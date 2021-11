PROGRAM: Češi ve skupině Davis Cupu vyzvou Francouze a Brity

Boje v nejprestižnější mužské týmové soutěži budou probíhat od 25. listopadu do 5. prosince v Innsbrucku, Turíně a Madridu, kde také celá akce vyvrcholí.

Půjde o druhý ročník nového formátu Davis Cupu. Poprvé se všechny týmy sjely do Madridu za finálovým turnajem v roce 2019, zvítězili Španělé.

Češi mezi elitou chyběli, ale v březnu 2020 si po barážové výhře nad Slovenskem zajistili účast mezi osmnáctkou nejlepších. Loni se však závěrečný turnaj kvůli pandemii neuskutečnil, svěřenci Jaroslava Navrátila si tak museli počkat až na závěr letošního roku.

Soupeři Čechů FRANCIE

Humbert (35.)

Rinderknech (58.)

Gasquet (86.)

Mahut (7. v deblu)

Herbert (9. v deblu)

VELKÁ BRITÁNIE

Norrie (12.)

Evans (25.)

Broady (128.)

Salisbury (3. v deblu)

Skupski (20. v deblu)

Reprezentace ve složení Jiří Veselý (82. hráč světa), Tomáš Macháč (138.), Zdeněk Kolář (140.), Jiří Lehečka (159.) a Lukáš Rosol (272.) bude hrát v rakouském Innsbrucku.

Ve čtvrtek 25. listopadu od 16:00 se Češi střetnou s favorizovanou Francií, v neděli od 10:00 je čeká rovněž kvalitní výběr Velké Británie.

Ze šesti skupin postoupí do čtvrtfinále vítězové a nejlepší dva ze druhých míst.

Každé utkání se hraje do dvou vítězných bodů, po zápasech dvojek a jedniček případně rozhodne čtyřhra.

Pokud by Češi postoupili z prvního místa, v úterý 30. listopadu by ve čtvrtfinále, znovu v Innsbrucku, narazili na vítěze skupiny F (Srbsko, Německo, Rakousko).

Kdyby prošli ze druhého místa, zamířili by do Madridu, kde by 1., nebo 2. prosince narazili na první celek skupiny A (Španělsko, Ruská tenisová federace, Ekvádor), nebo skupiny B (Kanada, Kazachstán, Švédsko).

Největšími favority jsou ruští tenisté, kteří poskládali hvězdnou sestavu Medveděv, Rubljov, Karacev. Srbsko zase bude reprezentovat světová jednička Djokovič, Italové budou spoléhat na duo Berrettini, Sinner.

Čtvrtek 25. listopadu

Innsbruck

Skupina C

16:00 Česko - Francie

Madrid

Skupina B

16:00 Kanada - Švédsko

Turín

Skupina D

16:00 Chorvatsko - Austrálie

Pátek 26. listopadu

Innsbruck

Skupina F

16:00 Srbsko - Rakousko

Madrid

Skupina A

16:00 Španělsko - Ekvádor

Turín

Skupina E

16:00 USA - Itálie

Sobota 27. listopadu

Innsbruck

Skupina C

10:00 Francie - Velká Británie

Skupina F

ne dříve než 16:00 Srbsko - Německo

Madrid

Skupina B

10:00 Kazachstán - Švédsko

Skupina A

ne dříve než 16:00 Ruská tenisová federace - Ekvádor

Turín

Skupina D

10:00 Austrálie - Maďarsko

Skupina E

ne dříve než 16:00 Itálie - Kolumbie

Neděle 28. listopadu

Innsbruck

Skupina C

10:00 Velká Británie - Česko

Skupina F

ne dříve než 16:00 Německo - Rakousko

Madrid

Skupina B

10:00 Kanada - Kazachstán

Skupina A

ne dříve než 16:00 Španělsko - Ruská tenisová federace

Turín

Skupina D

10:00 Chorvatsko - Maďarsko

Skupina E

ne dříve než 16:00 USA - Kolumbie

Pondělí 29. listopadu

Turín

Čtvrtfinále

16:00 vítěz skupiny D - vítěz skupiny E

Úterý 30. listopadu

Innsbruck

Čtvrtfinále

16:00 vítěz skupiny C - vítěz skupiny F

Středa 1. prosince

Madrid

Čtvrtfinále

16:00 vítěz skupiny B - jeden ze dvou nejlepších týmů z druhých míst

Čtvrtek 2. prosince

Madrid

Čtvrtfinále

16:00 vítěz skupiny A - jeden ze dvou nejlepších týmů z druhých míst



Pátek 3. prosince

Madrid

Semifinále

16:00



Sobota 4. prosince

Madrid

Semifinále

13:00



Neděle 5. prosince

Madrid

Finále

16:00