) na tréninku před kvalifikací s Koreou s kondičním trenérem Radkem Štěpánkem.

„Už dříve jsem říkal, že by tam měl být mladý kluk. Rozhodoval jsem se mezi ním a Janem Kumstátem. Když jsem se díval podle výsledků na konci roku, tak je měl lepší. Bude to pro něj obrovská zkušenost a doufám, že to bude také do budoucna platný člen týmu,“ komentoval jeho nominaci Berdych.

Program zápasů

Kdy zápas výsledek Pátek 31.1. (15:00) 1. dvouhra Pátek 31.1. (16:30) 2. dvouhra Sobota 1.2. (12:00) čtyřhra Sobota 1.2. (13:30) 3. dvouhra Sobota 1.2. (15:00) 4. dvouhra

Soupeř? Velká neznámá

Češi hráli s Koreou naposledy před necelými dvěma lety ve skupinové fázi Davisova poháru. Ve Valencii tehdy zvítězili 3:0 na zápasy a velkými favority budou i nyní. Nejvýše postaveným korejským hráčem v nominaci je 347. hráč světa Kwon Sun-u. V týmu dále budou Gerard Campana Lee (382.), Sin San-hui (674.), Nam Či-song (722.) a Čong Jon-Song (822.).

Nový formát Davisova poháru

Letošní ročník Davisova poháru se odehraje v novém formátu. Po kvalifikaci se místo skupinové fáze uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů.

Vítězové postoupí do finálového turnaje, v němž už má jistou účast obhájce titulu Itálie, která bude rozhodující fázi hostit v Boloni. Loňští finalisté z Nizozemska mají automaticky zajištěnou účast ve druhé fázi.

Účastníků finálového turnaje Davis Cupu je nově pouze 8 – sedm týmů z kvalifikace a hostitelská země.

V kvalifikaci a nižších zónách se hrají 4 dvouhry a 1 čtyřhra, vše během dvou dnů.

Historie a největší české úspěchy

První ročník Davis Cupu se odehrál v roce 1900 a jednalo se pouze o souboj dvou týmů. Výběr USA porazil Velkou Británii 3:0.

Nejúspěšnějším týmem Davis Cupu jsou Američané, kterým patří 32 titulů, následují Australané s 28 triumfy.

ROK 2013. Tomáš Berdych (vlevo) s Radkem Štěpánkem v Bělehradě dotáhli český tým k obhajobě trofeje.

Zlaté časy českého tenisu přišly v letech 2012 a 2013, kdy národní tým soutěž vyhrál. V jeho sestavě zářili Berdych se Štěpánkem, kteří se postarali o všechny body. Před nimi dokázal v roce 1980 zvítězit tým Československa v sestavě Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš, nehrajícím kapitánem byl Antonín Bolardt a trenéry Pavel Korda a Petr Huťka.

České triumfy v Davis Cupu:

Rok Vítěz Poražený finalista Výsledek 2013 Česko Srbsko 3:2 2012 Česko Španělsko 3:2 1980 Československo Itálie 4:1

Vítězové posledních ročníků Davis Cupu:

Rok Vítěz Poražený finalista Výsledek 2024 Itálie Nizozemsko 2:0 2023 Itálie Austrálie 2:0 2022 Kanada Austrálie 2:0 2021 RTF Chorvatsko 2:0 2019 Španělsko Kanada 2:0 2018 Chorvatsko Francie 3:1

Kde sledovat Davis Cup Česko - Korea živě:

Zápasy můžete sledovat v podrobných textových reportážích na iDNES.cz, televizní přenosy vysílá stanice ČT Sport.