Daviscupový program českých tenistů: začnou s Francií, pak vyzvou Brity

Z loňska odložený finálový turnaj Davis Cupu se má konat během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince a uskuteční se v Innsbrucku, Turíně a Madridu. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst.

Pokud by Češi skupinu C vyhráli, tak by se v Innsbrucku utkali s nejlepším celkem ze skupiny F, kterou tvoří domácí tenisté se Srbskem a Německem. V případě postupu z druhého místa by se svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila na čtvrtfinále stěhovali do Madridu.